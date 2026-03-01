Новини
България »
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран

1 Март, 2026 11:20 436 28

  • йордан божилов-
  • иран-
  • военна операция

Заместник-министърът на отбраната допусна, че сред възможните икономически последици от кризата е промяна в цените на горивата

Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България не участва в операцията срещу Иран и към момента няма пряк риск за страната ни, заяви заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов за „Събуди се“ по Нова тв. След заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет служебната власт потвърди, че институциите следят внимателно ситуацията в Близкия изток и поддържат постоянна готовност за реакция.

По думите му позицията на България е ясна и съгласувана с европейската политика.

„Нашата позиция е ясна още от самото начало и тя е в синхрон с европейската позиция – първо да се търси решаване на проблема с иранската ядрена програма. От десетилетия Иран е обект на санкции на ООН заради развитието на ядрени способности и ракетна програма, както и заради подкрепата за проксита и терористични организации“, посочи Божилов.

Той подчерта, че основният риск за Европа остава войната в Украйна, а в рамките на НАТО вече са предприети мерки за усилена бдителност.

„Основният риск за Европа все пак е войната, която Русия води срещу Украйна. Заради това на териториите на страните от източния фланг, включително България, има разположени НАТО-вски сили. В България има структура, водена от Италия, и се прилагат мерки за засилена бдителност“, заяви той.

По повод твърденията, че американски самолети и цистерни, разположени на летището в София, могат да бъдат използвани за операции срещу Иран, заместник-министърът беше категоричен:
„България заедно с другите страни членки на НАТО прилага мерки за усилена бдителност. Имаме официална дипломатическа нота от САЩ, в която ясно се посочва, че тези самолети са разположени у нас именно в рамките на натовските мерки. България и САЩ имат отбранително сътрудничество, базирано на ратифициран от парламента договор“, обясни той.

На въпроса дали американската техника може да бъде изтеглена и използвана пряко в конфликт, Божилов отговори: „Не бих се впускал в подобни хипотези. Нямаме права върху американските въоръжени сили, но всичко се случва в рамките на действащите договори и съюзнически ангажименти. България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран“.

Относно опасенията, че военното присъствие може да превърне летището в потенциална цел, той заяви: „От службите и на заседанията беше ясно заявено, че няма информация за повишен риск. Летището работи нормално, а твърденията, че е затворено за военни цели, са неверни. Затварянето беше свързано с ремонтни дейности“.

Божилов коментира и темата за евакуацията на български граждани от региона. Той подчерта, че ситуацията се следи постоянно и се анализират различни варианти за реакция.

„За да говорим за евакуация, трябва да видим развитието на ситуацията. На този етап въздушната евакуация изглежда най-малко вероятна. Възможни са и други варианти – морска или сухопътна евакуация, където това е изпълнимо. Всичко зависи от конкретната обстановка“, посочи той.

По отношение на българите в засегнатите държави той увери, че има действаща структура за контакт и съдействие: „Има изградена постоянна организация, която е в контакт с българските граждани в региона и при необходимост ще бъде оказана съответната помощ. Ако се наложи, ще се предприемат действия за съдействие при евентуална евакуация“.

Заместник-министърът коментира и възможните икономически последици от кризата, включително цените на горивата.

„Ако Иран предприеме действия по Ормузкия проток, през който минават около 25% от световните доставки на петрол, това ще доведе до волатилност на цените. При несигурност цените обикновено се повишават. Според анализи ръстът може да бъде между 10 и 20 долара за барел, но това зависи от развитието на кризата и от това дали ще бъдат осигурени алтернативни доставки“, каза той.

На въпроса дали трябва да се засилят мерките за сигурност у нас, особено около чувствителни обекти, Божилов отговори: „Това също е обект на анализ от службите, основно от ДАНС. На този етап не виждам преки заплахи за България и нашите граждани, но ситуацията се следи постоянно“.

В заключение той коментира и критиките относно провеждането на Съвета по сигурността и участието на политически представители: „Съветът по сигурността е оперативен орган към Министерския съвет, в който участват министри и представители на институциите. Има и Консултативен съвет по национална сигурност при президента, който има различен характер. Според мен е важно секретариатът на Съвета по сигурността да бъде засилен, за да може да генерира добра аналитична основа за решения“, посочи той.

Той добави, че към момента не вижда основания за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност, тъй като няма непосредствена заплаха за страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТ

    1 4 Отговор
    Путин играе дълга игра със запада. Даде Иран за да лапне цяла Украйна

    Коментиран от #9

    11:22 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    България е плацдарм в една безкрайна война.Понеделник 18 ч пред Министерския съвет.

