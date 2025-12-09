Днес се навършват 83 години от рождението на Стефан Данаилов

На днешния ден 83-ти рожден ден щеше да празнува Мастера - Стефан Данаилов. Легендата на българското кино ни напусна преди две години, след усложнения от вирус.
Стефан Данаилов е роден е на 9 декември 1942 г. в София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличало, макар че няма „морска“ кръв. Майка му Евдокия Данаилова (1911 – 1963) е от Ловеч, а баща му Ламби Данаилов (1905 – 1976) от Родопите, с. Райково, сега квартал на Смолян.
Легендарният актьор има над 150 роли в киното, театъра и телевизията. Щастлива случайност е, че точно Пловдив, който бе толкова близо до сърцето на Ламбо, го върна към киното през 2019 г. Последните кадри с него заснеха Ники Илиев и Башар Рахал във филма "Завръщане".
1 И как от неграмотен
Коментиран от #2, #7, #8
10:37 09.12.2022
2 Дааааа
До коментар #1 от "И как от неграмотен":Стефан Данаилов например пише „сбогом” със „з"
Коментиран от #10
10:53 09.12.2022
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
10:59 09.12.2022
4 Кристо
11:05 09.12.2022
5 Роза
11:11 09.12.2022
6 Механик
Респект, майор Деанов!
11:13 09.12.2022
7 буболина
До коментар #1 от "И как от неграмотен":Първо се погрижи са своята собствена степен на грамотност преди да коментираш чиято и да е чужда такава. Дали Ламбо е селянин не знам, но съдейки по изказа ти, едва ли принадлежиш към старата софийска аристокрация, колкото и псевдо да е тя. И след като една полтическа партия може да те направи любимец на публикта и да накара насила хората да гледат филми, сериали и да ги принуждава да купуват билети за театър, та да вземе народа да "свикне" с тебе, що не вземеш да станеш и ти един такъв "мастър", то си е нищо работа...
11:36 09.12.2022
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "И как от неграмотен":Ами как биещия полицаи става министър на КУЛТУРАТА и ШЕФ на НС 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
12:22 09.12.2022
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ПОКЛОН, МАСТЕР
🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
12:23 09.12.2022
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Дааааа":Въпреки това , него го знае цяла България !
А това , че ти го пишеш със "С" с какво те направи иЗвестен!
12:25 09.12.2022