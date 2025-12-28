Анна Курникова пусна СНИМКА с всичките си деца

Анна Курникова публикува в Instagram снимка с всички деца от певeца Енрике Иглесиас.
На снимката Николас, Люси и Маша са около люлката с новородения Николас.
"Моите слънчица", написа Курникова под снимката.
На 23 декември стана ясно, че бившата руска тенисистка и фотомодел Анна Курникова на 44 години роди четвъртото дете от певеца Енрике Иглесиаса. Екс-спортсменка публикува снимка на новороденото си дете на своята страница в Instagram.
