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Жена от Ямбол е в неизвестност от 30 юли 2026 г.

Жена от Ямбол е в неизвестност от 30 юли 2026 г.

2 Август, 2026 11:10 770 5

  • жена-
  • издиирване-
  • ямбол

По информация на роднините, жената страда от деменция и е с нарушен слух

Жена от Ямбол е в неизвестност от 30 юли 2026 г. - 1
Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

Издирва се 80-годишната Станка Вълчева, изчезнала в град Ямбол на 30 юли. За последно е видяна в четвъртък вечерта в района между с. Веселиново и с. Завой до Ямбол.

Семейството отправя призовава за помощ от доброволци от околността. В акцията по издирването към момента участват близки, приятели и служители на полицията.

По информация на роднините, жената страда от деменция и е с нарушен слух, което прави ситуацията особено тревожна и увеличава риска за нейното здраве и безопасност.

Семейството призовава гражданите незабавно да се обадят на телефон 087 888 4999 или да подадат сигнал на телефон 112, ако видят Станка или разполагат с информация за местонахождението ѝ.

Всеки сигнал, дори и да изглежда незначителен, може да бъде от решаващо значение за успешното ѝ откриване.

Жена от Ямбол е в неизвестност от 30 юли 2026 г.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    1 5 Отговор
    и аз съм неизвестен
    даже световен шампион по тва

    11:18 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 газ към Бургас

    2 2 Отговор
    На морето е. Щом носи плавници и плажна кърпа.

    11:34 02.08.2026

  • 5 Еййй

    1 1 Отговор
    Като почнат да ги търсят след няколко дни. Първите 48 часа са най-важни. Трябва да се направи специализирано звено за изчезнали хора, с кучета и доброволци на заплащане. В другите държави се плаща на доброволци при търсене и пожари, плаща се когато има повод, не постоянна заплата. Ние сме 200 години назад.

    11:53 02.08.2026

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