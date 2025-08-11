„Една нощ в Двореца“ разтърси Балчик и завладя публика от цял свят (СНИМКИ)

Балчик преживя културно събитие без прецедент – мултимедийният спектакъл „Една нощ в Двореца“ събра над 1000 зрители и се записа в историята като най-мащабния концерт с класическа музика, правен някога в града. Под пълнолунието, в уникалната атмосфера на Двореца, музика, светлина, танц и слово се сляха в едно, превръщайки вечерта в незабравима за всички присъстващи и онлайн зрители, пише big5.bg.

Сцената под Двореца събра заедно музикални и артистични величия като маестро Георги Черкин, Братя Владигерови, цигуларя Виктор Тренев, акордеонистката Вероника Тодорова, арфистката Росица Милевска, флейтистката Цветелина Белева и вокалистката AnaBella, заедно с оркестър Симфониета „София“. Към тях се присъедини и румънската балерина Патрисия Александра Гита с хореография от своята сънародничка Алина Лазар.

Диригент и музикален продуцент на спектакъла бе композиторът Минко Ламбов. Водещи на вечерта бяха Ана Топалова и Веселин Калановски, а гласът на писателката Мария Лалева превръщаше стихове в живи картини, вплетени в магията на нощта.

За първи път емблематичната сграда оживя чрез впечатляващ 3D мапинг, създаден специално от Elektricк Мe, който превърна фасадите ѝ в живо платно от светлина, цвят и емоция.

Благодарение на подкрепата на Cossara luxury villas, събитието достигна до зрители в над 10 държави чрез стрийминг услуга от най-ново поколение. Спектакълът бе заснет с три камери и два дрона, а над 1500 души от цял свят се насладиха на концерта с 4K картина и кристален звук – доказателство, че силата на изкуството не познава граници.

Авторът и главен организатор на спектакъла – Татяна Радева, благодари на всички, които закупиха билети, за да подкрепят бъдещи каузи за млади таланти. Тя подари на жителите и гостите на Балчик незабравима вечер, осигурявайки свободен достъп за всеки желаещ.

„Нашият концерт е посветен на силата на изкуството да свързва – хора, култури и поколения. Кралица Мария е историческа личност със сложна, но вдъхновяваща биография – точно както могат да бъдат погледнати личности като Наполеон или Ататюрк. Това че ги помним не е пропаганда – това е културна памет. Нашето събитие няма политически подтекст – то е израз на уважение към историята, към красотата и към европейското ни бъдеще. Не е добър знак, че в момент, в който изкуството обединява хората, някой иска да ги раздели. Но ние ще оставим музиката и танцът да говорят”, коментира Татяна Радева.

Организаторите Фондация „Млад талант“ и Фондация „Академик Кирил Ламбов – наследство и бъдеще“, заедно с целия екип, посветил месеци на усърден труд и вдъхновение, изразяват своята благодарност към всички, които подкрепиха реализацията на този мащабен проект.

„Нашият спектакъл бе изпълнен на световно ниво, с висок професионализъм, от изключителните солисти и оркестранти – наследници на едни от най-видните музикални фамилии. Това са музиканти, прославящи България по света, дошли от различни части на Европа, за да изпълнят специално подбрана авторска музика и да докажат силата на любовта и приятелството“, коментира маестро Ламбов, диригент и музикален продуцент на събитието.