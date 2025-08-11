Гроб, част от Антична Сердика, спира строежа на нова сграда на НХА

Античен тегулен гроб спира строителството на северната сграда на Националната художествена академия (НХА) и от днес започват разкопки в центъра София.

Античният тегулен гроб е част от Източния некропол на Антична Сердика. Той е регистриран откъм улица „Оборище“, където се извършват строително-ремонтните дейности. Ядрото му е разположено под и около базиликата „Св. София” и се развива в източна посока през целия площад около храм-паметника „Св. Александър Невски”, достигайки днешния парк „Заимов”, съобщават от Националната художествена академия.

Археологическите му проучвания започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II до нач. на V век) – обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници.



Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване, въз основа на договор между НХА и Регионален исторически музей – София. Ръководител на разкопките ще бъде Елена Николова, а зам. ръководител – д-р Александър Станев, археолози към РИМ-София.



Работата на терен стартира от днес, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило.