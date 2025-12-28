470-килограмова бомба от Втората световна война бе обезвредена в центъра на Белград

Американска авиационна бомба с тегло 470 кг от Втората световна война бе обезвредена в сряда на строителна площадка в централната част на Белград, съобщи сръбската полиция, цитирана от Франс прес, предава News.bg.

Боеприпасът от типа AN-M44 е използван по време на съюзническите въздушни удари срещу германските сили при освобождението на сръбската столица през 1944 г.

Мястото на откриването е близо до жилищен район и търговски център. Полицията е извършила обстойна проверка преди операцията, за да гарантира безопасността. Жителите са били предупредени да преместят автомобилите си и, когато е възможно, временно да напуснат домовете си.

След обезвреждането бомбата е транспортирана до военно-тренировъчна площадка на около 180 км от Белград, където ще бъде унищожена в следващите дни.

Откриването на невзривени боеприпаси от минали конфликти не е рядкост в Сърбия. През последните години властите са обезвредили няколко подобни находки без инциденти, отбелязва Франс прес.