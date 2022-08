Кост на 7 милиона години разкри удивителен факт за еволюцията (СНИМКИ)

Бедрена кост на 7 милиона години, открита преди 20 години в Чад, разкрива, че приматите от вида Sahelanthropus tchadensis са първите предшественици на хората, които са ходили изправени, на два крака, съобщиха АФП и сп. "Нейчър", цитирани от БТА.

Изследователи от Франция и Чад открили останки от примата през юли 2001 г. в Торос Менала в северната част на Чад. Те били почти пълни, но силно увредени. Учените под ръководството на палеоантрополога Мишел Брюне от университета в Поатие, Франция твърдят, че въпреки малкия размер на мозъка като при шимпанзетата, Sahelanthropus tchadensis са имали други белези, характерни за хоминидите като зъбите и лицето. Учените дават на екземпляра, чиито фосили откриват, името Тумай, което на езика на местните хора означава "надежда за живот".

This is Toumaï, which means "hope of life" in the local language of Northern Chad. Sahelanthropus tchadensis is dated to about 7 million years ago, making it one of the oldest known species in the human family tree. ⁠#FossilFriday #evolution 📸 Didier Descouens pic.twitter.com/irpuzcrzTL