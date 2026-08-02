Жена от Ямбол е в неизвестност от 30 юли 2026 г.

Издирва се 80-годишната Станка Вълчева, изчезнала в град Ямбол на 30 юли. За последно е видяна в четвъртък вечерта в района между с. Веселиново и с. Завой до Ямбол.

Семейството отправя призовава за помощ от доброволци от околността. В акцията по издирването към момента участват близки, приятели и служители на полицията.

По информация на роднините, жената страда от деменция и е с нарушен слух, което прави ситуацията особено тревожна и увеличава риска за нейното здраве и безопасност.

Семейството призовава гражданите незабавно да се обадят на телефон 087 888 4999 или да подадат сигнал на телефон 112, ако видят Станка или разполагат с информация за местонахождението ѝ.

Всеки сигнал, дори и да изглежда незначителен, може да бъде от решаващо значение за успешното ѝ откриване.