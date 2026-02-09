145 г. от смъртта на Фьодор Достоевски – писателят, който вниква в душата

Днес, на 9 февруари, отбелязваме поредната годишнина от смъртта на един от най-великите руски писатели и мислители – Фьодор Михайлович Достоевски. Оставил незаличима следа в световната литература, неговото творчество продължава да въздейства на милиони хора по целия свят с проницателния си поглед върху човешката душа, морала и духовното търсене.
Скромното начало и първите предизвикателства
Фьодор Достоевски се ражда на 11 ноември 1821 г. в Москва, в семейството на лекар. Ранните му години са изпълнени с тежки преживявания – загубата на майка му, строгото възпитание на баща му и личните финансови затруднения. Следвайки образованието си в инженерно училище в Санкт Петербург, той бързо осъзнава, че писането е неговата истинска страст.
Неговият живот обаче е изпълнен с обрати. В младостта си Достоевски се увлича по идеите на утопичния социализъм и е арестуван през 1849 г. по обвинение в участие в политически заговор срещу царската власт. Той е осъден на смърт, но в последния момент присъдата му е заменена с каторжен труд в Сибир. Тази травмираща преживелица оставя дълбок отпечатък върху неговата личност и творчество.
Литературното наследство на Достоевски
Достоевски е автор на множество велики литературни произведения, които поставят сложни въпроси за морала, свободата и човешката природа. Сред най-известните му романи са:
„Престъпление и наказание“ (1866) – роман, който изследва психологическите последици от убийството, извършено от бедния студент Родион Расколников. Това произведение ни въвежда в мъчителния вътрешен конфликт на героя и въпросите за вината, изкуплението и смисъла на страданието.
„Идиот“ (1869) – роман, който представя княз Мишкин, символ на добротата и чистотата в свят, изпълнен с цинизъм и пороци. Достоевски разглежда тук сблъсъка между идеала за човешка съвършеност и реалността на обществото.
„Братя Карамазови“ (1880) – последният му и може би най-амбициозен роман. Това е философско произведение, което разглежда въпросите за Бог, свободната воля, моралната отговорност и значението на страданието. В него са обрисувани сложни взаимоотношения между тримата братя – Алеша, Иван и Дмитрий Карамазови.
„Бесове“ (1872) – сатирично-политически роман, който разкрива опасностите на радикалните идеологии и предупреждава за последиците от разпадането на моралните устои на обществото.
Фьодор Достоевски умира на 9 февруари 1881 г., едва на 59 години, след кратко боледуване от белодробна хеморагия. Погребението му в Санкт Петербург се превръща в мащабно събитие, на което се събират хиляди почитатели – доказателство за огромното влияние, което той вече е имал върху руското общество.
Днес, повече от 140 години след смъртта му, Достоевски продължава да вдъхновява писатели, философи и мислители от цял свят. Творчеството му е изследвано не само като литературен феномен, но и като важен източник за разбирането на човешката психика и моралните дилеми на съвремието.
Любопитни факти за Достоевски:
Литературен дебют в злато: Първият му роман „Бедни хора“ (1846) получава възторжени отзиви от критиците и го прави популярен за една нощ.
Пристрастен към хазарта: Достоевски често се е намирал в дългове поради страстта си към игрите на рулетка. Тази зависимост често става тема в неговите произведения.
Психологически визионер: Неговото влияние върху развитието на психоанализата е огромно, като Зигмунд Фройд често го цитира в своите трудове.
Дълг и творческа мотивация: Някои от най-великите му произведения са написани в кратки срокове, за да изплати дълговете си, и все пак стават безсмъртни шедьоври.
Достоевски не е просто писател – той е философ и пророк на модерността. В неговите герои можем да видим отразени както личните му терзания, така и вечните въпроси, пред които човечеството продължава да се изправя. Дебатите върху неговото творчество не стихват и до днес, като то служи като основа за множество анализи на моралните и етични измерения на човешкото съществуване.
Всяка годишнина от смъртта на Достоевски е повод да се обърнем към книгите му – не просто като литературни произведения, а като огледала, които ни показват нашите собствени страхове, надежди и противоречия.
Може би най-добрият начин да почетем паметта му е да си зададем въпроса, който и той самият е поставял пред своите герои: „Какъв е смисълът на страданието и може ли то да доведе до духовно извисяване?
