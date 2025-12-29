Хванаха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.
Той е спрян за проверка на 28 декември.
Тестът му е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.
Мъжът е задържан.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:02 29.12.2025
2 Бендида
Коментиран от #19
12:03 29.12.2025
3 побърканяк
12:04 29.12.2025
4 БРАВО
Коментиран от #9
12:04 29.12.2025
5 Абе
12:05 29.12.2025
6 12340
12:05 29.12.2025
7 ей ко...пеленца
12:06 29.12.2025
8 Силен Мъж !
Един Наркотик !
Не Му Стига !
12:07 29.12.2025
9 честен ционист
До коментар #4 от "БРАВО":100% падат, понеже тези тестове не са сертифицирани в българска лаборатория, а са внесени от частник.
12:11 29.12.2025
10 двоен сгандарт на тоталитарния режим
Коментиран от #13, #16
12:13 29.12.2025
11 Сигурно
12:14 29.12.2025
12 Хипотетично
12:15 29.12.2025
13 Коня Солтуклиева
До коментар #10 от "двоен сгандарт на тоталитарния режим":И депутатите--за наркотици и алкохол!
Щото някой се мотаят като свободен електрон....
12:16 29.12.2025
14 Лиляна
12:18 29.12.2025
15 хихи
като се пенсионира на 55, като вземе една мотика 45№ и тупа лупа, ха на едното внуче, вноска за кола, ха на другото, на следващата огдина по една вноска за апартамента после и на правнучетата...малко долари за видео и цветен телевизор и за дек....
а сега кво ? пенсионер с два вида наркотици и бутилка Дъмпал на половинапълна...
12:18 29.12.2025
16 .....
До коментар #10 от "двоен сгандарт на тоталитарния режим":точно! ама и техните родители да потормозят както нашите! да четем статии и за тях какви "наркомани" са ...
12:20 29.12.2025
17 Деций
12:21 29.12.2025
18 чичо Манчо
Коментиран от #27
12:25 29.12.2025
19 Коментиращ
До коментар #2 от "Бендида":По-интересното е, че полицаите протестираха против тия същите полеви тестове да не им бъдат налагани на тях самите (щото бе въведено преди време от некъв министър да се тестват и самите полицаи)!
А протестираха щото много от тестовете бяха положителни (дали фалшиво или не, те си знаят)!
И след известно време задължителното тестване на полицаите с тия тестове, бе прекратено, поради ненадеждност, обаче същите тестове останаха за гражданите????????
Вследствие на което доста човешки съдби в България бяха меко казано потъпкани, щото при положителен тест за наркотици ти разкатават фамилията, и ти вземат книжката!
Имаше една жена която обясняваше какво са й правили след такъв положителен тест - събличали я гола и я карали да се навежда за да видели дали крие наркотици в ...
МВР и ръководството им се ГАВРЯТ С НАРОДА НИ!
ТИЯ НЕ РАБОТЯТ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА СПОНСОРИТЕ СИ (БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД), А ЗА МАФИЯТА ОКУПИРАЛА ВЛАСТТА!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИТЕ ДА СИ ВЗЕМЕМ ВЛАСТТА ОБРАТНО ОТ МАФИЯТА!!!
Коментиран от #22
12:28 29.12.2025
20 дядо поп
Коментиран от #28
12:31 29.12.2025
21 Стар шофьор
Дрън-дрън,че пляс...
Набора сигурно за илачи няма пари,камо ли за...наркотици...
12:32 29.12.2025
22 честен ционист
До коментар #19 от "Коментиращ":Не е необходимо да се навеждаш, а само да клекнеш и да се изкашляш силно. Всичко не на място излиза само така.
12:47 29.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Как
13:14 29.12.2025
26 ГЕРБмафи
13:38 29.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нели
До коментар #20 от "дядо поп":Че нали на запад артисти и музиканти мрат като мухи.Назобени.А и ваксините ускориха процеса.Почти всички артисти се стимулират заради сценичната треска и бясното темпо.Изстискват ги като лимон.Следват скандали на наследниците за имоти и пари.
13:42 29.12.2025
29 Сменете тестовете
13:44 29.12.2025
30 не не съм аз
13:47 29.12.2025
31 Наркоман
13:53 29.12.2025