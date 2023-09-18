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Отиде си руският поет Николай Добронравов

18 Септември, 2023 10:19 140 1

Отиде си руският поет Николай Добронравов

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Заедно със съпругата си Александра Пахмутова той създава много популярни песни

Отиде си руският поет Николай Добронравов - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поетът Николай Добронравов почина на 94-годишна възраст, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Заедно със съпругата си Александра Пахмутова Николай Добронравов създава много популярни песни - "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда".

Песни по негови стихове са изпълнявали Георг Отс, Муслим Магомаев, Йосиф Кобзон, Лев Лещенко, Едита Пиеха, Едуард Хил.

Николай Добронравов ще бъде погребан в Новодевическото гробище в Москва.


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