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Рускиня стана най-младата финалистка на турнир на WTA от 7 години насам

Рускиня стана най-младата финалистка на турнир на WTA от 7 години насам

2 Август, 2026 11:15 801 5

  • тенис-
  • кристина лютова-
  • мемфис-
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  • wta

Нейна съперничка в последния мач от състезанието ще бъде чехкинята Даря Видманова

Рускиня стана най-младата финалистка на турнир на WTA от 7 години насам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рускинята Кристина Лютова стана най-младата тениисистка в последните седем години, която се класира на финал на турнир на WTA, след като отстрани американката от узбекистански произход Елвина Калиева със 7:5, 6:1 и ще спори за титлата в Мемфис (награден фонд 283 347 долара), предаде БТА.

Нейна съперничка в последния мач от състезанието ще бъде чехкинята Даря Видманова, която се справи с опитната мексиканка Рената Сарасуа с 6:3, 6:3.

През 2019-а година на 15 тогава американката Коко Гоф спечели титлата в Линц (Австрия), а сега Лютова – 229-а в ранглистата на WTA, може да се нареди до нея. А след успеха си днес, първото нещо, което тя направи, беше да прегърне цялото си семейство в публиката в тенис център „Лефтуич“: майка си, баща си и по-малкия си брат.

„Честно казано, все още мисля върху всичко това, което се случва. Но усетих, че това ще дойде рано или късно в кариерата ми“, каза Лютова, която ще се изправи срещу Даря Видманова на 2 август. „Доверих се на момента. Доверих се на съдбата. И просто работех и работех. Нищо друго.“

Видманова е родена в Москва, но представлява Чехия в международен план. Тя успя да се възползва максимално от високата си фигура (193 см) и накара Сарасуа да изглежда глупаво при някои смачове и леки минаващи удари. И се надява, че тази силни страни ще ѝ носят още ползи по-нататък в кариерата.

Със сигурност пък Лютова от утре ще бъде най-малко в топ 200 на женския тенис.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически факти

    5 1 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    Коментиран от #3

    11:50 02.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Ами те доказани от самите ШАШт
    Т-ЕРОР-ИСТИ от Ал Кайда застанаха начело на Ирак и посланици във Фашингтън❗

    Коментиран от #4

    11:58 02.08.2026

  • 4 наехония

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    зареди ли си батерийти?ари возиса

    12:23 02.08.2026

  • 5 Ауу,

    1 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции на тоз турнир...

    13:22 02.08.2026

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