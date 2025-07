Не е за вярване: Деби Хари от Blondie навърши 80! (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дебора Хари - легендарната фронтдама на уникалната банда Blondie, съчетала рока, пънка, попа и ню уейва в края на 70-те, днес, 1 юли, става на 80 години!

Със своя неповторим глас, самоуверен стил и магнетично сценично присъствие, родената в първия юлски ден на 1945 г. в Маями Деби Хари не беше просто лицето на Blondie - тя беше тяхното сърце и душа.

Деби поведе групата от малките клубове до славата на суперзвезди суперзвезди с поредица от хитове, променящи жанровете, които все още стоят на върха и днес.

„Heart of Glass“, „Call Me“, „Rapture“, „The Tide Is High“ и „One Way or Another“ се превърнаха в химни за поколение, което не искаше да бъде ограничавано.

Деби не се страхуваше да експериментира. Тя помогна за навлизането на рапа в мейнстрийма с „Rapture“, много преди да стане модерен. Тя прегърна диското и пънка с еднаква страст. И направи всичко това с хладнокръвна, властна увереност, която я превърна в пример за подражание за артисти от всякакъв вид.

Освен „Blondie“, Деби Хари се радва на забележителна солова кариера, участва във филми и остава влиятелна фигура в поп културата, проправяйки път за жените в рока, който все още се следва и днес.

Започва да се появява във филми на Амос По, като Чужденецът, преди да получи първата си главна роля в нео-ноар филма Union City (1980). След това тя участва заедно с Джеймс Уудс във филма на ужасите на Дейвид Кронънбърг Videodrome (1983) и има поддържаща роля във Forever, Lulu (1987). Печели си допълнително внимание с ролята на Велма фон Тусъл в сатиричния танцов филм на Джон Уотърс „Лак за коса“ (1988).



През 90-те години Хари понякога участва в независими филми, включително в два филма, режисирани от Джеймс Манголд: Heavy (1995) и Cop Land (1997). През 2000-те Хари продължава да се появява в поддържащи роли в независими филми, с роли в Deuces Wild, Spun (и двата от 2002) и My Life Without Me (2003). През 2008 г. тя се появява във второстепенна роля в „Елегия“.



В допълнение към участието в пълнометражни филми Деби Хари се появява в няколко телевизионни сериала, включително в Tales from the Darkside (1987), The Adventures of Pete & Pete (1992), анимационния сериал Phantom 2040 (1994–1995) и Sabrina, the Teenage Witch (1996).

Днес тя все още е толкова смела, брилянтна и разширяваща границите, каквато е била винаги.