1 Достоевски
09:22 09.02.2025
2 Конте
Зафуба на време.
09:26 09.02.2025
3 Гунчо
09:30 09.02.2025
4 Госあ
09:36 09.02.2025
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Достоевски":А в българите кво е видял"
много често се цитира Достоевски, който казва: тези славяни и българи са неблагодарни, те първи ще се обърнат срещу Русия. " И други казва" Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи "
09:39 09.02.2025
6 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
09:46 09.02.2025
7 среднощен
До коментар #4 от "Госあ":"...Огромната част от интелектуалците в целия свят са социалисти...";
Защото толкова може "напъна на човешкия интелект лишен от духовност"... "Съвършенството не е от този свят" - тук само "тръгваме по-пътя"... Достоевски и "героите му" е само един от примерите. Да "попитаме", какво казва друг класик - Стайнбек... Перефразирам - "...Героите на руските класици са по-завършени и по-добър пример за човечност. Те приемат смъртта спокойно..."
09:51 09.02.2025
8 Читател
Интересно родните копейки, дали са прочели едно негово плоизведение!
10:00 09.02.2025
10 Марш бе
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Ние сме си платили за това освобождение.
10:01 09.02.2025
14 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Достоевски":Абе, с две думи: Достоевски си е бил готин пич. Казал е , че само болните и подлеците не пият. Бил е комарджия и до скоро в едно казино във Висбаден на дъска му стоял дълга, станал вече 200 хиляди евро. Абрамович влезнал, видял дълга и се засрамил. Веднага изплатил парите и премахнал дъската, петно по великия писател.
10:20 09.02.2025
17 Еее мии
До коментар #2 от "Конте":Жал ми е за теб! Ама нищо, не чети. То четенето не е за всеки! Зяпай в тик - ток или 4ам някъде! Светът няма да загуби, ти ще загубиш!😘
10:46 09.02.2025
18 Майндрийдинг
До коментар #8 от "Читател":Ти пък какво си прочел "читателю", убийството в романа е точно заради копейки (наемите тогава са били копейки). Точно на такива зубъри им чупеха цайсите в даскалото едно време, без никаква жалост.
10:52 09.02.2025
19 Живанши
10:53 09.02.2025
20 сърбина андреефа
11:00 09.02.2025
21 Достоевски
Не може даже и да го коментирате, защото той е цяла вселена и епоха.
Не се напъвайте да родите планина.
11:00 09.02.2025
22 Всъщност
11:02 09.02.2025
25 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Само питам":Абе, уж евроантлантиците са умни, красиви и образовани, пък в речника им само обиди и вулгарни думи и никакви аргументи.
11:06 09.02.2025
26 маа ти плати
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":в нагуро
11:07 09.02.2025
27 навиди ся
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":и раzтвари буzzки
11:08 09.02.2025
28 Пропускаме главното
До коментар #1 от "Достоевски":Достоевски е силен радетел за Руско-Турската Освободителна война, за Вяра и Свобода на един поробен духовно и физически братски славянски народ. Достоевски приема тогавашните българи за свои братя. Това е и мнението сред руския народ. Днес ситуацията е друга, ние сами се оказахме от Освободителите си.
12:15 09.02.2025
29 Достоевски за Освобождението ни
„Спомняте ли си , господа, как още през лятото, още дълго преди Плевен, изведнъж навлязохме в България, появихме се на Балканите и онемяхме от негодувание…Помня, че още преди обявяването на войната бях чел в наши най-сериозни вестници предвиждания за шансовете в предстоящата война и за необходимите разходи и излизаше, че безспорно, „навлизайки в България, ще бъдем принудени да изхранваме не само нашата армия, но и умиращото от глад българско население с такава изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Финския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, и цветя, плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите и като връх на всичко по три православни църкви на всяка джамия – и ще се бием за вярата на поробените. „Как смеят” – кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещнат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се радват. Не ни се радват на нас. Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво….”Ха, ха у нас и заможните мужици не се хранят така, както тоя поробен българин."
12:16 09.02.2025
30 Продължение
12:18 09.02.2025
31 Достоевски
Дневник на писателя” 1873 г.
12:29 09.02.2025
32 Българин
До коментар #28 от "Пропускаме главното":Лъжеш, понеже само руска пропаганда четеш. Истината е съвсем друга! Достоевски мрази всички, които те са руснаци, но истински, дълбоко омразни на писателя са тъй наречените братя-славяни: поляци, българи, сърби, които били неблагодарни и които не желаели ДОБРОВОЛНО да се обединят под скиптъра на руския самодържец!