    Коментиран от #7

    11:23 01.03.2026

  • 3 Див селянин

    6 2 Отговор
    Яла и тебе да та издрънча с аннъ лопата

    11:24 01.03.2026

  • 4 "Отбрана"

    10 2 Отговор
    И какво ще "отбраняват" самолетите цистерни и транспортните самолети? Те се ползват за всичко друго, но не и за отбрана. Пак лъжат нашите Наведени и до момента не са осъдили убийството на децата в девическото училище извършено от Обора и Израел

    11:24 01.03.2026

  • 5 Ройтерс

    10 2 Отговор
    Тъй ли?!
    Ама дойдоха още 5 цистерни в София!

    11:24 01.03.2026

  • 6 Сталин

    11 2 Отговор
    Още един негодник , Абе хайванин България е вече част от войната на кошерните терористи срещу Иран ,и Иран ще ви накаже като ви спре нефта и тогава цървулите ще ходят пеша и ще орат нивите си магарета

    11:25 01.03.2026

  • 7 Столичанин в повече

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България е турски к🚽енеф, и онзи скулптор, направи най-точното описание.

    Коментиран от #8

    11:26 01.03.2026

  • 8 Сталин

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Столичанин в повече":

    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #16, #17, #23

    11:27 01.03.2026

  • 9 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Какво глупаво заглавие свързано с "силната" България...... Ха-ха... България може да бъде участник в някоя война само в електронните игри за деца.....

    11:28 01.03.2026

  • 10 604

    6 2 Отговор
    ще висите по дървета и диреци, само да падне нещо иранско в БГ, изсмет не до кла тена, слугинаж долен!!!!!

    Коментиран от #28

    11:29 01.03.2026

  • 11 Гръм и мълнии

    8 2 Отговор
    Голям "ремонт " пада на тези шахти на летището, че всеки ден идват специалисти със самолети🖕

    Коментиран от #14

    11:29 01.03.2026

  • 12 Даааа

    6 2 Отговор
    Надявам се да не пострадаме! Ама за цените на горивата направо ни изненада! Това е единственото сигурно нещо! Ще поскъпнат и то пак неоснователно високо.В това поне нашите политици и бизнесмени да последователни . Дори ще ни обяснят, че цените не са се вдигнали, просто потреблението ни е високо!

    11:32 01.03.2026

  • 13 А толкова

    5 2 Отговор
    много генерали има ?!

    11:33 01.03.2026

  • 14 Абе...

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гръм и мълнии":

    Пак ли ремонтират? Ей това летище! Дано само не се наложи наистина да го правят наново!

    Коментиран от #21

    11:33 01.03.2026

  • 15 шопо с търнокопо

    4 1 Отговор
    Към момента? Вие чувате ли се? Той момента отлита в мига, в който го кажеш....

    11:33 01.03.2026

  • 16 Столичанин в повече

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Решението е,Путин да натисне копчетата и да не остане нито един човек на тази планета.Такава глупава раса като хората няма,сами да си унищожават мястото, където живеят.Хората са вирус.Атома е Решението.

    Коментиран от #20

    11:34 01.03.2026

  • 17 койдазнай

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    А комунистите защо оставиха процъфтяващата България?!?

    Коментиран от #24

    11:34 01.03.2026

  • 18 очилат връмбар

    4 2 Отговор
    ама ако ви заповядат да участвате да бъдете част от военна операция срещу Иран

    клякате нали?

    11:35 01.03.2026

  • 19 Да, да

    3 1 Отговор
    България не може да се опази сама от себе си.

    11:35 01.03.2026

  • 20 койдазнай

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Столичанин в повече":

    И атома евреите са го измислили!

    Коментиран от #22

    11:35 01.03.2026

  • 21 Гръм и мълнии

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе...":

    Пак...още два самолета снимаха сутринта.Голяма авария ще да е😂

    11:35 01.03.2026

  • 22 Столичанин в повече

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    Аз мисля,че са македонците🤣🤣🤣

    11:35 01.03.2026

  • 23 Слагай феса тогава

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    На мен ми се изпотява главата от фесове и фесолизци.

    11:36 01.03.2026

  • 24 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    Ами нали цървулите скачахте за банани,нямали били банани

    11:38 01.03.2026

  • 25 Ционистките слуги

    1 0 Отговор
    лъжат, чак пушилка се вдига! България вече де факто е въвлечена в конфликта.

    11:40 01.03.2026

  • 26 Копейкин Костя

    0 1 Отговор
    Нашите петолъчници чакат България да бъде ударена от иранските ракети, щото от Пасьолството на Рассия така говорят...

    11:40 01.03.2026

  • 27 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Изчистихте ли шахтите?

    11:42 01.03.2026

  • 28 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Стига се пеняви. Така говореше и когато щяха да бутат МОЧАТА... 😀

    11:42 01.03.2026

Новини по градове:
