Новини
България »
Хванаха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици

Хванаха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици

29 Декември, 2025 12:00 1 282 31

  • дрогиран-
  • шофьор

Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин

Хванаха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 28 декември.

Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е задържан.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    Някой дядо с порше.

    12:02 29.12.2025

  • 2 Бендида

    82 0 Отговор
    На 71 години, човечецът вероятно взема куп лекарства. Ще го тормозят за нищо.

    Коментиран от #19

    12:03 29.12.2025

  • 3 побърканяк

    62 0 Отговор
    то половината дъртаци, ако ни спрат за проверка може да покаже наркотици заради лекарствата с които се тъпчем.

    12:04 29.12.2025

  • 4 БРАВО

    56 0 Отговор
    Стига сте тормозили хорато с тези фалшиви тестове. Аз не знам как и от къде може да се вземат данни, но би било хубаво да се изкара статистика колко процента от тестовете падат при квърна проба и да се обсъди ако процента е над 30, примерно, да се сменят с други тестове или да се промени процедурата. Онея 240 хрантутника до вземат малко да си оправят бакиите, дето са гласували.

    Коментиран от #9

    12:04 29.12.2025

  • 5 Абе

    61 0 Отговор
    Човека сигурно пие една шепа лекарства, ама тия ще го изкарат наркоман

    12:05 29.12.2025

  • 6 12340

    19 2 Отговор
    "Старци разбойници", филм, в български вариант :))

    12:05 29.12.2025

  • 7 ей ко...пеленца

    46 0 Отговор
    шапкарски.Знаят ,че тестовете за наркотици са бо.кл.ук, и продължават да тормозят хората по пътищата.Свещи и жито за всяко милиционерче.

    12:06 29.12.2025

  • 8 Силен Мъж !

    22 0 Отговор
    Силен Мъж !

    Един Наркотик !

    Не Му Стига !

    12:07 29.12.2025

  • 9 честен ционист

    32 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    100% падат, понеже тези тестове не са сертифицирани в българска лаборатория, а са внесени от частник.

    12:11 29.12.2025

  • 10 двоен сгандарт на тоталитарния режим

    44 0 Отговор
    Защо всяка ченге не се изследва с проверка при започване на работния ден и при приключване но с тези тестове и докато излязат кръвните им резултати да бъда третирани както всички нас с обиски,конфискации ,на коли,задържания и започване на производство ?

    Коментиран от #13, #16

    12:13 29.12.2025

  • 11 Сигурно

    27 0 Отговор
    е от лекарствата които пие ?

    12:14 29.12.2025

  • 12 Хипотетично

    21 0 Отговор
    Личния лекар не го е предупредил, че хапчетата за кръвното имат странични ефекти.

    12:15 29.12.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    28 0 Отговор

    До коментар #10 от "двоен сгандарт на тоталитарния режим":

    И депутатите--за наркотици и алкохол!
    Щото някой се мотаят като свободен електрон....

    12:16 29.12.2025

  • 14 Лиляна

    30 1 Отговор
    Това е едно закъсняло хипи.Теста е фалшименто бе.Човека има сигурно поне три болести.

    12:18 29.12.2025

  • 15 хихи

    20 1 Отговор
    а какви пенсионери имаше по бай Тошово време......
    като се пенсионира на 55, като вземе една мотика 45№ и тупа лупа, ха на едното внуче, вноска за кола, ха на другото, на следващата огдина по една вноска за апартамента после и на правнучетата...малко долари за видео и цветен телевизор и за дек....
    а сега кво ? пенсионер с два вида наркотици и бутилка Дъмпал на половинапълна...

    12:18 29.12.2025

  • 16 .....

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "двоен сгандарт на тоталитарния режим":

    точно! ама и техните родители да потормозят както нашите! да четем статии и за тях какви "наркомани" са ...

    12:20 29.12.2025

  • 17 Деций

    24 0 Отговор
    Съд за добрите хора от КАТ,съд до дупка!

    12:21 29.12.2025

  • 18 чичо Манчо

    11 2 Отговор
    Точно затова щом се пенсионирахме със съпругата преди години се отървахме от колите,не си подновихме книжките умишлено и не ни репресират по пътищата.Видяхме се и с пари на стари години.

    Коментиран от #27

    12:25 29.12.2025

  • 19 Коментиращ

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    По-интересното е, че полицаите протестираха против тия същите полеви тестове да не им бъдат налагани на тях самите (щото бе въведено преди време от некъв министър да се тестват и самите полицаи)!
    А протестираха щото много от тестовете бяха положителни (дали фалшиво или не, те си знаят)!

    И след известно време задължителното тестване на полицаите с тия тестове, бе прекратено, поради ненадеждност, обаче същите тестове останаха за гражданите????????
    Вследствие на което доста човешки съдби в България бяха меко казано потъпкани, щото при положителен тест за наркотици ти разкатават фамилията, и ти вземат книжката!
    Имаше една жена която обясняваше какво са й правили след такъв положителен тест - събличали я гола и я карали да се навежда за да видели дали крие наркотици в ...

    МВР и ръководството им се ГАВРЯТ С НАРОДА НИ!
    ТИЯ НЕ РАБОТЯТ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА СПОНСОРИТЕ СИ (БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД), А ЗА МАФИЯТА ОКУПИРАЛА ВЛАСТТА!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИТЕ ДА СИ ВЗЕМЕМ ВЛАСТТА ОБРАТНО ОТ МАФИЯТА!!!

    Коментиран от #22

    12:28 29.12.2025

  • 20 дядо поп

    20 0 Отговор
    Абе , вие акъл имате ли , че този човечец , на тези години ако се назоби с тези амфетамин и метамфетамин ще опъне веднага петалите.

    Коментиран от #28

    12:31 29.12.2025

  • 21 Стар шофьор

    14 1 Отговор
    ,, Стар наркоман" явно...
    Дрън-дрън,че пляс...
    Набора сигурно за илачи няма пари,камо ли за...наркотици...

    12:32 29.12.2025

  • 22 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Коментиращ":

    Не е необходимо да се навеждаш, а само да клекнеш и да се изкашляш силно. Всичко не на място излиза само така.

    12:47 29.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Как

    11 0 Отговор
    Пишат глупости. На тези години лекарствата които пие дават фалшиви тестове Те се подиграват с човека Той не е 20-40год.той не знае какво е амфетамини Смях в залата за пишещия глупости

    13:14 29.12.2025

  • 26 ГЕРБмафи

    5 0 Отговор
    Да не се окаже пак, ча са фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ и да докарат на дядото някой инфаркт?

    13:38 29.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нели

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "дядо поп":

    Че нали на запад артисти и музиканти мрат като мухи.Назобени.А и ваксините ускориха процеса.Почти всички артисти се стимулират заради сценичната треска и бясното темпо.Изстискват ги като лимон.Следват скандали на наследниците за имоти и пари.

    13:42 29.12.2025

  • 29 Сменете тестовете

    1 0 Отговор
    О ли Го френ и т@ пи!

    13:44 29.12.2025

  • 30 не не съм аз

    0 0 Отговор
    Премахвайте , всичко което е истина в живота премахвайте , най - добре премахнете всички нас възрастните хора че много ви пречим , ама утре и вие ще станете такива , бъдете спокойни , всичко се връща на този свят !

    13:47 29.12.2025

  • 31 Наркоман

    0 0 Отговор
    Дядото ще отече за секунди, ако наистина се е назобил с това. Излагате се.

    13:53 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове