Емели Санде – безнадежният романтик

Любовта може да те замая, да разбие сърцето ти. Прави те малко луд. Изпраща- те на шеметни върхове, после.... съкрушителни спадове. Това е, което Емели Санде споделя в своя емоционален пети албум How Were We To Know.

Светът добре познава гласа на шотландската певица. Независимо дали сте чули силата му на церемониите по откриването и закриването на Олимпиадата през 2012 г. или сте му се наслаждавали по време на някое от безбройните ѝ разпродадени концерти по целия свят - няма как да се сбърка. И в този последен проект, издаден само година след нейния високо оценен от критиката четвърти албум Let’s Say For Instance, Санде използва този глас в пълния му, удивителен потенциал.



11-те песни от How Were To Know изследват интимните срещи с любовта във всичките форми, заедно с риска, необходим за преследването ѝ. „След като си бил наранен, е много трудно да събереш парчетата отново и да си позволиш да бъдеш уязвим“, казва Санде. „Така че мисля, че тези песни изследват смелостта на любовта и да обичаш другите, но също и себе си. Тези песни бяха части от пъзел, който трябваше да сглобя, и сега ми се струва, че е подходящият момент да ги споделя. Това са моите истории, историите на един безнадежден романтик. ”

Очаквайте първият концерт на Емели Санде в България – 10 юли, Зала 1 НДК.

За Емели Санде преди концерта в София

Възходящата музикална кариера на Емели Санде, продължаваща и до днес, започва през 2011, когато е обявена за най-обещаващ нов талант от критиката на британските музикални награди. 2012 грабва две статуетки “Брит” за най-добра британска изпълнителка и най-добър албум, а 2017 прибавя още две такива награди.

На 26 години Емели Санде подобрява рекорда на “Бийтълс” за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми. Нейният дебютен албум Our Version Of Events е в класацията 63 седмици. До тогава най-дълго време в топ 10 е бил албумът на “Бийтълс” Please Please Me - 62 седмици през 1964 .

37-годишната Санде има издадени 5 студийни албума. Последният е How Were We to Know от 2023 г.

Нейният шеметен музикален успех в световен мащаб измества фокуса от това, какво още е Емели Санде, а тя е с диплом по клинична медицина, специалност неврохирургия и това образование се оказва не по-маловажно от желанието ѝ да се занимава с музика.

Санде е била и ректор на университета в Съдърланд – 2019 – 2022 .

Тя признава, че има много хора, които са я вдъхновявали. Една от тях е Фрида Кало с нейната борбеност и с възможността да превръща болката в изкуство.

Емили дотолкова е повлияна от личността ѝ, че дори си татуира автопрортрет на художничката.

Другата знакова фигура в живота на Санде е Нина Симон. Първата ѝ среща с нея е на 8 години, когато я чува да изпълнява песента «Why», след убийството на Мартин Лутър Кинг–младши. Гласът ѝ, тъжните и вдъхновявящи текстове са основополагащи за бъдещата музикална кариера на Санде. По-късно тя споделя:„Когато слушам комерсиални неща, просто си мисля – не сте ли чували Нина Симон, не сте ли чували как трябва да бъде написана една песен?”. За Емили Санде творчеството показва артиста от всичките му страни и за да бъде истинско- музиката трябва да е свързана с най-съкровената лирика, извираща от душата.



Емели Санде ще изнесе своя първи концерт пред българска публика на 10 юли 2024 в Зала 1 на НДК.