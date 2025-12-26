Новини
Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс

26 Декември, 2025 16:50 729 52

От 1 януари всички тегления от банки и банкомати, преводи и онлайн плащания ще се извършват в евро, а опцията за левове ще остане само за плащанията в брой в търговските обекти

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-малко от седмица остава до смяната на официалната валута у нас. На 1 януари банковите ни сметки ще бъдат автоматично превалутирани – без такси, по фиксирания курс. Нито лихвите, нито вноските по кредитите, изтеглени до края на 2025 година, ще се променят като стойност.

„Когато имаме кредит с фиксиран лихвен процент, той ще се запази. Когато имаме кредит с променлив лихвен процент, той е вързан с бенчмарк или индекси преди датата на въвеждането на еврото”, поясни пред Нова телевизия главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.

„През януари хората могат да внесат същата вноска в евро. За февруари трябва да се осведомят дали има някаква промяна”, добави финансовият консултант Деян Василев.

Вноските през декември е желателно да се внесат до 30-о число на този месец, а за тези с падежи в дните около Нова година експертите съветват да проверим дали ще има достатъчно средства в сметката след обмяната на парите в евро.

„Ако трябва да бъдат погасени 300 евро, а в сметката има 295 - банката изтегля 295 и остават 5 евро като непогасена главница. Съветвам хората до 30 декември да си внесат достатъчно наличности”, посочи Василев.

От 1 януари всички тегления от банки и банкомати, преводи и онлайн плащания ще се извършват в евро, а опцията за левове ще остане само за плащанията в брой в търговските обекти.

„В Хърватия част от банкоматите са работили с националната валута, друга част били предварително заредени с евро и в новогодишната нощ се е получило превключване. При нас обаче банкоматите ще бъдат заредени - две от касетите им с евро, а другите две - с левове. Това ще позволи до последните часове на 31 декември да можем да теглим лева при необходимост, а пък от първите часове на 1 януари да получаваме евро”, каза Йоловски.

Така след седмица всичките ни банкови сметки – спестовни, разплащателни и депозитни, заедно със спестяванията в тях, ще преминат в евро, но IBAN-ът им ще остане без промяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    6 5 Отговор
    Аре млъкнете, бе, папагали!!!

    16:58 26.12.2025

  • 2 така е

    12 0 Отговор
    Шефа каза че след нова година ставаме зле като германците, французите и италианците.

    17:02 26.12.2025

  • 5 паметник на ТАТО във всеки град

    10 1 Отговор
    Българският Лев не е умирал никога!


    При Виденов не е умрял лева, а - убиха Лева.
    Убиха го алчните предатели с дръначащите в кухите им глави 30 сребърника
    продали държава и народа от егоизъм и лакомия.
    Дойде световния финансов мошеник и ръсна по някоя пачка
    и ... лакомо око/черво ненаситно взе да яде и да граби от общото благо на народа.

    Не знаеш ли какъв безмилостен грабеж започна в 1997 г. на натрупаните богатства
    и на всичко поостроеното от народа на България!
    Как се продават стратегически предприятия за жълти стотинки.
    Пример безпрецедентен за криминално крадене на народна собственост
    Как Националната авиокомпания се предаде за 1 долар
    как пък точно уцелиха и как насилствено убиха авиопревозвача ни?
    Да не говорим как взеха ЗЛАТОТО ни, другите рудници,
    как прогресивно затвориха 4 ЯДРЕНИ реактора, а днес ще строят други нови в АЕЦ Козлодуй,
    какъв терор, каква измама за грабеж
    и каква омраза към богатата България и към щастието на българския народ.
    Факти, от които нормалните хора ги заболява сърцето за България.

    17:07 26.12.2025

  • 6 паметник на ТАТО във всеки град

    5 2 Отговор
    Безмилостния терор над българите!

