145 г. от смъртта на Фьодор Достоевски – писателят, който вниква в душата

9 Февруари, 2026 10:17 3 991 49

Нелекият живот на Достоевски отварят съзнанието му да осъзнае дълбините на човешката душевност и така да създаде някои от най-паметните литературни произведения

145 г. от смъртта на Фьодор Достоевски – писателят, който вниква в душата - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес, на 9 февруари, отбелязваме поредната годишнина от смъртта на един от най-великите руски писатели и мислители – Фьодор Михайлович Достоевски. Оставил незаличима следа в световната литература, неговото творчество продължава да въздейства на милиони хора по целия свят с проницателния си поглед върху човешката душа, морала и духовното търсене.

Скромното начало и първите предизвикателства

Фьодор Достоевски се ражда на 11 ноември 1821 г. в Москва, в семейството на лекар. Ранните му години са изпълнени с тежки преживявания – загубата на майка му, строгото възпитание на баща му и личните финансови затруднения. Следвайки образованието си в инженерно училище в Санкт Петербург, той бързо осъзнава, че писането е неговата истинска страст.

Неговият живот обаче е изпълнен с обрати. В младостта си Достоевски се увлича по идеите на утопичния социализъм и е арестуван през 1849 г. по обвинение в участие в политически заговор срещу царската власт. Той е осъден на смърт, но в последния момент присъдата му е заменена с каторжен труд в Сибир. Тази травмираща преживелица оставя дълбок отпечатък върху неговата личност и творчество.

Литературното наследство на Достоевски

Достоевски е автор на множество велики литературни произведения, които поставят сложни въпроси за морала, свободата и човешката природа. Сред най-известните му романи са:

  • „Престъпление и наказание“ (1866) – роман, който изследва психологическите последици от убийството, извършено от бедния студент Родион Расколников. Това произведение ни въвежда в мъчителния вътрешен конфликт на героя и въпросите за вината, изкуплението и смисъла на страданието.

  • „Идиот“ (1869) – роман, който представя княз Мишкин, символ на добротата и чистотата в свят, изпълнен с цинизъм и пороци. Достоевски разглежда тук сблъсъка между идеала за човешка съвършеност и реалността на обществото.

  • „Братя Карамазови“ (1880) – последният му и може би най-амбициозен роман. Това е философско произведение, което разглежда въпросите за Бог, свободната воля, моралната отговорност и значението на страданието. В него са обрисувани сложни взаимоотношения между тримата братя – Алеша, Иван и Дмитрий Карамазови.

  • „Бесове“ (1872) – сатирично-политически роман, който разкрива опасностите на радикалните идеологии и предупреждава за последиците от разпадането на моралните устои на обществото.

145 г. от смъртта на Фьодор Достоевски – писателят, който вниква в душата

Фьодор Достоевски умира на 9 февруари 1881 г., едва на 59 години, след кратко боледуване от белодробна хеморагия. Погребението му в Санкт Петербург се превръща в мащабно събитие, на което се събират хиляди почитатели – доказателство за огромното влияние, което той вече е имал върху руското общество.

Днес, повече от 140 години след смъртта му, Достоевски продължава да вдъхновява писатели, философи и мислители от цял свят. Творчеството му е изследвано не само като литературен феномен, но и като важен източник за разбирането на човешката психика и моралните дилеми на съвремието.

Любопитни факти за Достоевски:

  • Литературен дебют в злато: Първият му роман „Бедни хора“ (1846) получава възторжени отзиви от критиците и го прави популярен за една нощ.

  • Пристрастен към хазарта: Достоевски често се е намирал в дългове поради страстта си към игрите на рулетка. Тази зависимост често става тема в неговите произведения.

  • Психологически визионер: Неговото влияние върху развитието на психоанализата е огромно, като Зигмунд Фройд често го цитира в своите трудове.

  • Дълг и творческа мотивация: Някои от най-великите му произведения са написани в кратки срокове, за да изплати дълговете си, и все пак стават безсмъртни шедьоври.

