Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

28 Декември, 2025 16:12 580 8

Според членове на Фискалния съвет начинът, по който е направена индексацията, е икономически необоснован и води до изкривяване на доходната политика.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси, който беше обнародван на 23 декември и влиза в сила от 1 януари.

В последните си работни дни за тази година народните представители приеха и еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера за всички служители, които не получават минималната работна заплата. Увеличението е в размер на натрупаната годишна инфлация към 31 декември – 5%.

Именно това решение предизвика остри критики от икономисти, сред които и членове на Фискалния съвет, информират от телевизия "Евроком". Според тях начинът, по който е направена индексацията, е икономически необоснован и води до изкривяване на доходната политика.

„Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти.“

Това заяви в ефира на Нова телевизия Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, като подчерта, че в края на годината реалното увеличение на доходите в бюджетната сфера ще достигне между 19 и 20%, което според него представлява свръх преиндексиране.

„Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината. И другото – отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен? Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва, да бъде средногодишна, а тя ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента.“

От Фискалния съвет предупреждават, че подобни решения без дългосрочна финансова рамка могат да доведат до допълнителен натиск върху публичните финанси, особено при липсата на редовен бюджет за новата година.


България
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 ококор

    5 2 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дeлян дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa нaпpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    16:15 28.12.2025

  • 2 ГЕРБ Ново начало

    7 0 Отговор
    Как 5% бре, инфлацията е 3% 🎃🐷

    Коментиран от #7

    16:15 28.12.2025

  • 3 ояден дупетат

    5 1 Отговор
    на кой му пука вече сме в клуба на богатите.

    16:17 28.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Роско сламения

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Дреме ми на водопада вече, Рая Назарян да го мисли 🙂

    16:20 28.12.2025

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Догодина ще обвиняват бюджетът и индексациите за всичко. Еврото няма вече да е виновно. Колко удобно.

    16:27 28.12.2025

  • 7 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГЕРБ Ново начало":

    Даже е 0,3%.

    16:28 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

