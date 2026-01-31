31 януари 1956 г.: Умира "бащата" на Мечо Пух - писателят Алън Милн

На 31 януари 1956 г. в Лондон умира британският писател Алън Александър Милн, останал в световната литературна история като създателят на „Мечо Пух“.

Макар да е бил успешен драматург и журналист в списание Punch, славата на книгите за „мечето с малко ум“ напълно засенчва останалото му творчество.



Той е роден е в Лондон и завършва математика в Кеймбриджкия университет. Историите му са вдъхновени от неговия син, Кристофър Робин, и неговите плюшени играчки. Името „Уини“ идва от истинска черна мечка в Лондонския зоопарк, а „Пух“ е името на лебед, който семейството срещало по време на ваканциите си.

Сред основните му произведения са „Когато бяхме съвсем малки“ (1924) – стихотворения, „Мечо Пух“ (1926) – първият сборник с разкази, „Сега сме на шест“ (1927) – още стихове, „Къщичката в кътчето на Пух“ (1928) – продължението, в което се появява Тигър.

Милн е автор и на популярния криминален роман „Мистерията в Ред Хаус“ (The Red House Mystery).

Интересно е, че самият Милн по-късно изпитва смесени чувства към успеха на Мечо Пух, тъй като е искал да бъде възприеман като сериозен писател за възрастни, а не само като автор на детска литература.



Семейното положение на Алън Александър Милн е белязано от дълъг брак и сложни отношения с единствения му син.

През 1913 г. Милн се жени за Дороти „Дафне“ де Селинкур. Те остават заедно до неговата смърт през 1956 г. Дафне е била негов критик и сътрудник, като често му е помагала в „трудната част на бизнеса“ – купуването на хартия и мастило и забавлението на гостите.

Двойката има едно дете – Кристофър Робин Милн, роден през 1920 г. Той става прототип на едноименния герой в книгите за Мечо Пух.

Въпреки световния успех на книгите, отношенията в семейството са били обтегнати. Като възрастен Кристофър Робин изпитва негодувание към баща си, смятайки, че името му е било експлоатирано за слава.

Той се отчуждава от родителите си, особено след като се жени за първата си братовчедка Лесли де Селинкур, което задълбочава конфликта с майка му.

Здравето на писателя се влошава рязко след инсулт и последвала мозъчна операция през 1952 г., които го оставят частично парализиран.

Той прекарва последните четири години от живота си като инвалид в своя дом, фермата „Кочфорд“ в Хартфийлд, Съсекс, Англия.

Умира на 31 януари 1956 г. на 74-годишна възраст.

След смъртта му съпругата му Дороти продава правата върху героите от „Мечо Пух“ на Walt Disney Productions, което превръща малкото мече в глобален феномен.