Достоевски не е просто писател – той е философ и пророк на модерността. В неговите герои можем да видим отразени както личните му терзания, така и вечните въпроси, пред които човечеството продължава да се изправя. Дебатите върху неговото творчество не стихват и до днес, като то служи като основа за множество анализи на моралните и етични измерения на човешкото съществуване.

Всяка годишнина от смъртта на Достоевски е повод да се обърнем към книгите му – не просто като литературни произведения, а като огледала, които ни показват нашите собствени страхове, надежди и противоречия.

Може би най-добрият начин да почетем паметта му е да си зададем въпроса, който и той самият е поставял пред своите герои: „Какъв е смисълът на страданието и може ли то да доведе до духовно извисяване?


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Достоевски

    28 33 Отговор
    Е вникнал в сушата на руският народ. Ето какво е видял в руснаците :""Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи само заради развлечението” .

    Коментиран от #5, #28, #44

    09:22 09.02.2025

  • 2 Конте

    3 47 Отговор
    Блоли ме за тоя нито съм го чувал нито ще го чета.
    Зафуба на време.

    Коментиран от #17

    09:26 09.02.2025

  • 3 Гунчо

    11 0 Отговор
    "... присъдата му е заменена с каторжен труд в Сибир..." - не с "труд", а с каторга. Писателят е бил от благородно потекло, а такива, според закона, не са били карани да работят, пък да не говорим за някакви норми изработка. Просто е излежавал присъдата си в сибирски каторжен затвор, при лоши условия, но пък не е стоял в килия - имал е право да се движи из двора.

    Коментиран от #34

    09:30 09.02.2025

  • 4 Госあ

    27 8 Отговор
    Огромната част от интелектуалците в целия свят са социалисти. Само простолюдието счита лихварите и търговците за интелектуалци.

    Коментиран от #7

    09:36 09.02.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Достоевски":

    А в българите кво е видял"
    много често се цитира Достоевски, който казва: тези славяни и българи са неблагодарни, те първи ще се обърнат срещу Русия. " И други казва" Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи "

    Коментиран от #10, #11, #12

    09:39 09.02.2025

  • 6 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    4 20 Отговор
    Хелооу , Празнодумци.Сега се чудите колко велик е бил достоевски и колко надълбоко е вникнал в душите ви........Нима смятате ,че света е възникнал поради ...Нуужда от такива като вас или такива като достоевски или пушкин???Повечето от вас и тях са били копирни машини , а не създатели.Какво разбрахте от "Престъпление и наказание"?

    09:46 09.02.2025

  • 7 среднощен

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    "...Огромната част от интелектуалците в целия свят са социалисти...";

    Защото толкова може "напъна на човешкия интелект лишен от духовност"... "Съвършенството не е от този свят" - тук само "тръгваме по-пътя"... Достоевски и "героите му" е само един от примерите. Да "попитаме", какво казва друг класик - Стайнбек... Перефразирам - "...Героите на руските класици са по-завършени и по-добър пример за човечност. Те приемат смъртта спокойно..."

    09:51 09.02.2025

  • 8 Читател

    12 14 Отговор
    Достоевски е ненадминат талант! Реално в романа си "Престъпление и наказание" е положил началото на Психоанализата.
    Интересно родните копейки, дали са прочели едно негово плоизведение!

    Коментиран от #18, #42

    10:00 09.02.2025

  • 10 Марш бе

    13 18 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Ние сме си платили за това освобождение.

    Коментиран от #15

    10:01 09.02.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Достоевски":

    Абе, с две думи: Достоевски си е бил готин пич. Казал е , че само болните и подлеците не пият. Бил е комарджия и до скоро в едно казино във Висбаден на дъска му стоял дълга, станал вече 200 хиляди евро. Абрамович влезнал, видял дълга и се засрамил. Веднага изплатил парите и премахнал дъската, петно по великия писател.

