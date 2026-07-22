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Aктрисата Мая Драгоманска почина на 78-годишна възраст

Aктрисата Мая Драгоманска почина на 78-годишна възраст

22 Юли, 2026 13:31 692 2

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  • съюз на артистите в българия

Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, отбелязват от САБ

Aктрисата Мая Драгоманска почина на 78-годишна възраст - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 78-годишна възраст ни е напуснала актриса Мая Драгоманска, съобщиха от Съюза на артистите в България (САБ).

„Мая Драгоманска беше сред ярките имена на българския театър и кино. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия“, посочват още от съюза и завършват съобщението с:

"Днес българската сцена загуби още една талантлива актриса, която завинаги ще остане в паметта на поколения зрители и колеги.

Съюзът на артистите в България изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които имаха щастието да я познават и да работят с нея.

Поклон пред светлата ѝ памет!"


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