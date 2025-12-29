Единсон Кавани слага край на бляскавата си футболна одисея

Легендарният уругвайски нападател Единсон Кавани официално обяви, че слага край на своята впечатляваща футболна кариера. На 38 години, „Матадора“ реши да окачи бутонките, след като за последно защитаваше цветовете на аржентинския колос Бока Хуниорс.

„Футболът ми даде всичко – научи ме да се изправям след всяко падане, да ценя малките победи и да мечтая смело. Срещнах невероятни хора, изживях незабравими мигове и сбъднах детските си мечти. Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, треньорите и феновете – без вас този път нямаше да е възможен. Напускам терена с чиста съвест, знаейки, че винаги съм давал сърцето си за играта – с всичките си грешки и триумфи, но винаги с уважение към футбола“, сподели Кавани емоционално в социалните мрежи.

Последният му официален мач бе на 30 ноември, когато Бока Хуниорс надделя с 1:0 над Архентинос Хуниорс, а последният му гол датира от 17 ноември срещу Тигре.

В продължение на 19 години Кавани остави ярка следа в световния футбол, преминавайки през клубове като Данубио, Палермо, Наполи, Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед, Валенсия и Бока Хуниорс.

Той се окичи с шест шампионски титли във Франция, два пъти стана голмайстор на Лига 1 (2016/17, 2017/18), а през 2012/13 г. бе топ реализатор в Серия „А“. С националния отбор на Уругвай участва на четири световни първенства и извоюва Копа Америка през 2011 година, като записа общо 136 мача и реализира 58 гола.