    10:20 09.02.2025

  • 17 Еее мии

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Конте":

    Жал ми е за теб! Ама нищо, не чети. То четенето не е за всеки! Зяпай в тик - ток или 4ам някъде! Светът няма да загуби, ти ще загубиш!😘

    10:46 09.02.2025

  • 18 Майндрийдинг

    2 12 Отговор

    До коментар #8 от "Читател":

    Ти пък какво си прочел "читателю", убийството в романа е точно заради копейки (наемите тогава са били копейки). Точно на такива зубъри им чупеха цайсите в даскалото едно време, без никаква жалост.

    10:52 09.02.2025

  • 19 Живанши

    15 5 Отговор
    Най-големия! Аз поне не съм чел по-голям, а от големите които съм прочитал, Достоевски ми беше най-потресаващ.

    10:53 09.02.2025

  • 20 сърбина андреефа

    7 3 Отговор
    phoдëp досталэфски

    11:00 09.02.2025

  • 21 Достоевски

    16 8 Отговор
    е класи над дращещите тук.
    Не може даже и да го коментирате, защото той е цяла вселена и епоха.
    Не се напъвайте да родите планина.

    Коментиран от #23

    11:00 09.02.2025

  • 22 Всъщност

    8 2 Отговор
    Фьодор е руският еквивалент на гръцкото име Теодор, а на български Божидар.

    11:02 09.02.2025

  • 25 РЕАЛИСТ

    13 9 Отговор

    До коментар #16 от "Само питам":

    Абе, уж евроантлантиците са умни, красиви и образовани, пък в речника им само обиди и вулгарни думи и никакви аргументи.

    Коментиран от #27

    11:06 09.02.2025

  • 26 маа ти плати

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    в нагуро

    11:07 09.02.2025

  • 27 навиди ся

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    и раzтвари буzzки

    11:08 09.02.2025

  • 28 Пропускаме главното

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Достоевски":

    Достоевски е силен радетел за Руско-Турската Освободителна война, за Вяра и Свобода на един поробен духовно и физически братски славянски народ. Достоевски приема тогавашните българи за свои братя. Това е и мнението сред руския народ. Днес ситуацията е друга, ние сами се оказахме от Освободителите си.

    Коментиран от #32

    12:15 09.02.2025

  • 29 Достоевски за Освобождението ни

    6 9 Отговор
    От Дневник на писателя:
    „Спомняте ли си , господа, как още през лятото, още дълго преди Плевен, изведнъж навлязохме в България, появихме се на Балканите и онемяхме от негодувание…Помня, че още преди обявяването на войната бях чел в наши най-сериозни вестници предвиждания за шансовете в предстоящата война и за необходимите разходи и излизаше, че безспорно, „навлизайки в България, ще бъдем принудени да изхранваме не само нашата армия, но и умиращото от глад българско население с такава изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Финския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, и цветя, плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите и като връх на всичко по три православни църкви на всяка джамия – и ще се бием за вярата на поробените. „Как смеят” – кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещнат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се радват. Не ни се радват на нас. Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво….”Ха, ха у нас и заможните мужици не се хранят така, както тоя поробен българин."

    Коментиран от #45

    12:16 09.02.2025

  • 30 Продължение

    8 7 Отговор
    „ А други по-късно направо стигнаха до извода, че именно русите са причината за всички български бедствия: ако не бяхме почнали да държим сметка на турците заради поробените българи, без да знаем как стоят нещата, и не беше се наложило след това да освобождаваме тия „ограбени” богаташи, българина и до сега щеше да си живее безгрижно. И продължават да го твърдят…Ако ние сме тръгнали да ги освобождаваме, значи все едно сме си в къщи, те са наши. Той си има там градинка, имотец, та тоя имот е все едно мой: естествено нищо няма да му взема, понеже съм благороден човек, пък впрочем нямам и нужната власт, но той все пак трябва да го усеща и да ми бъде вечно признателен, защото след като вече съм там, всичко, което той има, все едно, че съм му го подарил аз. Отнел съм го от угнетителя турчин и съм му го върнал. Той трябва да е наясно. Пък да излезе, че никой не го е потискал – обидно, нали? Видя се първо, че българинът никак не е виновен, че е трудолюбив и че земята му се отплаща стократно. Второ, не е виновен и за това, че бил „гледал накриво”. Вземете само това обстоятелство, че той от четири века е роб и посрещайки новите господари не вярва че те са му братя, той вижда в тях само нови владетели и от горе на това се страхува от старите и с натежало сърце си мисли: „Ами ако пак се върнат ония и научат, че съм поднасял хляб и сол?”

