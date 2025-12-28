Новини
Любопитно »
Анна Курникова пусна СНИМКА с всичките си деца

28 Декември, 2025 13:41, обновена 28 Декември, 2025 16:12 795 2

  • анна курникова-
  • деца-
  • енрике иглесиас

"Моите слънчица", написа Курникова под снимката

Анна Курникова пусна СНИМКА с всичките си деца - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна Курникова публикува в Instagram снимка с всички деца от певeца Енрике Иглесиас.

На снимката Николас, Люси и Маша са около люлката с новородения Николас.

"Моите слънчица", написа Курникова под снимката.

На 23 декември стана ясно, че бившата руска тенисистка и фотомодел Анна Курникова на 44 години роди четвъртото дете от певеца Енрике Иглесиаса. Екс-спортсменка публикува снимка на новороденото си дете на своята страница в Instagram.



Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    11 0 Отговор
    Едно....здраво... семейство,да продължават така...

    16:15 28.12.2025

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    А Гришата проспа шанса.

    16:16 28.12.2025