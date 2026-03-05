Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ева Мендес на 52 г.: Звездата, която избра семейството пред Холивуд

5 Март, 2026 08:44 591 6

Мендес става известна с ролите си в популярни филми като „Training Day“, „Hitch“ и „The Place Beyond the Pines“

Снимкa: Shutterstock
На 5 март холивудската актриса Ева Мендес празнува рождения си ден. Родена през 1974 г. в Маями, САЩ, тя навършва 52 години през 2026 г. и остава една от най-емблематичните актриси и модни икони от началото на XXI век.

Мендес става известна с ролите си в популярни филми като „Training Day“, „Hitch“ и „The Place Beyond the Pines“, а освен актриса е и дизайнер, предприемач и автор.

От Маями до Холивуд

Ева Мендес е родена на 5 март 1974 г. в Маями, Флорида, в семейство на кубински имигранти.

Кариерата ѝ започва през 90-те години, но истинският пробив идва в началото на новия век. След участие в криминалния хит „Training Day“ (2001) тя бързо се превръща в търсено име в Холивуд.

През следващите години Мендес участва в редица популярни продукции и романтични комедии, които я правят едно от най-разпознаваемите лица на киното.

Любовната история с Райън Гослинг

Една от най-обсъжданите теми около актрисата е връзката ѝ с актьора Райън Гослинг. Двамата се запознават през 2011 г. по време на снимките на филма „The Place Beyond the Pines“ и скоро след това започват романтична връзка.

Днес те са едно от най-стабилните и същевременно най-потайни звездни семейства в Холивуд. Двойката има две дъщери – Есмералда (2014) и Амада (2016).

Интересното е, че Мендес и Гослинг почти никога не показват децата си публично и рядко се появяват заедно на червения килим – решение, което вземат, за да защитят личния си живот.

Ева Мендес на 52 г.: Звездата, която избра семейството пред Холивуд
Снимка: БГНЕС

Защо изчезна от киното

Много фенове се питат защо Ева Мендес не се появява в нови филми от години. Самата актриса признава, че съзнателно е направила пауза в актьорската си кариера, за да се посвети на семейството и отглеждането на двете си дъщери. Тя казва, че решението е било „напълно естествено“, тъй като снимките на филми често изискват дълги пътувания и отсъствие от дома.

Какво прави днес

Въпреки че рядко снима филми, Мендес не се е отказала от кариерата си.

  • работи по модни кампании и дизайнерски проекти;
  • публикува книги и развива бизнес начинания;
  • появява се по-често на модни събития и в социалните мрежи.

През последните години актрисата постепенно се връща в публичното пространство и дори споделя повече за семейния си живот.

Любопитни факти за Ева Мендес

  • Практикува трансцендентална медитация.
  • Спазва пескетарианска диета (яде риба, но не и месо).
  • Освен актриса, тя е и успешен моден дизайнер и предприемач.



