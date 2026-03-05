Ева Мендес на 52 г.: Звездата, която избра семейството пред Холивуд

На 5 март холивудската актриса Ева Мендес празнува рождения си ден. Родена през 1974 г. в Маями, САЩ, тя навършва 52 години през 2026 г. и остава една от най-емблематичните актриси и модни икони от началото на XXI век.
Мендес става известна с ролите си в популярни филми като „Training Day“, „Hitch“ и „The Place Beyond the Pines“, а освен актриса е и дизайнер, предприемач и автор.
От Маями до Холивуд
Ева Мендес е родена на 5 март 1974 г. в Маями, Флорида, в семейство на кубински имигранти.
Кариерата ѝ започва през 90-те години, но истинският пробив идва в началото на новия век. След участие в криминалния хит „Training Day“ (2001) тя бързо се превръща в търсено име в Холивуд.
През следващите години Мендес участва в редица популярни продукции и романтични комедии, които я правят едно от най-разпознаваемите лица на киното.
Любовната история с Райън Гослинг
Една от най-обсъжданите теми около актрисата е връзката ѝ с актьора Райън Гослинг. Двамата се запознават през 2011 г. по време на снимките на филма „The Place Beyond the Pines“ и скоро след това започват романтична връзка.
Днес те са едно от най-стабилните и същевременно най-потайни звездни семейства в Холивуд. Двойката има две дъщери – Есмералда (2014) и Амада (2016).
Интересното е, че Мендес и Гослинг почти никога не показват децата си публично и рядко се появяват заедно на червения килим – решение, което вземат, за да защитят личния си живот.
Защо изчезна от киното
Много фенове се питат защо Ева Мендес не се появява в нови филми от години. Самата актриса признава, че съзнателно е направила пауза в актьорската си кариера, за да се посвети на семейството и отглеждането на двете си дъщери. Тя казва, че решението е било „напълно естествено“, тъй като снимките на филми често изискват дълги пътувания и отсъствие от дома.
Какво прави днес
Въпреки че рядко снима филми, Мендес не се е отказала от кариерата си.
- работи по модни кампании и дизайнерски проекти;
- публикува книги и развива бизнес начинания;
- появява се по-често на модни събития и в социалните мрежи.
През последните години актрисата постепенно се връща в публичното пространство и дори споделя повече за семейния си живот.
Любопитни факти за Ева Мендес
- Практикува трансцендентална медитация.
- Спазва пескетарианска диета (яде риба, но не и месо).
- Освен актриса, тя е и успешен моден дизайнер и предприемач.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер е мацката
08:48 05.03.2026
2 Дзак
08:50 05.03.2026
3 Браво
08:52 05.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 раз
08:53 05.03.2026
6 Шкиф
08:59 05.03.2026