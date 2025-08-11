Новини
„Една нощ в Двореца“ разтърси Балчик и завладя публика от цял свят (СНИМКИ)

11 Август, 2025 11:55 618 6

Мултимедийният спектакъл бе гледан от над 1000 зрители

„Една нощ в Двореца“ разтърси Балчик и завладя публика от цял свят (СНИМКИ) - 1
Снимки: big5.bg
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Балчик преживя културно събитие без прецедент – мултимедийният спектакъл „Една нощ в Двореца“ събра над 1000 зрители и се записа в историята като най-мащабния концерт с класическа музика, правен някога в града. Под пълнолунието, в уникалната атмосфера на Двореца, музика, светлина, танц и слово се сляха в едно, превръщайки вечерта в незабравима за всички присъстващи и онлайн зрители, пише big5.bg.

Сцената под Двореца събра заедно музикални и артистични величия като маестро Георги Черкин, Братя Владигерови, цигуларя Виктор Тренев, акордеонистката Вероника Тодорова, арфистката Росица Милевска, флейтистката Цветелина Белева и вокалистката AnaBella, заедно с оркестър Симфониета „София“. Към тях се присъедини и румънската балерина Патрисия Александра Гита с хореография от своята сънародничка Алина Лазар.

Диригент и музикален продуцент на спектакъла бе композиторът Минко Ламбов. Водещи на вечерта бяха Ана Топалова и Веселин Калановски, а гласът на писателката Мария Лалева превръщаше стихове в живи картини, вплетени в магията на нощта.

За първи път емблематичната сграда оживя чрез впечатляващ 3D мапинг, създаден специално от Elektricк Мe, който превърна фасадите ѝ в живо платно от светлина, цвят и емоция.

Благодарение на подкрепата на Cossara luxury villas, събитието достигна до зрители в над 10 държави чрез стрийминг услуга от най-ново поколение. Спектакълът бе заснет с три камери и два дрона, а над 1500 души от цял свят се насладиха на концерта с 4K картина и кристален звук – доказателство, че силата на изкуството не познава граници.

Авторът и главен организатор на спектакъла – Татяна Радева, благодари на всички, които закупиха билети, за да подкрепят бъдещи каузи за млади таланти. Тя подари на жителите и гостите на Балчик незабравима вечер, осигурявайки свободен достъп за всеки желаещ.

„Нашият концерт е посветен на силата на изкуството да свързва – хора, култури и поколения. Кралица Мария е историческа личност със сложна, но вдъхновяваща биография – точно както могат да бъдат погледнати личности като Наполеон или Ататюрк. Това че ги помним не е пропаганда – това е културна памет. Нашето събитие няма политически подтекст – то е израз на уважение към историята, към красотата и към европейското ни бъдеще. Не е добър знак, че в момент, в който изкуството обединява хората, някой иска да ги раздели. Но ние ще оставим музиката и танцът да говорят”, коментира Татяна Радева.

Организаторите Фондация „Млад талант“ и Фондация „Академик Кирил Ламбов – наследство и бъдеще“, заедно с целия екип, посветил месеци на усърден труд и вдъхновение, изразяват своята благодарност към всички, които подкрепиха реализацията на този мащабен проект.

„Нашият спектакъл бе изпълнен на световно ниво, с висок професионализъм, от изключителните солисти и оркестранти – наследници на едни от най-видните музикални фамилии. Това са музиканти, прославящи България по света, дошли от различни части на Европа, за да изпълнят специално подбрана авторска музика и да докажат силата на любовта и приятелството“, коментира маестро Ламбов, диригент и музикален продуцент на събитието.


  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Румънска пропаганда.Хвърлили са око на Добруджа, Молдова и Одеса.

    11:58 11.08.2025

  • 2 демек българещи и румънеще

    4 0 Отговор
    пак се изцепи писачката

    разтърси Балчик и завладя публика от цял свят

    12:05 11.08.2025

  • 3 плевен

    2 1 Отговор
    Е, явно си е било чиста проба пропаганда. И след сладките приказки за европейско бъдеще и безплатния достъп, хиляда посетители са посредствен резултат. А да сравняваш Наполеон и царица Мария си е чиста неграмотност.

    12:20 11.08.2025

  • 4 Забрлежително шоу!

    1 1 Отговор
    Иска ми се да бях там! България и Румъния заедно в Европа, нашият общ дом! Дай Боже повече такива събития!

    12:30 11.08.2025

  • 5 Бай Ставри

    1 1 Отговор
    Дръвници!Оценете това,което е част от Българската история!Това,че продажни български политици са харизали Южна Добруджа си правете сметка за синове и дъщерите си.Щом,една Румънска оценява това... Това наистина е повече РАЙ!

    12:33 11.08.2025

  • 6 Балканите

    1 1 Отговор
    имат нужда от едно съвместно културно ежегодно събитие за класическа музика, което може да редува всички балкански държави и да постави полуострова на културната сцена на Европейския съюз. В тази област ние имаме много какво да покажем!

    12:33 11.08.2025