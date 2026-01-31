31 януари 1923 г.: Ражда се Норман Мейлър - основоположник на „новата журналистика“

На 31 януари 1923 г. е роден Норман Мейлър - ключова фигура в американската литература на XX век, двукратен носител на наградата „Пулицър“ и един от основоположниците на т.нар. „нова журналистика“.
Той става световноизвестен едва на 25 години с романа си за Втората световна война „Голите и мъртвите“ (1948), базиран на личния му опит като войник в Тихия океан.
Стилът му комбинира субективния поглед на писателя с обективния репортаж, превръщайки журналистиката в литература.
Печели награди „Пулицър“ за „Армиите на нощта“ (1968) – документален разказ за протестния марш срещу войната във Виетнам, и за „Песента на екзекутора“ (1979) – мащабен „роман от истинския живот“ за убиеца Гари Гилмор.
Известен е със своя бурен характер, шест брака и активна политическа позиция, включително кандидатура за кмет на Ню Йорк през 1969 г..
Сред основните му произведения са:
„Американска мечта“ (1965) – провокативен поглед към американското общество.
„Мерилин“ (1973) – противоречива „романизирана“ биография на Мерилин Монро.
„Замък в гората“ (2007) – последният му завършен роман, посветен на детството на Хитлер
