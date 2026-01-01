Новини
Протести, Росен Желязков, еврото: Какво най-много сме търсили в Google през 2025 г.?

Протести, Росен Желязков, еврото: Какво най-много сме търсили в Google през 2025 г.?

1 Януари, 2026

Търсенията на българите през изминалата година са били основно политически

Протести, Росен Желязков, еврото: Какво най-много сме търсили в Google през 2025 г.? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. българите все по-осезаемо разчитат на Google и инструменти, базирани на изкуствен интелект, когато търсят информация, проверяват факти или се нуждаят от бърз съвет. Данните от Google Trends и наблюденията на дигитални анализатори показват ясно очертаващи се обществени теми, които са доминирали онлайн интереса у нас през изминалата година.

Макар Google да не публикува официална национална класация с най-търсените думи за България за всяка календарна година, тенденциите са видими. Водещо място сред търсенията заема вътрешнополитическата криза в края на 2025 г., белязана от масовите протести срещу правителството. Демонстрациите започнаха на 26 ноември и продължиха до началото на декември, като в София и големите градове се събраха десетки хиляди недоволни граждани. Темата беше сред най-интензивно търсените, като ключови фрази като „протести София“, „бюджет 2026“ и „новини днес“ отчетоха рязък скок в заявките.

Непосредствено свързана с протестите беше и оставката на правителството, оглавявано от Росен Желязков. Според наблюдатели на медийната среда, търсенията около името на министър-председателя, причините за оставката и последиците за управлението са били сред водещите политически теми в българското интернет пространство през годината.

Сериозен интерес е отчетен и около приемането на еврото в България. Въпросите, свързани с валутната промяна, ефекта върху цените, спестяванията и доходите, генерираха устойчиво високи нива на търсене. Финансови експерти отчитат, че именно Google се е превърнал в основен източник на първична информация за хората, които търсят обяснения и сравнения, често още преди да се обърнат към официални институции.

Наред с обществено-политическите теми, статистиката показва и стабилен интерес към ежедневни и практични услуги. Сред най-често използваните търсения в България остава Google Преводач, което потвърждава активната употреба на чужди езици в работата, образованието и пътуванията. Данните сочат и трайно присъствие на заявки, свързани със залагания и спортни прогнози, тенденция, която се запазва от предходни години.

Анализът на най-често задаваните въпроси разкрива и социалния профил на търсещите. Запитвания от типа „Как да…“ доминират, като сред водещите са „как да отслабна“ и „как да забременея“. Според експерти това показва силен интерес към здравна, лайфстайл и практична информация, като жените са сред най-активните потребители в тази категория. Често се търсят и определения и значения на думи, което подчертава ролята на търсачката като дигитален справочник.

Сред по-неочакваните, но показателни тенденции е честото търсене на въпроса „Какво е любов?“. Макар и абстрактен, той се нарежда сред популярните заявки, което според социолози говори за нуждата от емоционални отговори и ориентация в несигурна обществена среда. Все по-често тези въпроси се отправят не само към класическата търсачка, но и към AI-базирани инструменти.

Обобщените данни сочат, че през 2025 г. българите са използвали Google не просто като източник на новини, а като универсален помощник – за политика, финанси, здраве, личен живот и емоционални търсения. Това затвърждава ролята на дигиталните платформи и изкуствения интелект като ключов фактор в начина, по който обществото търси и осмисля информацията.


  ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    ЗАПИТВАНЕ. .№101 203
    КАК ДА ЗА ЗАБРЕМЕНЕЯ Е МОЕ....

    14:04 01.01.2026

  Последния Софиянец

    Мене през 2026 г са ме гледали 50 000 000 пъти.А разни с по 1000 гледания се пишат инфлуенсъри.

    14:09 01.01.2026

  Последния Софиянец

    До коментар #3 от "Гост":

    В хотел Хаяши е евтино.Една пържола е само 280 лв.

    14:12 01.01.2026

  Ройтерс

    Пропуснато е "порно"
    А то вероятно е на първо място...

    14:15 01.01.2026

  Моде

    ратора да си включи перфоратора.

    14:38 01.01.2026

  Тоест

    До коментар #9 от "Моде":

    самоперфоратора.

    14:39 01.01.2026

  Ами

    До коментар #10 от "Тоест":

    така ша я тя.

    14:40 01.01.2026

  Абсолютен

    До коментар #11 от "Ами":

    ДженЗи джедър моде.....тор.

    14:43 01.01.2026