    Коментиран от #35

    12:18 09.02.2025

  • 31 Достоевски

    5 6 Отговор
    „Смятам, че най-главната, най-дълбоката духовна потребност на руския народ – пише той – е потребността от страдание, непрекъснато и неутолимо, винаги и във всичко. С тая жажда за страдание той сякаш е заразен от памтивека. Страдалческата струя минава през цялата му история и не иде само от външните нещастия и беди, а извира от самото сърце народно...Руският народ сякаш се наслаждава на страданието си”.

    Дневник на писателя” 1873 г.

    12:29 09.02.2025

  • 32 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Пропускаме главното":

    Лъжеш, понеже само руска пропаганда четеш. Истината е съвсем друга! Достоевски мрази всички, които те са руснаци, но истински, дълбоко омразни на писателя са тъй наречените братя-славяни: поляци, българи, сърби, които били неблагодарни и които не желаели ДОБРОВОЛНО да се обединят под скиптъра на руския самодържец!
    „На Русия вероятно ще се наложи да се бори с ограничеността и ината на славяните, с лошите им навици, с неизбежната и близка изневяра на славянската идея в името на европейските форми на политическо и социално устройство, към които те ще се хвърлят с ентусиазъм”.

    12:32 09.02.2025

  • 34 Оракула от Делфи

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гунчо":

    Основните неща, които са го направили популярен писател!

    1)Увлечението като млад по "комунизма", без тази черта никога нямаше , кой да публикува романите му
    след 1917 година в СССР!

    2) Огромното количество , празно време в затвора, писал е на "спокойствие" много години наред, а
    " свободата е велико нещо", прави чудеса !

    3) Загубите от хазарта, е болестно състояние , което винаги завършва със зрелищен и фатален край!!

    12:50 09.02.2025

  • 35 Генерал 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Продължение":

    “Дневник на писателя” на Фьодор М. Достоевски, са два тома събрани съчинения, общо 1350 стр. И понеже ги имам и съм ги чел, и знам, че това което си копирал от нета е лъжа, долна манипулация и изкривява писаното от Достоевски, ще те питам:
    Как е заглавието на съчинението което си постнал?
    .. аз го знам..чакам..

    Коментиран от #36, #40

    16:04 09.02.2025

  • 36 Другар, не си го чел Достоевски и

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Генерал 🇧🇬":

    неговия "Дневник на писателя". Вземи и го прочети целия. Защо при вас всичко, което не пасва на опорките ви е лъжа?

    Коментиран от #37

    16:34 09.02.2025

  • 37 Генерал 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Другар, не си го чел Достоевски и":

    Доказвам, че лъжеш и чакам заглавието на съчинението което си постнал? Има го в нета pdf-format.

    16:38 09.02.2025

  • 38 Вилма

    4 4 Отговор
    Поклон

    23:20 09.02.2025

  • 39 Стара чанта

    5 4 Отговор
    Танкове и Водка - богатата руска душевност !

    01:46 10.02.2025

  • 40 гейнерал

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Генерал 🇧🇬":

    ква ти е тарифата?

    Коментиран от #41

    12:04 10.02.2025

  • 41 Генерал 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "гейнерал":

    Тарифата ми е познанието, вашата е невежеството - копирате и поствате някакви глупости от нета без да знаете какво и какви са. И когато ви задам въпрос, гледате като теле в железница.

