Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс

По-малко от седмица остава до смяната на официалната валута у нас. На 1 януари банковите ни сметки ще бъдат автоматично превалутирани – без такси, по фиксирания курс. Нито лихвите, нито вноските по кредитите, изтеглени до края на 2025 година, ще се променят като стойност.
„Когато имаме кредит с фиксиран лихвен процент, той ще се запази. Когато имаме кредит с променлив лихвен процент, той е вързан с бенчмарк или индекси преди датата на въвеждането на еврото”, поясни пред Нова телевизия главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.
„През януари хората могат да внесат същата вноска в евро. За февруари трябва да се осведомят дали има някаква промяна”, добави финансовият консултант Деян Василев.
Вноските през декември е желателно да се внесат до 30-о число на този месец, а за тези с падежи в дните около Нова година експертите съветват да проверим дали ще има достатъчно средства в сметката след обмяната на парите в евро.
„Ако трябва да бъдат погасени 300 евро, а в сметката има 295 - банката изтегля 295 и остават 5 евро като непогасена главница. Съветвам хората до 30 декември да си внесат достатъчно наличности”, посочи Василев.
От 1 януари всички тегления от банки и банкомати, преводи и онлайн плащания ще се извършват в евро, а опцията за левове ще остане само за плащанията в брой в търговските обекти.
„В Хърватия част от банкоматите са работили с националната валута, друга част били предварително заредени с евро и в новогодишната нощ се е получило превключване. При нас обаче банкоматите ще бъдат заредени - две от касетите им с евро, а другите две - с левове. Това ще позволи до последните часове на 31 декември да можем да теглим лева при необходимост, а пък от първите часове на 1 януари да получаваме евро”, каза Йоловски.
Така след седмица всичките ни банкови сметки – спестовни, разплащателни и депозитни, заедно със спестяванията в тях, ще преминат в евро, но IBAN-ът им ще остане без промяна.
1 Пустиня(к)
16:58 26.12.2025
2 така е
17:02 26.12.2025
5 паметник на ТАТО във всеки град
При Виденов не е умрял лева, а - убиха Лева.
Убиха го алчните предатели с дръначащите в кухите им глави 30 сребърника
продали държава и народа от егоизъм и лакомия.
Дойде световния финансов мошеник и ръсна по някоя пачка
и ... лакомо око/черво ненаситно взе да яде и да граби от общото благо на народа.
Не знаеш ли какъв безмилостен грабеж започна в 1997 г. на натрупаните богатства
и на всичко поостроеното от народа на България!
Как се продават стратегически предприятия за жълти стотинки.
Пример безпрецедентен за криминално крадене на народна собственост
Как Националната авиокомпания се предаде за 1 долар
как пък точно уцелиха и как насилствено убиха авиопревозвача ни?
Да не говорим как взеха ЗЛАТОТО ни, другите рудници,
как прогресивно затвориха 4 ЯДРЕНИ реактора, а днес ще строят други нови в АЕЦ Козлодуй,
какъв терор, каква измама за грабеж
и каква омраза към богатата България и към щастието на българския народ.
Факти, от които нормалните хора ги заболява сърцето за България.
17:07 26.12.2025
6 паметник на ТАТО във всеки град
ЗА КАКВО Е ДВОЙНОТО ЕТИКИРАНЕ,
СЛЕД КАТО СЕ ПЛАЩА САМО В ЛЕВА?!?!
Допълнителен безспирен и безмилостен терор и
тормоз над многострадалния български народ, възпитаван да не лъже
и да вярва да обещаната дадената дума на тези, които е избрал да го водят към доброто?!
И получил само измама в последните 35 години - всичко ни разрушиха,
всички ресурси ни взеха и продължават да издевателстват над търпението ни.
Факт.
Защо сме минус 3 милиона българи, т.е. 6 милиона днес,
а не сме плюс 3 милиона, т.е. 12 милиона българи
след като достигнахме 9 млн.българско население в 1990 г.?!
Презрени бъдете всички унищожители на Българската идентичност
и фенове на чуждото, подменящо Кириловата ни Българска азбука с
чуждата НЕбългарска латино-английска писменост -
вижте заглавията на фестивалите в България,
всички заглавия са на английски език - кой разпореди да се изписват на английски език,
нали тези събития са за българската публика, кирилоговоряща
празнуваща 24 май, като национален празник!?!
Презрени предатели продали се за 30 сребърника и
загробили собственото си бъдеще и на нацията като Българи и Българска!
17:08 26.12.2025
13 Орколюб
До коментар #10 от "брюкселскиПРОДАЖНИК":Днес освен Коледа, светът празнува и разпадането на СССР. На 25 декември 1991 г. съветското знаме е свалено от сградата на Кремъл, а Михаил Горбачов подава оставка като президент на СССР.Върховният съвет на СССР приема декларация, с която признава, че Съветският съюз престава да съществува.
Коментиран от #51
17:12 26.12.2025
14 така е
До коментар #3 от "ЕвpоАтнатически безродник":Шефа вика че ставаме зле като холанците.
17:12 26.12.2025
15 евроТЪПИР
До коментар #11 от "Айде айде. Смешен русоробски плач":БАНАНИ ЯДАТ ОТ НОВИТЕ или пици със кристали от тия дето кирето и ленчето ядяха
Коментиран от #18, #19
17:13 26.12.2025
17 само да кажа
Коментиран от #21, #25
17:13 26.12.2025
19 И без това са излишни копейките
До коментар #15 от "евроТЪПИР":Въобще НЕ са нужни на тоя Свят.
17:15 26.12.2025
24 ошашавен библиотекар
17:19 26.12.2025
25 12345
До коментар #17 от "само да кажа":Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време
17:20 26.12.2025
30 Парички
До 1- ви януари в кошовете за сметища, можете да търсите левове.
След 1- ви януари в кошовете за сметища, можете да намерите левраци.
Коментиран от #31
17:32 26.12.2025
31 здрасти
До коментар #30 от "Парички":Какво е "кощове за сметища"?
17:35 26.12.2025
35 Парички
До коментар 30 от "Парички":
Какво е "кощове за сметища"?
ОТГОВОР - след като не можеш да напишеш истинската дума за КОШОВЕ ЗА Б, О, К, Л, У, К - но то пиша КОШОВЕ ЗА СМЕТИЩА.
Коментиран от #38
17:40 26.12.2025
38 този ИИ бот
До коментар #35 от "Парички":Този ИИ бот съвсем се скапа. Да не е минавал ъпдейт?
17:46 26.12.2025
49 Парички
18:07 26.12.2025
50 Парички
Коментиран от #52
18:11 26.12.2025
51 Киро Шприца
До коментар #13 от "Орколюб":А ние от Прости Путлерасти и Дай България празнуваме само рождения ден на Хитлер и ще го направим национален празник.
18:13 26.12.2025
52 Киро Шприца
До коментар #50 от "Парички":Трябва да преименуваме София. Не е редно столицата да носи същото име като по времето на комунизъма.
18:14 26.12.2025