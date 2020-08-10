Новини
Антонио Бандерас чукна 65

10 Август, 2020 12:53, обновена 10 Август, 2025 07:04 3 344 6

  • антонио бандерас-
  • актьор-
  • рожден ден

Една от емблемите на Холивуд празнува на 10 август

Антонио Бандерас чукна 65 - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Антонио Бандерас - мачото на киното, който плени милиони сърца, навършва 65 г. на днешния ден. Бандерас е испански актьор, продуцент и режисьор, носител на награда „Гоя“ и две „Европейски филмови награди“, има номинации за „Сатурн“, „Еми“ и три награди „Златен глобус“.

От 2005 г. има звезда на Холивудската алея на славата, предава Нова Телевизия.

Антонио Бандерас е роден в Малага, Испания. През детските си години има желание да стане футболист, но се отказва, след като на 14-годишна възраст си счупва крака.

Като младеж се мести в Мадрид, Испания, за да направи опит като актьор в испанското кино. Актьорската му кариера започва с участието му във филмите на Педро Алмодовар – „Laberinto de pasiones“ (1982), „Матадор“, „La Ley del deseo“ (1987), „Жени на ръба на нервна криза“ и „Ела, завържи ме!“.

Впоследствие се премества в САЩ, за да участва и в американски филмови продукции. Първото му участие в холивудски филм е през 1992 г. в „Кралете на мамбото“. Интересно е, че по време на участието си в този филм, Бандерас все още не говори английски език. През 1993 г. участва в отличения с награда „Оскар“ филм „Филаделфия“. Следващата година си партнира с Том Круз и Брад Пит в „Интервю с вампир“. През 1995 г. се появява в няколко големи холивудски продукции, включително и в главната роля във филма на режисьора Робърт Родригес – „Десперадо“.

Една от ролите, с които актьорът е най-добре познат на публиката, е превъплъщението му в героя бандит Зоро във филмите „Маската на Зоро“ (1998) и „Легендата за Зоро“ (2005).

През 1996 г. Антонио Бандерас се развежда със своята съпруга Ана Леса след 8-годишен брак. През същата година сключва брак с актрисата Мелани Грифит. Двамата се развеждат през 2015 г.

Пребивава в България в София в края на 2007 г. почти два месеца за снимките на американския екшън „Кодът“. За кратко пристига в София и съпругата му. През 2013 г. идва отново в България за снимките на „Живи машини“ и „Непобедимите 3“.


  • 1 Си ган

    9 7 Отговор
    По-скоро е чукнал много повече от 60....

    13:10 10.08.2020

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    4 2 Отговор
    4укна 65 какво ?

    Коментиран от #4

    07:08 10.08.2025

  • 4 Лост

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    На Събина само чукане и е в главата.Да не сме Великден?

    07:27 10.08.2025

  • 5 Нека

    4 1 Отговор
    чука !

    07:32 10.08.2025

  • 6 Хер Флик от Гестапо

    2 0 Отговор
    Чък Норис, попитал едно дете:
    - На колко си?
    - На 14
    - Аз на твоите години бях на 20

    07:54 10.08.2025