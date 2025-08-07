2 часа без почивка публиката пя джаз с Боби Вълчев и Клод Джей Уудс от Earth Wind&Fire

На 4 август се състоя „Джаз концерт на свещи с Боби Вълчев и Биг Бенд Пловдив“ в Античния театър в Пловдив, в обстановката на 17 000 свещи. Рамо до рамо с музиканта застана добрият му приятел Клод Джей Уудс, който е един от гласовете на легендарния проект Earth, Wind & Fire - най-популярната фънк група от 70-те години на миналия век до днес и сред най-продаваните групи на всички времена, с продажби от над 90 милиона записа по целия свят. И двамата вдигнаха препълнения Античен театър на крака още от първата песен, като сред хитовете, които споделиха музикантите на сцена, бяха Mack The Knife на Kurt Weill, Sunny на Boney M и много други.

“Публиката пя с нас през цялото време и то толкова правилно, че звучеше като професионален хор”, споделя Боби Вълчев.

На най-романтичната сцена в България, с 17 000 свещи, които обкръжаваха изпълнителите и Биг Бенд Пловдив, човек от публиката изненадващо поиска да предложи брак на своята половинка. Клод Джей Уудс изпя по този повод песента I Wanna Know What Love Is на легендите Foreigner, на която двойката изтанцува своя годежен танц. Сред останалите атракции, по време на тричасовия концерт, бе пиано дуел между Боби Вълчев и пианиста на Биг бенда, като импровизацията продължи цели 10 минути.

“Този концерт за мен мина всякакви граници и най-голямото ми постижение досега. Благодарен съм, че се случи в България”, споделя джаз музикантът, който поделя сцената си между Дубай и България.

Боби Вълчев живее в Дубай от 15 години, където изнася концерти, участва в събития, преподава, композира и записва музика.

Преди повече от три години получава от правителството на ОАЕ "златна виза” заради приноса му към местната култура и образование. Завършва софийското музикално училище “Любомир Пипков”, а след това и НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с две специалности – "Джаз пиано“ в Инструментален факултет и „Композиция“ в Теоретико–Композиторския факултет. Боби става и асистент-професор в Майсторския клас на Милчо Левиев. Свирил е пред кралските семейства на емирствата, а на една сцена е излизал с Лайнъл Ричи, Стинг, Крис Боти, Earth, Wind & Fire.