Протести, Росен Желязков, еврото: Какво най-много сме търсили в Google през 2025 г.?

През 2025 г. българите все по-осезаемо разчитат на Google и инструменти, базирани на изкуствен интелект, когато търсят информация, проверяват факти или се нуждаят от бърз съвет. Данните от Google Trends и наблюденията на дигитални анализатори показват ясно очертаващи се обществени теми, които са доминирали онлайн интереса у нас през изминалата година.

Макар Google да не публикува официална национална класация с най-търсените думи за България за всяка календарна година, тенденциите са видими. Водещо място сред търсенията заема вътрешнополитическата криза в края на 2025 г., белязана от масовите протести срещу правителството. Демонстрациите започнаха на 26 ноември и продължиха до началото на декември, като в София и големите градове се събраха десетки хиляди недоволни граждани. Темата беше сред най-интензивно търсените, като ключови фрази като „протести София“, „бюджет 2026“ и „новини днес“ отчетоха рязък скок в заявките.

Непосредствено свързана с протестите беше и оставката на правителството, оглавявано от Росен Желязков. Според наблюдатели на медийната среда, търсенията около името на министър-председателя, причините за оставката и последиците за управлението са били сред водещите политически теми в българското интернет пространство през годината.

Сериозен интерес е отчетен и около приемането на еврото в България. Въпросите, свързани с валутната промяна, ефекта върху цените, спестяванията и доходите, генерираха устойчиво високи нива на търсене. Финансови експерти отчитат, че именно Google се е превърнал в основен източник на първична информация за хората, които търсят обяснения и сравнения, често още преди да се обърнат към официални институции.

Наред с обществено-политическите теми, статистиката показва и стабилен интерес към ежедневни и практични услуги. Сред най-често използваните търсения в България остава Google Преводач, което потвърждава активната употреба на чужди езици в работата, образованието и пътуванията. Данните сочат и трайно присъствие на заявки, свързани със залагания и спортни прогнози, тенденция, която се запазва от предходни години.

Анализът на най-често задаваните въпроси разкрива и социалния профил на търсещите. Запитвания от типа „Как да…“ доминират, като сред водещите са „как да отслабна“ и „как да забременея“. Според експерти това показва силен интерес към здравна, лайфстайл и практична информация, като жените са сред най-активните потребители в тази категория. Често се търсят и определения и значения на думи, което подчертава ролята на търсачката като дигитален справочник.

Сред по-неочакваните, но показателни тенденции е честото търсене на въпроса „Какво е любов?“. Макар и абстрактен, той се нарежда сред популярните заявки, което според социолози говори за нуждата от емоционални отговори и ориентация в несигурна обществена среда. Все по-често тези въпроси се отправят не само към класическата търсачка, но и към AI-базирани инструменти.

Обобщените данни сочат, че през 2025 г. българите са използвали Google не просто като източник на новини, а като универсален помощник – за политика, финанси, здраве, личен живот и емоционални търсения. Това затвърждава ролята на дигиталните платформи и изкуствения интелект като ключов фактор в начина, по който обществото търси и осмисля информацията.