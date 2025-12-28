Отборът на Милан приключи 2025 година успешно, след като записа убедителна победа с 3:0 при домакинството си на Верона от 17-ия кръг на Серия "А". Кристиан Пулишич (45+1’) отбеляза първото попадение, а другите две бяха дело на Кристофър Нкунку (48’ – дузпа, 53’). Така „росонерите“ постигнаха десети пореден успех срещу този съперник, и то с най-изразителния резултат в тази серия.

Мачът започна при много спокойно темпо и без абсолютно никакви голови положения. Първият удар дойде чак в 20-ата минута, когато изпълнението на Рубен Лофтъс-Чийк от голяма дистанция доведе до корнер. В 29-ата минута Алексис Салемакерс опита воле от далечно разстояние, но то се оказа доста несполучливо. Шест минути по-късно Шейк Ниасе стреля по земя, но и неговият изстрел не намери целта. При центриране от корнер в добавеното време на първата част Адриен Рабио свали с глава топката за Пулишич, който със своя удар отбеляза десетия си гол през този сезон.

Второто полувреме започна така, както завърши първото - с гол за Милан. Той дойде в 48-ата минута, когато Нкунку отбеляза дебютното си попадение в Серия "А", реализирайки дузпа, която сам си изработи чрез нарушение на Виктор Нелсон.

Нападателят трябваше да чака само пет минути за втория си гол в италианския елит. Модрич опита далечен шут, който беше избит от Лоренцо Монтипо в гредата. След това обаче Нкунку дотича до топката и се разписа за втори път в мача.

Малко след това Рабио нанесе шут, който се оказа неточен. В 61-вата минута Монтипо първо се справи с удар с глава на Де Винтер, а след това отрази изстрел на Лофтъс-Чийк. Нелсон отговори с удар с глава при корнер, който мина покрай вратата. В оставащото време двубоят отново навлезе в спокойно темпо, като не се случи почти нищо интересно. В 87-ата минута резервата Гифт Орбан се разписа за гостите, но веднага беше вдигнат флаг за негова засада.

Така Милан събра 35 точки и се изкачи на върха в класирането преди днешното гостуване на досегашния лидер Интер срещу Аталанта. Верона пък остава в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 12 пункта.