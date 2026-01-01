Новини
Кое ще е първото бебе за 2026 година

Кое ще е първото бебе за 2026 година

1 Януари, 2026 14:17 483 7

  • бебе-
  • родено-
  • софия

Празничната нощ донесе радост и в други столични болници

Кое ще е първото бебе за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Минути след полунощ на 1 януари 2026 г. в болница „Майчин дом” проплака бебе, което е претендент да бъде първото за годината. Момчето, което е второ дете в семейството на Джулия Манова, се роди точно в 00:35 ч. под звуците на празничната заря.

Новороденото носи българското име Боян и е със забележителните мерки от 4.160 килограма и височина 54 сантиметра, уточни "Нова телевизия".

Майката на Боян сподели, че чувството е прекрасно и семейството очаква с нетърпение срещата между бебето и по-голямата му сестра. „Надявам се все повече бебенца да се раждат, защото екипът е прекрасен“, заяви Джулия Манова.

Педиатърът д-р Стефка Георгиева също пожела на Боян да расте здраво и щастливо дете, да среща само добри хора и да бъде добър човек.

От болницата съобщиха, че изпращат 2025 година с две близначки, а общо за изминалата година в „Майчин дом” на бял свят са се появили над 3000 бебета.

Празничната нощ донесе радост и в други столични болници. В МБАЛ „Света София“ първото бебе за новата година се роди още по-рано – в 00:24 минути. Момчето се казва Тодор, тежи 3.670 кг и е с височина 52 см.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    3 6 Отговор
    Ахмед ще е първото или Хасан.

    Коментиран от #5

    14:23 01.01.2026

  • 2 Бебето Бойко

    1 4 Отговор
    Първото бебе в Клубът на богатите.

    14:23 01.01.2026

  • 3 Фатиме

    3 2 Отговор
    Туй ни мой да е! Фав Шейново парво е мойту седмо чааве Асен.

    14:25 01.01.2026

  • 4 Паветник

    2 3 Отговор
    Ах, ох, още ли има толкова изостанали, че да го правят с жени?

    14:28 01.01.2026

  • 5 може и да е

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    айше или тюркян

    14:30 01.01.2026

  • 6 Мишел

    1 2 Отговор
    Последния Софиянец от Механик

    14:31 01.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    В Палестина го броят наобратно ,да не бъда циничен няма да го пиша

    14:45 01.01.2026

