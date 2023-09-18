Отиде си руският поет Николай Добронравов

Поетът Николай Добронравов почина на 94-годишна възраст, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
Заедно със съпругата си Александра Пахмутова Николай Добронравов създава много популярни песни - "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда".
Песни по негови стихове са изпълнявали Георг Отс, Муслим Магомаев, Йосиф Кобзон, Лев Лещенко, Едита Пиеха, Едуард Хил.
Николай Добронравов ще бъде погребан в Новодевическото гробище в Москва.
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