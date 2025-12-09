Новини
Култура »
Днес се навършват 83 години от рождението на Стефан Данаилов

9 Декември, 2025 07:39 2 058 10

Днес се навършват 83 години от рождението на Стефан Данаилов

  • стефан данаилов-
  • ламбо-
  • мастера-
  • рождение-
  • годишнина

Да си спомним за Мастера

Днес се навършват 83 години от рождението на Стефан Данаилов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На днешния ден 83-ти рожден ден щеше да празнува Мастера - Стефан Данаилов. Легендата на българското кино ни напусна преди две години, след усложнения от вирус.

Стефан Данаилов е роден е на 9 декември 1942 г. в София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличало, макар че няма „морска“ кръв. Майка му Евдокия Данаилова (1911 – 1963) е от Ловеч, а баща му Ламби Данаилов (1905 – 1976) от Родопите, с. Райково, сега квартал на Смолян.

Легендарният актьор има над 150 роли в киното, театъра и телевизията. Щастлива случайност е, че точно Пловдив, който бе толкова близо до сърцето на Ламбо, го върна към киното през 2019 г. Последните кадри с него заснеха Ники Илиев и Башар Рахал във филма "Завръщане".


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И как от неграмотен

    15 18 Отговор
    Селянин ставаш "мастар"?? комунисти д..ни! А и "професор" го направихте също като болшинството от "генералите" ни...... Въртяхте пет гавроша по черно белите ни телевизори,комуняги естествено, и "народа" свикна с тях!

    Коментиран от #2, #7, #8

    10:37 09.12.2022

  • 2 Дааааа

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "И как от неграмотен":

    Стефан Данаилов например пише „сбогом” със „з"

    Коментиран от #10

    10:53 09.12.2022

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 12 Отговор
    Най-великият български артист е Стефан Данаилов! Поклон пред паметта му и творчеството му! Най-великият български филм е "На всеки километър"!

    10:59 09.12.2022

  • 4 Кристо

    10 10 Отговор
    Социалистически актьор и депутат.

    11:05 09.12.2022

  • 5 Роза

    17 6 Отговор
    За мен Данаилов ще си остане преди всичко талантлив актьор,който е дал път на много млади таланти.Грешката му беше,че се набърка в политиката.Талантът е Божа дарба,а политиката е мръсна работа.Но неговото име ще остане неизличимо в историята на бълг.кино и театър с многобройните роли,в които е играл,и в образите ,които е пресъздал.Дълбок поклон пред паметта му!

    11:11 09.12.2022

  • 6 Механик

    17 8 Отговор
    Стефан Данаилов е един от малкото актьори, дето не се опозориха!
    Респект, майор Деанов!

    11:13 09.12.2022

  • 7 буболина

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "И как от неграмотен":

    Първо се погрижи са своята собствена степен на грамотност преди да коментираш чиято и да е чужда такава. Дали Ламбо е селянин не знам, но съдейки по изказа ти, едва ли принадлежиш към старата софийска аристокрация, колкото и псевдо да е тя. И след като една полтическа партия може да те направи любимец на публикта и да накара насила хората да гледат филми, сериали и да ги принуждава да купуват билети за театър, та да вземе народа да "свикне" с тебе, що не вземеш да станеш и ти един такъв "мастър", то си е нищо работа...

    11:36 09.12.2022

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "И как от неграмотен":

    Ами как биещия полицаи става министър на КУЛТУРАТА и ШЕФ на НС 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    12:22 09.12.2022

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 4 Отговор
    😒😒😒😒😒
    ПОКЛОН, МАСТЕР
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:23 09.12.2022

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дааааа":

    Въпреки това , него го знае цяла България !
    А това , че ти го пишеш със "С" с какво те направи иЗвестен!

    12:25 09.12.2022