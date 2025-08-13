Новини
Левски привлича защитник без пари

13 Август, 2025 12:28 620 2

"Сините" ще подпишат договор с 26-годишния футболист, който пристига като свободен агент на "Герена"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е много близо до привличането на северномакедонския централен защитник Никола Серафимов. "Сините" ще подпишат договор с 26-годишния футболист, който пристига като свободен агент на "Герена". Серафимов във вторник постигна договорка с досегашния си клуб Фехервар за разтрогване на своя контракт по взаимно съгласие.

"Не бяха получени оферти за Серафимов, така че постигнахме споразумение да прекратим договора му начин, който е бюджетно рентабилен", обявиха от унгарския клуб.

Изпълнителният директор на клуба Атила Балог изрази съжаление, че защитникът не е бил продаден през зимата. "Имаше сериозна оферта за него, но решението на собствениците беше да не го продадем".

Никола Серафимов използва социалните мрежи, за да се сбогува с досегашния си клуб. "След 3 години това пътуване е към своя край. Не трябваше да завърши така, но футболът е толкова непредсказуем. Беше голяма чест и удоволствие да нося тази фланелка през всички добри и лоши моменти. Винаги ще те подкрепям и ще нося този клуб в сърцето си”, написа той.

Северномакедонският национал пристига на "Герена" като заместник на продадения в Ал Сайлия Келиан ван дер Каап.


  • 1 въпросче

    1 0 Отговор
    Защитникът ли няма пари или собственниците на ФК"Левски" в касата нямат пари?

    12:32 13.08.2025

  • 2 СиняПрашка

    1 0 Отговор
    в писледно време синята пералня работи здраво ........

    12:52 13.08.2025

