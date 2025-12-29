Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валери Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари следващата година. Това съобщиха от украинската радиостанция Радио НВ, позовавайки се на източници и цитирани от Известия, пише Фокус.
"Преди няколко седмици Залужни изрази желанието си да подаде оставка пред украинския президент Володимир Зеленски, когато беше в Киев", се казва в изявлението.
Споменава се, че президентът на Украйна и Залужни са обсъждали други постове за него - от министър-председател до ръководител на президентския кабинет. Въпреки това се уточнява, че Залужни тогава не е проявил голям интерес към тези позиции.
Генерал Залужни си тръгва от Лондон? Посланикът на Украйна във Великобритания може да подаде оставка
29 Декември, 2025 11:45 997 30
Споменава се, че президентът на Украйна и Залужни са обсъждали други постове за него - от министър-председател до ръководител на президентския кабинет
Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валери Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари следващата година. Това съобщиха от украинската радиостанция Радио НВ, позовавайки се на източници и цитирани от Известия, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #9, #10
11:47 29.12.2025
2 Българин
Коментиран от #5, #17
11:48 29.12.2025
3 КЛАСИЧЕСКИ ГЛУПЧО
11:48 29.12.2025
4 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #27
11:48 29.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ко каза, ко?
До коментар #1 от "Атина Палада":Украйна победи ли вече? 🤣
Коментиран от #12
11:50 29.12.2025
7 Петър Богомилов Богданов
.
.„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, генерални партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
.
функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт.
.
Доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице
11:50 29.12.2025
8 побърканяк
Коментиран от #25
11:50 29.12.2025
9 Коуега
До коментар #1 от "Атина Палада":За това ли наркомана иска мир?
11:51 29.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
Коментиран от #14, #19, #22, #24
11:52 29.12.2025
12 Шопо
До коментар #6 от "Ко каза, ко?":С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.
Коментиран от #15, #18
11:52 29.12.2025
13 8888
11:53 29.12.2025
14 ха-ха
До коментар #11 от "Трол":Ха-ха ! От трън , че - на глог .
11:54 29.12.2025
15 8888
До коментар #12 от "Шопо":и как по точно: като даваме оръжие на хора които не искат да се бият и емигрират или се самоубиват през мисълта да отидат на фронта? не ти ли стана ясно че това е изгубена война и само зелю и няколко европеичета я искат
11:55 29.12.2025
16 Кръговрат на веществата
11:55 29.12.2025
17 село мое ,
До коментар #2 от "Българин":Къде се раждате такива умни и красиви нямам си на идея ....
11:55 29.12.2025
18 Ко каза, ко?
До коментар #12 от "Шопо":България плаща загубите, които търпи Украйна и ЕС, маук.
11:57 29.12.2025
19 Ко каза, ко?
До коментар #11 от "Трол":На Кънтър Страйк ли ?
11:59 29.12.2025
20 Георги
11:59 29.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Георги
До коментар #11 от "Трол":той вече имаше тая възможност, или смяташ, че смешника е ръководил отбраната?
12:01 29.12.2025
23 налага се
12:01 29.12.2025
24 Европеец
До коментар #11 от "Трол":Тоя нали напусна армията и командващ ВСУ поради здравословна непригодност..... Как ще бъде върховен главнокомандващ като е непригоден..... В тия избори в покрайна когато се проведа де ще гледаме големи циркове.....
12:03 29.12.2025
25 Отвъдното зове
До коментар #8 от "побърканяк":Надрусан дъртак с хапчета. Путувай!
12:06 29.12.2025
26 От Лондон офишъл
12:08 29.12.2025
27 Ихууууу
До коментар #4 от "Не,че нещо,ама...":Власт ли искаш,е ,ще я видиш на куково лято през крив макарон.
12:08 29.12.2025
28 Европеец
12:09 29.12.2025
29 Я пък тоя
Залужни е бил в Киев, но Зеленски го е нямало, не се е прибирал от месеци там.
Обикаля да проси пари.
12:09 29.12.2025
30 ?????
Той си е английска марионетка и има връчен някакъв английски меч, та явно го пращат да мъти водата на Тръмп.
Тяхна си работа. Нека си повоюват щом им се услажда.
12:09 29.12.2025