470-килограмова бомба от Втората световна война бе обезвредена в центъра на Белград

28 Декември, 2025 15:38 719 13

  • втора световна война-
  • бомба-
  • белград

Боеприпасът, открит на строителна площадка близо до жилищен район и търговски център, бе транспортиран за безопасно унищожаване

470-килограмова бомба от Втората световна война бе обезвредена в центъра на Белград - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американска авиационна бомба с тегло 470 кг от Втората световна война бе обезвредена в сряда на строителна площадка в централната част на Белград, съобщи сръбската полиция, цитирана от Франс прес, предава News.bg.

Боеприпасът от типа AN-M44 е използван по време на съюзническите въздушни удари срещу германските сили при освобождението на сръбската столица през 1944 г.

Мястото на откриването е близо до жилищен район и търговски център. Полицията е извършила обстойна проверка преди операцията, за да гарантира безопасността. Жителите са били предупредени да преместят автомобилите си и, когато е възможно, временно да напуснат домовете си.

След обезвреждането бомбата е транспортирана до военно-тренировъчна площадка на около 180 км от Белград, където ще бъде унищожена в следващите дни.

Откриването на невзривени боеприпаси от минали конфликти не е рядкост в Сърбия. През последните години властите са обезвредили няколко подобни находки без инциденти, отбелязва Франс прес.


Сърбия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сретан Йосич

    2 2 Отговор
    А Косово е...

    15:42 28.12.2025

  • 2 Пешо

    2 3 Отговор
    Кой ще признае от коя война е??????

    15:43 28.12.2025

  • 3 хамериканските евреи

    6 3 Отговор
    замерваха и тогава с демократичен чугун

    15:44 28.12.2025

  • 4 лили павлова дпс-гроб

    5 1 Отговор
    малии тя по дебела от мен тая бомба

    Коментиран от #5, #6, #10

    15:58 28.12.2025

  • 5 Боко Престъпникът

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "лили павлова дпс-гроб":

    От мен, обаче, не е. И от авера с главно Д не е.

    15:59 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ха-ха

    5 2 Отговор
    Путин е виновен , знаем за това .

    16:02 28.12.2025

  • 9 Дада

    5 2 Отговор
    Бомба от 1998 година, когато САЩ бомбардираха Сърбия..
    Или Бомба от Сръбско- българската война , 1885 година ???

    16:02 28.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кога ще гръмне руската бомба

    0 3 Отговор
    Вучич! Най-добре е да бъде обезвредена хирургически!

    16:07 28.12.2025

  • 13 сръбин

    3 0 Отговор
    Гледайте добре асфалта че такъв път нема да видите никога

    16:20 28.12.2025