    ЗА КАКВО Е ДВОЙНОТО ЕТИКИРАНЕ,
    СЛЕД КАТО СЕ ПЛАЩА САМО В ЛЕВА?!?!
    Допълнителен безспирен и безмилостен терор и
    тормоз над многострадалния български народ, възпитаван да не лъже
    и да вярва да обещаната дадената дума на тези, които е избрал да го водят към доброто?!
    И получил само измама в последните 35 години - всичко ни разрушиха,
    всички ресурси ни взеха и продължават да издевателстват над търпението ни.
    Факт.
    Защо сме минус 3 милиона българи, т.е. 6 милиона днес,
    а не сме плюс 3 милиона, т.е. 12 милиона българи
    след като достигнахме 9 млн.българско население в 1990 г.?!

    Презрени бъдете всички унищожители на Българската идентичност
    и фенове на чуждото, подменящо Кириловата ни Българска азбука с
    чуждата НЕбългарска латино-английска писменост -
    вижте заглавията на фестивалите в България,
    всички заглавия са на английски език - кой разпореди да се изписват на английски език,
    нали тези събития са за българската публика, кирилоговоряща
    празнуваща 24 май, като национален празник!?!
    Презрени предатели продали се за 30 сребърника и
    загробили собственото си бъдеще и на нацията като Българи и Българска!

    17:08 26.12.2025

  • 13 Орколюб

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "брюкселскиПРОДАЖНИК":

    Днес освен Коледа, светът празнува и разпадането на СССР. На 25 декември 1991 г. съветското знаме е свалено от сградата на Кремъл, а Михаил Горбачов подава оставка като президент на СССР.Върховният съвет на СССР приема декларация, с която признава, че Съветският съюз престава да съществува.

    Коментиран от #51

    17:12 26.12.2025

  • 14 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕвpоАтнатически безродник":

    Шефа вика че ставаме зле като холанците.

    17:12 26.12.2025

  • 15 евроТЪПИР

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Айде айде. Смешен русоробски плач":

    БАНАНИ ЯДАТ ОТ НОВИТЕ или пици със кристали от тия дето кирето и ленчето ядяха

    Коментиран от #18, #19

    17:13 26.12.2025

  • 17 само да кажа

    5 4 Отговор
    Нашите предци са си дали живота, за да имаме национална парична единица и държавен суверенитет.

    Коментиран от #21, #25

    17:13 26.12.2025

  • 19 И без това са излишни копейките

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "евроТЪПИР":

    Въобще НЕ са нужни на тоя Свят.

    17:15 26.12.2025

  • 24 ошашавен библиотекар

    1 1 Отговор
    Колеги, вярно ли ше ни плащат в рукойни вместо в Евро? Ако е така аз се махам!

    17:19 26.12.2025

  • 25 12345

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "само да кажа":

    Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време

    17:20 26.12.2025

  • 30 Парички

    1 1 Отговор
    в кощове за сметища:
    До 1- ви януари в кошовете за сметища, можете да търсите левове.
    След 1- ви януари в кошовете за сметища, можете да намерите левраци.

    Коментиран от #31

    17:32 26.12.2025

  • 31 здрасти

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Парички":

    Какво е "кощове за сметища"?

    17:35 26.12.2025

  • 35 Парички

    0 3 Отговор
    До 31 здрасти
    До коментар 30 от "Парички":
    Какво е "кощове за сметища"?
    ОТГОВОР - след като не можеш да напишеш истинската дума за КОШОВЕ ЗА Б, О, К, Л, У, К - но то пиша КОШОВЕ ЗА СМЕТИЩА.

    Коментиран от #38

    17:40 26.12.2025

  • 38 този ИИ бот

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Парички":

    Този ИИ бот съвсем се скапа. Да не е минавал ъпдейт?

    17:46 26.12.2025

  • 49 Парички

    0 1 Отговор
    Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс от единия кош до другия кош за отпадъци.....

    18:07 26.12.2025

  • 50 Парички

    0 0 Отговор
    Българският Лъв - Лев, ще бъде преименуван на Левро!

    Коментиран от #52

    18:11 26.12.2025

  • 51 Киро Шприца

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Орколюб":

    А ние от Прости Путлерасти и Дай България празнуваме само рождения ден на Хитлер и ще го направим национален празник.

    18:13 26.12.2025

  • 52 Киро Шприца

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Парички":

    Трябва да преименуваме София. Не е редно столицата да носи същото име като по времето на комунизъма.

    18:14 26.12.2025