„На Русия вероятно ще се наложи да се бори с ограничеността и ината на славяните, с лошите им навици, с неизбежната и близка изневяра на славянската идея в името на европейските форми на политическо и социално устройство, към които те ще се хвърлят с ентусиазъм”.
12:32 09.02.2025
34 Оракула от Делфи
До коментар #3 от "Гунчо":Основните неща, които са го направили популярен писател!
1)Увлечението като млад по "комунизма", без тази черта никога нямаше , кой да публикува романите му
след 1917 година в СССР!
2) Огромното количество , празно време в затвора, писал е на "спокойствие" много години наред, а
" свободата е велико нещо", прави чудеса !
3) Загубите от хазарта, е болестно състояние , което винаги завършва със зрелищен и фатален край!!
12:50 09.02.2025
35 Генерал 🇧🇬
До коментар #30 от "Продължение":“Дневник на писателя” на Фьодор М. Достоевски, са два тома събрани съчинения, общо 1350 стр. И понеже ги имам и съм ги чел, и знам, че това което си копирал от нета е лъжа, долна манипулация и изкривява писаното от Достоевски, ще те питам:
Как е заглавието на съчинението което си постнал?
.. аз го знам..чакам..
16:04 09.02.2025
36 Другар, не си го чел Достоевски и
До коментар #35 от "Генерал 🇧🇬":неговия "Дневник на писателя". Вземи и го прочети целия. Защо при вас всичко, което не пасва на опорките ви е лъжа?
16:34 09.02.2025
37 Генерал 🇧🇬
До коментар #36 от "Другар, не си го чел Достоевски и":Доказвам, че лъжеш и чакам заглавието на съчинението което си постнал? Има го в нета pdf-format.
16:38 09.02.2025
38 Вилма
23:20 09.02.2025
39 Стара чанта
01:46 10.02.2025
40 гейнерал
До коментар #35 от "Генерал 🇧🇬":ква ти е тарифата?
12:04 10.02.2025
41 Генерал 🇧🇬
До коментар #40 от "гейнерал":Тарифата ми е познанието, вашата е невежеството - копирате и поствате някакви глупости от нета без да знаете какво и какви са. И когато ви задам въпрос, гледате като теле в железница.
12:41 10.02.2025
42 бай Даньо
До коментар #8 от "Читател":Някой просто и ясно смятат че братя Карамазови e най великата книга някога писана, говоря западни мислители начело с Нитцше. От известно време ми е на бъкет листа и в момента се мъча да я чета в оригинал на руски , трудна работа защото и руския не я тоя съвремения , май ще мина на английски , но английския няма концепция за помещик , дворянин или крепостен и ще бъде изкуствено , накрая май ще я прочета и на българcки , колко е 700 страници ... ха-ха-ха
18:02 10.02.2025
43 Важното е
До коментар #42 от "бай Даньо":да си чел Винету !
17:05 17.03.2025
44 Българин
До коментар #1 от "Достоевски":Достоевски е откровен фашист, който мрази руския народ от дъното на душата си. За това и съвсем логично, е забранен за изучаване в Русия!
11:16 09.02.2026
45 провинциалист
До коментар #29 от "Достоевски за Освобождението ни":Оф, пак тая руска дезинформация и хибридни опорки. Четете английския офицер и дипломат Станислас Сенклер (1835-1887): "Пясъчна клисура, спускаща се към Варненското езеро между вериги ниски хълмове, покрити с останки от някога великолепни гори, около тридесет и четиридесет глинени къщи, или по-скоро колиби, всяка заобиколена от неправилно оформени огради от препятствия във всякакъв стадий на разруха, два или три фонтана, много диви черешови, сливови, ябълкови и крушови дървета; биволи, прасета и безброй кучета от всякакъв размер, скитащи апатично в търсене на храна. Такъв е общият вид на нашето село и като се вземе предвид необходимото отклонение за разликата в местоположението, такъв е обликът на почти всяко раяшко (християнско) село в българския Балкан."
11:50 09.02.2026
46 продължение
11:50 09.02.2026
47 Кой какъв е
12:16 09.02.2026
48 Пловдив
12:55 09.02.2026
49 Сандо
18:00 09.02.2026