    12:41 10.02.2025

  • 42 бай Даньо

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Читател":

    Някой просто и ясно смятат че братя Карамазови e най великата книга някога писана, говоря западни мислители начело с Нитцше. От известно време ми е на бъкет листа и в момента се мъча да я чета в оригинал на руски , трудна работа защото и руския не я тоя съвремения , май ще мина на английски , но английския няма концепция за помещик , дворянин или крепостен и ще бъде изкуствено , накрая май ще я прочета и на българcки , колко е 700 страници ... ха-ха-ха

    Коментиран от #43

    18:02 10.02.2025

  • 43 Важното е

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "бай Даньо":

    да си чел Винету !

    17:05 17.03.2025

  • 44 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Достоевски":

    Достоевски е откровен фашист, който мрази руския народ от дъното на душата си. За това и съвсем логично, е забранен за изучаване в Русия!

    11:16 09.02.2026

  • 45 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Достоевски за Освобождението ни":

    Оф, пак тая руска дезинформация и хибридни опорки. Четете английския офицер и дипломат Станислас Сенклер (1835-1887): "Пясъчна клисура, спускаща се към Варненското езеро между вериги ниски хълмове, покрити с останки от някога великолепни гори, около тридесет и четиридесет глинени къщи, или по-скоро колиби, всяка заобиколена от неправилно оформени огради от препятствия във всякакъв стадий на разруха, два или три фонтана, много диви черешови, сливови, ябълкови и крушови дървета; биволи, прасета и безброй кучета от всякакъв размер, скитащи апатично в търсене на храна. Такъв е общият вид на нашето село и като се вземе предвид необходимото отклонение за разликата в местоположението, такъв е обликът на почти всяко раяшко (християнско) село в българския Балкан."

    11:50 09.02.2026

  • 46 продължение

    0 0 Отговор
    Ако пейзажът не се вземе предвид, тези села сами по себе си не са живописни, а преобладаващият кафеникав оттенък на къщите, смесващ се с този на разчистената земя наоколо, пречи да бъдат лесно забелязани отдалеч; Влезте в една от тях и ако успеете да избегнете ухапванията на всички кучета, които пристигането на непознат кара да спрат обичайните си занимания, ще видите маса къщички, очевидно струпани една до друга без ред или подредба, построени от кал и грубо покрити с тръстика, върху които понякога се поставят големи камъни (както върху хижите в Швейцария), за да се предотврати отнасянето на покрива от вятъра. Всяка от порутените огради огражда конструкция, наподобяваща детски Ноев ковчег, изключително увеличен и върху повдигнати дървени крака; това е житницата, съдържаща малкото количество пшеница или индийска царевица, запазена от българския селянин за употреба от семейството му. Груб плуг, непроменен по форма от най-ранните дни на земеделието, някои също толкова примитивни инструменти, купчина трупи за огрев, стълба, араба или количка без пружини, няколко меланхолични пуйки и потомство от гладни пилета, опитващи се да вземат дневната си храна; това са неизменните придатъци на всяка къща.

    11:50 09.02.2026

  • 47 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Фьодор Достоевски е великан на духа. А сега поставете Путин до него.

    12:16 09.02.2026

  • 48 Пловдив

    0 0 Отговор
    “Бедни хора” също е забележителна книга от Достоевски.

    12:55 09.02.2026

  • 49 Сандо

    1 0 Отговор
    Толкова много коментари,толкова много простотия,злоба и омраза ...Явно българският народ е на края на жизнения си път след като сме загубили моралните си устои.А колкото до Достоевски - ами помъчете се да се извисите до него,а не да се мъчите да го отъркаляте в калта,в която с радост самите вие се тръшкате.А козячетата по-добре да не се мъчат да го четат,за тях и "Винету" е вече като изкачването на Еверест.

    18:00 09.02.2026