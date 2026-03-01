Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран

България не участва в операцията срещу Иран и към момента няма пряк риск за страната ни, заяви заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов за „Събуди се“ по Нова тв. След заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет служебната власт потвърди, че институциите следят внимателно ситуацията в Близкия изток и поддържат постоянна готовност за реакция.
По думите му позицията на България е ясна и съгласувана с европейската политика.
„Нашата позиция е ясна още от самото начало и тя е в синхрон с европейската позиция – първо да се търси решаване на проблема с иранската ядрена програма. От десетилетия Иран е обект на санкции на ООН заради развитието на ядрени способности и ракетна програма, както и заради подкрепата за проксита и терористични организации“, посочи Божилов.
Той подчерта, че основният риск за Европа остава войната в Украйна, а в рамките на НАТО вече са предприети мерки за усилена бдителност.
„Основният риск за Европа все пак е войната, която Русия води срещу Украйна. Заради това на териториите на страните от източния фланг, включително България, има разположени НАТО-вски сили. В България има структура, водена от Италия, и се прилагат мерки за засилена бдителност“, заяви той.
По повод твърденията, че американски самолети и цистерни, разположени на летището в София, могат да бъдат използвани за операции срещу Иран, заместник-министърът беше категоричен:
„България заедно с другите страни членки на НАТО прилага мерки за усилена бдителност. Имаме официална дипломатическа нота от САЩ, в която ясно се посочва, че тези самолети са разположени у нас именно в рамките на натовските мерки. България и САЩ имат отбранително сътрудничество, базирано на ратифициран от парламента договор“, обясни той.
На въпроса дали американската техника може да бъде изтеглена и използвана пряко в конфликт, Божилов отговори: „Не бих се впускал в подобни хипотези. Нямаме права върху американските въоръжени сили, но всичко се случва в рамките на действащите договори и съюзнически ангажименти. България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран“.
Относно опасенията, че военното присъствие може да превърне летището в потенциална цел, той заяви: „От службите и на заседанията беше ясно заявено, че няма информация за повишен риск. Летището работи нормално, а твърденията, че е затворено за военни цели, са неверни. Затварянето беше свързано с ремонтни дейности“.
Божилов коментира и темата за евакуацията на български граждани от региона. Той подчерта, че ситуацията се следи постоянно и се анализират различни варианти за реакция.
„За да говорим за евакуация, трябва да видим развитието на ситуацията. На този етап въздушната евакуация изглежда най-малко вероятна. Възможни са и други варианти – морска или сухопътна евакуация, където това е изпълнимо. Всичко зависи от конкретната обстановка“, посочи той.
По отношение на българите в засегнатите държави той увери, че има действаща структура за контакт и съдействие: „Има изградена постоянна организация, която е в контакт с българските граждани в региона и при необходимост ще бъде оказана съответната помощ. Ако се наложи, ще се предприемат действия за съдействие при евентуална евакуация“.
Заместник-министърът коментира и възможните икономически последици от кризата, включително цените на горивата.
„Ако Иран предприеме действия по Ормузкия проток, през който минават около 25% от световните доставки на петрол, това ще доведе до волатилност на цените. При несигурност цените обикновено се повишават. Според анализи ръстът може да бъде между 10 и 20 долара за барел, но това зависи от развитието на кризата и от това дали ще бъдат осигурени алтернативни доставки“, каза той.
На въпроса дали трябва да се засилят мерките за сигурност у нас, особено около чувствителни обекти, Божилов отговори: „Това също е обект на анализ от службите, основно от ДАНС. На този етап не виждам преки заплахи за България и нашите граждани, но ситуацията се следи постоянно“.
В заключение той коментира и критиките относно провеждането на Съвета по сигурността и участието на политически представители: „Съветът по сигурността е оперативен орган към Министерския съвет, в който участват министри и представители на институциите. Има и Консултативен съвет по национална сигурност при президента, който има различен характер. Според мен е важно секретариатът на Съвета по сигурността да бъде засилен, за да може да генерира добра аналитична основа за решения“, посочи той.
Той добави, че към момента не вижда основания за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност, тъй като няма непосредствена заплаха за страната.
1 ФАКТ
Коментиран от #9
11:22 01.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
11:23 01.03.2026
3 Див селянин
11:24 01.03.2026
4 "Отбрана"
11:24 01.03.2026
5 Ройтерс
Ама дойдоха още 5 цистерни в София!
11:24 01.03.2026
6 Сталин
11:25 01.03.2026
7 Столичанин в повече
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България е турски к🚽енеф, и онзи скулптор, направи най-точното описание.
Коментиран от #8
11:26 01.03.2026
8 Сталин
До коментар #7 от "Столичанин в повече":За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
Коментиран от #16, #17, #23
11:27 01.03.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "ФАКТ":Какво глупаво заглавие свързано с "силната" България...... Ха-ха... България може да бъде участник в някоя война само в електронните игри за деца.....
11:28 01.03.2026
10 604
Коментиран от #28
11:29 01.03.2026
11 Гръм и мълнии
Коментиран от #14
11:29 01.03.2026
12 Даааа
11:32 01.03.2026
13 А толкова
11:33 01.03.2026
14 Абе...
До коментар #11 от "Гръм и мълнии":Пак ли ремонтират? Ей това летище! Дано само не се наложи наистина да го правят наново!
Коментиран от #21
11:33 01.03.2026
15 шопо с търнокопо
11:33 01.03.2026
16 Столичанин в повече
До коментар #8 от "Сталин":Решението е,Путин да натисне копчетата и да не остане нито един човек на тази планета.Такава глупава раса като хората няма,сами да си унищожават мястото, където живеят.Хората са вирус.Атома е Решението.
Коментиран от #20
11:34 01.03.2026
17 койдазнай
До коментар #8 от "Сталин":А комунистите защо оставиха процъфтяващата България?!?
Коментиран от #24
11:34 01.03.2026
18 очилат връмбар
клякате нали?
11:35 01.03.2026
19 Да, да
11:35 01.03.2026
20 койдазнай
До коментар #16 от "Столичанин в повече":И атома евреите са го измислили!
Коментиран от #22
11:35 01.03.2026
21 Гръм и мълнии
До коментар #14 от "Абе...":Пак...още два самолета снимаха сутринта.Голяма авария ще да е😂
11:35 01.03.2026
22 Столичанин в повече
До коментар #20 от "койдазнай":Аз мисля,че са македонците🤣🤣🤣
11:35 01.03.2026
23 Слагай феса тогава
До коментар #8 от "Сталин":На мен ми се изпотява главата от фесове и фесолизци.
11:36 01.03.2026
24 Сталин
До коментар #17 от "койдазнай":Ами нали цървулите скачахте за банани,нямали били банани
11:38 01.03.2026
25 Ционистките слуги
11:40 01.03.2026
26 Копейкин Костя
11:40 01.03.2026
27 Хасковски каунь
11:42 01.03.2026
28 Румен Решетников
До коментар #10 от "604":Стига се пеняви. Така говореше и когато щяха да бутат МОЧАТА... 😀
11:42 01.03.2026