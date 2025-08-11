Новини
Гроб, част от Антична Сердика, спира строежа на нова сграда на НХА

Гроб, част от Антична Сердика, спира строежа на нова сграда на НХА

11 Август, 2025 12:46 759 5

Започват разкопки

Гроб, част от Антична Сердика, спира строежа на нова сграда на НХА - 1
Снимка: БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Античен тегулен гроб спира строителството на северната сграда на Националната художествена академия (НХА) и от днес започват разкопки в центъра София.

Античният тегулен гроб е част от Източния некропол на Антична Сердика. Той е регистриран откъм улица „Оборище“, където се извършват строително-ремонтните дейности. Ядрото му е разположено под и около базиликата „Св. София” и се развива в източна посока през целия площад около храм-паметника „Св. Александър Невски”, достигайки днешния парк „Заимов”, съобщават от Националната художествена академия.

Археологическите му проучвания започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II до нач. на V век) – обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници.

Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване, въз основа на договор между НХА и Регионален исторически музей – София. Ръководител на разкопките ще бъде Елена Николова, а зам. ръководител – д-р Александър Станев, археолози към РИМ-София.

Работата на терен стартира от днес, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    Е те това вече е "дедото" на Тиквата !!!! Просто нема начин да не е той !!? Баш до Парламента , до внучето си .....

    12:49 11.08.2025

  • 2 Кои го боли там некви камъни

    1 3 Отговор
    Некви умрели преди милион години

    12:52 11.08.2025

  • 3 Трол

    4 0 Отговор
    Цяла София трябва да се разкопае, защото отдолу има голям град.

    Коментиран от #4

    12:54 11.08.2025

  • 4 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Знам , на джуджета и хобити ....чат , пат някой изпълзяват нагоре и стават депутати , министри , държавни чиновници , "бизнесмени " или просто обикновенни крадци и мошеници ...

    Коментиран от #5

    13:01 11.08.2025

  • 5 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Под София е летният дворец на Константин Велики! Сердика е бил любимият му град , и половин година е управлявал цялата империя от тук ! Територията обхваща целият стар център на София. Ако започне да се копае , живота ще замре!

    14:21 11.08.2025