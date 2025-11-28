Забранен филм на Стефан Данаилов бе излъчен 40 г. по-късно

Филмът „Поема“, заснет преди 40 години и забранен за излъчване, бе прожектиран за първи път снощи, 27 ноември, в галерия „Дженифер Артемис“ в София. Събитието е част от специална програма по повод шестата годишнина от кончината на Стефан Данаилов, оставил трайна следа в театъра и киното у нас, предава Телеграф.

Новината обяви Ирен Кривошиева, която не само участва във филма, но и беше партньорка в живота на Данаилов. По време на снимките на „Поема“ между двамата пламва връзка, а лентата остава един от последните неизвестни проекти с негово участие, който така и не вижда бял свят по време на социализма.

По думите на Кривошиева, Националният филмов център е разрешил само две прожекции на филма. Втората ще бъде на 4 декември. Правата за двете излъчвания са откупени благодарение на Ефимия Фард, на която Кривошиева благодари публично.

Събитието в галерията включва и откриването на изложба с непоказвани досега снимки, лични вещи и награди на Стефан Данаилов, която ще бъде достъпна за посетители до 4 декември. Така инициативата се превръща в емоционален поклон към таланта и личността на актьора, чиято кариера остава ярка страница в историята на българското кино и театър.