Едночасов концерт закрива Националния събор на народното творчество в Копривщица

10 Август, 2025 08:00 314 0

Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на премиера

Едночасов концерт закрива Националния събор на народното творчество в Копривщица - 1
Снимка: БГНЕС
С едночасов концерт ще бъде закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август. Заключителната изява ще бъде на централната сцена. Участниците в събора се представят на шест сцени, пише БТА.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще произнесе слово при закриването на събитието. Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град.

Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на премиера Росен Желязков.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).


