Генерал Залужни си тръгва от Лондон? Посланикът на Украйна във Великобритания може да подаде оставка
  Тема: Украйна

Генерал Залужни си тръгва от Лондон? Посланикът на Украйна във Великобритания може да подаде оставка

29 Декември, 2025 11:45 997 30

  валери залужни
  великобритания
  украйна
  володимир зеленски

Споменава се, че президентът на Украйна и Залужни са обсъждали други постове за него - от министър-председател до ръководител на президентския кабинет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валери Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари следващата година. Това съобщиха от украинската радиостанция Радио НВ, позовавайки се на източници и цитирани от Известия, пише Фокус.

"Преди няколко седмици Залужни изрази желанието си да подаде оставка пред украинския президент Володимир Зеленски, когато беше в Киев", се казва в изявлението.

Споменава се, че президентът на Украйна и Залужни са обсъждали други постове за него - от министър-председател до ръководител на президентския кабинет. Въпреки това се уточнява, че Залужни тогава не е проявил голям интерес към тези позиции.


  • 1 Атина Палада

    6 21 Отговор
    Украйна унизи Матушка

    Коментиран от #6, #9, #10

    11:47 29.12.2025

  • 2 Българин

    6 18 Отговор
    а руските генерали ги чегъртат от колите им.....

    Коментиран от #5, #17

    11:48 29.12.2025

  • 3 КЛАСИЧЕСКИ ГЛУПЧО

    16 4 Отговор
    И НЕКАДЪРНИК.

    11:48 29.12.2025

  • 4 Не,че нещо,ама...

    20 2 Отговор
    Същата история като в България...едни и същи к0румпирани 6оклуци се въртят на властови позиции

    Коментиран от #27

    11:48 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ко каза, ко?

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Украйна победи ли вече? 🤣

    Коментиран от #12

    11:50 29.12.2025

  • 7 Петър Богомилов Богданов

    3 2 Отговор
    Има демокрация и тя е в пет-шест държави . Четете книгата ми, безплатна е, :
    .
    .„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, генерални партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
    .
    функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт.
    .
    Доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице

    11:50 29.12.2025

  • 8 побърканяк

    9 3 Отговор
    Явно положението на бандерите е плачевно Сирски месаря ги занулява и тоя ще се яви като ангел спасител за оцелелите.

    Коментиран от #25

    11:50 29.12.2025

  • 9 Коуега

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    За това ли наркомана иска мир?

    11:51 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    3 12 Отговор
    Ген.Залужни трябва да се кандидатира за президент на Украйна и да я поведе към победа.

    Коментиран от #14, #19, #22, #24

    11:52 29.12.2025

  • 12 Шопо

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Ко каза, ко?":

    С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #15, #18

    11:52 29.12.2025

  • 13 8888

    6 2 Отговор
    нормално, нали е новата разбработка на алианса за ръководител на Украйна, Зелю вече е компроментиран и не харесван

    11:53 29.12.2025

  • 14 ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Ха-ха ! От трън , че - на глог .

    11:54 29.12.2025

  • 15 8888

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    и как по точно: като даваме оръжие на хора които не искат да се бият и емигрират или се самоубиват през мисълта да отидат на фронта? не ти ли стана ясно че това е изгубена война и само зелю и няколко европеичета я искат

    11:55 29.12.2025

  • 16 Кръговрат на веществата

    5 0 Отговор
    Беше ясна още от началото, че го пратиха в Лондон, като ре3ервен вариант,ако се разкрие корупцията, да се върне като спасител.Нямаше друга по-и3явена фигура.

    11:55 29.12.2025

  • 17 село мое ,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Къде се раждате такива умни и красиви нямам си на идея ....

    11:55 29.12.2025

  • 18 Ко каза, ко?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    България плаща загубите, които търпи Украйна и ЕС, маук.

    11:57 29.12.2025

  • 19 Ко каза, ко?

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    На Кънтър Страйк ли ?

    11:59 29.12.2025

  • 20 Георги

    2 0 Отговор
    не знам кое ще е по-зле, смешник-президент или военен-министър-председател. Не, че пожарникар министър-председател е по-добре, да не стават грешки.

    11:59 29.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    той вече имаше тая възможност, или смяташ, че смешника е ръководил отбраната?

    12:01 29.12.2025

  • 23 налага се

    3 0 Отговор
    Имението у Флорида е буренясало. Съседите се оплакват. Трабва да ходи да коси и реже тръните, че ще заприлича на Укрия.

    12:01 29.12.2025

  • 24 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Тоя нали напусна армията и командващ ВСУ поради здравословна непригодност..... Как ще бъде върховен главнокомандващ като е непригоден..... В тия избори в покрайна когато се проведа де ще гледаме големи циркове.....

    12:03 29.12.2025

  • 25 Отвъдното зове

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "побърканяк":

    Надрусан дъртак с хапчета. Путувай!

    12:06 29.12.2025

  • 26 От Лондон офишъл

    2 0 Отговор
    Марш оттук, п с е

    12:08 29.12.2025

  • 27 Ихууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не,че нещо,ама...":

    Власт ли искаш,е ,ще я видиш на куково лято през крив макарон.

    12:08 29.12.2025

  • 28 Европеец

    0 0 Отговор
    Но Залужни беше човека който върна алкохолизираните орди в чували в първште години на войната, от колона 64 км пред Киев обратно се прибра една трета!

    12:09 29.12.2025

  • 29 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Лъжа.
    Залужни е бил в Киев, но Зеленски го е нямало, не се е прибирал от месеци там.
    Обикаля да проси пари.

    12:09 29.12.2025

  • 30 ?????

    0 0 Отговор
    Толкова по-зле за Украйна.
    Той си е английска марионетка и има връчен някакъв английски меч, та явно го пращат да мъти водата на Тръмп.
    Тяхна си работа. Нека си повоюват щом им се услажда.

    12:09 29.12.2025

