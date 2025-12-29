Генерал Залужни си тръгва от Лондон? Посланикът на Украйна във Великобритания може да подаде оставка

Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валери Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари следващата година. Това съобщиха от украинската радиостанция Радио НВ, позовавайки се на източници и цитирани от Известия, пише Фокус.



"Преди няколко седмици Залужни изрази желанието си да подаде оставка пред украинския президент Володимир Зеленски, когато беше в Киев", се казва в изявлението.



Споменава се, че президентът на Украйна и Залужни са обсъждали други постове за него - от министър-председател до ръководител на президентския кабинет. Въпреки това се уточнява, че Залужни тогава не е проявил голям интерес към тези позиции.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.6 Оценка 1.6 от 7 гласа.