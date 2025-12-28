Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси, който беше обнародван на 23 декември и влиза в сила от 1 януари.

В последните си работни дни за тази година народните представители приеха и еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера за всички служители, които не получават минималната работна заплата. Увеличението е в размер на натрупаната годишна инфлация към 31 декември – 5%.

Именно това решение предизвика остри критики от икономисти, сред които и членове на Фискалния съвет, информират от телевизия "Евроком". Според тях начинът, по който е направена индексацията, е икономически необоснован и води до изкривяване на доходната политика.

„Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти.“

Това заяви в ефира на Нова телевизия Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, като подчерта, че в края на годината реалното увеличение на доходите в бюджетната сфера ще достигне между 19 и 20%, което според него представлява свръх преиндексиране.

„Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината. И другото – отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен? Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва, да бъде средногодишна, а тя ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента.“

От Фискалния съвет предупреждават, че подобни решения без дългосрочна финансова рамка могат да доведат до допълнителен натиск върху публичните финанси, особено при липсата на редовен бюджет за новата година.