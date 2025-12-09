Днес се навършват 83 години от рождението на Стефан Данаилов

На днешния ден 83-ти рожден ден щеше да празнува Мастера - Стефан Данаилов. Легендата на българското кино ни напусна преди две години, след усложнения от вирус.

Стефан Данаилов е роден е на 9 декември 1942 г. в София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличало, макар че няма „морска“ кръв. Майка му Евдокия Данаилова (1911 – 1963) е от Ловеч, а баща му Ламби Данаилов (1905 – 1976) от Родопите, с. Райково, сега квартал на Смолян.

Легендарният актьор има над 150 роли в киното, театъра и телевизията. Щастлива случайност е, че точно Пловдив, който бе толкова близо до сърцето на Ламбо, го върна към киното през 2019 г. Последните кадри с него заснеха Ники Илиев и Башар Рахал във филма "Завръщане".