Горски пожари могат да унищожат „винарната на раздора“ между Анджелина Джоли и Брад Пит

Горските пожари, които бушуват в Южна Франция, са достигнали опасно близо до прочутото имение „Шато Миравал“ – винарната, превърнала се в център на продължителната съдебна война между Анджелина Джоли и Брад Пит. Засега пламъците не са нанесли щети по собствеността, но гъст дим вече е забелязан в района, а огнеборците продължават да следят ситуацията заради опасността от ново разрастване на огъня.

Имението се намира край село Корен в департамента Вар – една от най-тежко засегнатите от пожарите части на Прованс. Огнената стихия в района на масива Гро Бесийон е изпепелила около 4500 хектара растителност и е унищожила десетки жилищни сгради. Хиляди жители бяха евакуирани, а достъпът до Корен временно беше прекъснат заради непроходими пътища.

Пожарникари се борят с пламъците с помощта на противопожарни автомобили и хеликоптери. Според американски медии за гасенето се използва и вода от частното езеро в имението. До момента екипите са успели да предотвратят навлизането на огъня в пределите на „Шато Миравал“, но високите температури, сушата и силният вятър продължават да създават риск от повторно разпалване.

Освен историческия замък и лозовите масиви, в комплекса се намира и прочутото звукозаписно студио Miraval Studios. То беше основно обновено и отворено отново от Брад Пит и френския продуцент Дамиен Кинтар през 2022 г. През годините в студиото са работили изпълнители като Pink Floyd, Sade, Травис Скот и Ник Кейв.

Брад Пит и Анджелина Джоли първоначално наемат имението, а впоследствие го придобиват като обща инвестиция. През август 2014 г. двамата сключват брак в параклиса на „Шато Миравал“. След раздялата им през 2016 г. обаче собствеността се превръща в един от най-оспорваните активи на бившата холивудска двойка.

Конфликтът се изостря през 2021 г., когато Анджелина Джоли продава своя дял на компанията Tenute del Mondo, част от Stoli Group. Брад Пит твърди, че сделката е извършена в нарушение на тяхна предварителна договорка, според която никой от двамата не може да продава дела си без съгласието на другия. Джоли отрича да е съществувало обвързващо споразумение и заявява, че продажбата е била необходима, за да постигне финансова независимост и да прекрати бизнес отношенията с бившия си съпруг.

Въпреки че разводът на актьорите беше окончателно уреден през 2024 г., спорът за винарната остава нерешен и се очаква да стигне до съдебен процес през 2027 г. Последните съдебни решения позволиха на екипа на Брад Пит да разпита представители на Stoli Group за обстоятелствата около продажбата.

Сега природната стихия поставя под заплаха не само луксозното имение, но и лозовите насаждения, винопроизводството и звукозаписния комплекс. Дори ако пламъците не достигнат до самите лозя, продължителното излагане на дим може да повлияе върху качеството на гроздето и бъдещата реколта – проблем, с който се сблъскват и други френски винопроизводители през настоящия пожароопасен сезон.

Така „Шато Миравал“, дълго време символ на любовта и общия бизнес на Анджелина Джоли и Брад Пит, отново се оказа в центъра на драматични събития – този път не заради съдебната битка между двамата, а заради реалната опасност от огнената стихия.