Руски дронове повредиха чуждестранни плавателни съдове и инфраструктура в Украйна

Руски атаки с дронове през нощта са повредили плавателни съдове под флаговете на Словакия, Палау и Либерия в пристанища в Одеска и Николаевска области на Украйна, съобщи в петък вицепремиерът на страната Алексей Кулеба, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
През последните седмици Русия е засилила атаките срещу южната Одеска област, като украинските власти твърдят, че целта е да се откъсне страната от Черно море и да се всее хаос сред цивилното население.
При ударите в петък няма загинали, посочи Кулеба в изявление в Telegram, но атаките са довели до прекъсвания на електрозахранването и са повредили асансьори и цивилни складове в Одеска област.
Освен това, добави той, дронове са нанесли щети на локомотив и товарен вагон на северозападната жп гара Ковел, на около 60 километра от границата с Полша.
„Въпреки умишления терор от страна на Русия, логистичната система на Украйна продължава да функционира“, заяви Кулеба.
Русия все още не е коментирала нападенията.
3 питам си
Коментиран от #7
17:04 26.12.2025
4 Яснооо
17:04 26.12.2025
5 онзи
17:04 26.12.2025
6 ха-ха
Коментиран от #8, #27, #61
17:06 26.12.2025
7 🤣😂🤣😂
До коментар #3 от "питам си":Носят оръжия за 404. Но руснака им счупи гемиите. Сега реват.
Коментиран от #9
17:09 26.12.2025
11 Евгени от Алфапласт
17:12 26.12.2025
16 Па съм я бе
17:15 26.12.2025
17 Невада
17:15 26.12.2025
18 Руското разузнаване е надеждно като
17:15 26.12.2025
19 Бъдещето
До коментар #1 от "удрииии путине да се пукат душманите":Москва остава без Русия. И така трябва.
17:16 26.12.2025
20 Само
До коментар #1 от "удрииии путине да се пукат душманите":Уруд може да се радва на страданията на невинни хора.
Коментиран от #22, #30
17:17 26.12.2025
21 Арей
До коментар #13 от "оня с коня":А така ли бе? На руски комп в руския интерсет ли пишеш от обора?
Коментиран от #26
17:18 26.12.2025
23 Картаген
17:19 26.12.2025
24 Цял свят
До коментар #15 от "Бой по кратуните":Видя, кои са нацистите. Рашистите!
Коментиран от #33
17:19 26.12.2025
26 ъхъъ
До коментар #21 от "Арей":На китайски. В краварника няма краварско. Само китайско.
Коментиран от #32, #38
17:20 26.12.2025
27 Life is life, а жизнь плохая!
До коментар #6 от "ха-ха":От Радио Москва питали Радио Ереван:
- Има ли живот на Луната.
От Радио Ереван отговорили:
- И там няма.
Коментиран от #43
17:20 26.12.2025
28 Фил
До коментар #22 от "Демократ":Що е демокрация според теб?
Коментиран от #44
17:21 26.12.2025
29 Ачо
Убий врагу!
17:21 26.12.2025
30 Кои
До коментар #20 от "Само":невинните хора? Само един де бил, може да си мисли.,че бандера е невинен. Влез в тубата и погледни, колко са невинни.
17:22 26.12.2025
31 Значи
Коментиран от #48
17:22 26.12.2025
34 Доста оръжие
17:23 26.12.2025
36 Горски
Коментиран от #39, #47, #55
17:25 26.12.2025
38 Ха ха
До коментар #26 от "ъхъъ":Бас се хващам, че пред американците си по нисък от тревата, лазиш им в краката и им лижеш подметките.
Коментиран от #41
17:27 26.12.2025
39 Каквапе разликата
До коментар #36 от "Горски":Аз чакам колапса на Запада от дете. Така ни учеха в детската градина, а то взе, че СССР падна. Какво те каря, че след като СССР падна пред Запада, Русия е по-добре?
Коментиран от #66
17:30 26.12.2025
40 Пародия
------
Какви словашки кораби?Като гледам пристанищата на Словакия наброй са колкото българските космически станции.
Коментиран от #50
17:30 26.12.2025
41 Кравешка подложко,
До коментар #38 от "Ха ха":говори само за себе си. Не съди за другите по себе си.
17:31 26.12.2025
42 az СВО Победа 80
17:34 26.12.2025
43 ха-ха
До коментар #27 от "Life is life, а жизнь плохая!":Главата не е само за равновесие , да си го знаеш !
17:35 26.12.2025
44 Според
До коментар #28 от "Фил":него, демокрацията е да връзваш живи хора с бодлива тел по дърветата, край пътя. Това е правил степан бандера.
17:35 26.12.2025
45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
17:35 26.12.2025
46 Ама тези чужди кораби като
17:37 26.12.2025
47 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #36 от "Горски":Амчи убуу де..а защо руснаците питат, че живеят като папуасите в Нова Гвинея?
Коментиран от #49, #51
17:38 26.12.2025
48 овч,
До коментар #31 от "Значи":Досега нито веднъж не сме прочели , че на руснаците им се е налагало да се крият , както урките ежедневно са в мазетата !
Коментиран от #53, #62
17:40 26.12.2025
49 Амчи
До коментар #47 от "Да питам 🤣🤣🤣":И нашия Шиши туй го питаха българите.
17:40 26.12.2025
50 Ами
До коментар #40 от "Пародия":Корабите са речни, а не морски.
Голяма част от логистика вече върви по Дунава.
Онзи ден руснаците удариха една баржа ... Голяма заря.
17:42 26.12.2025
51 село мое ,
До коментар #47 от "Да питам 🤣🤣🤣":И да ти отговорят - няма да ги разбереш ! Медицината не е всесилна за такива като теб !
17:42 26.12.2025
52 Интересно
До коментар #13 от "оня с коня":Кой е победителЯ?
17:44 26.12.2025
53 Гаранция
До коментар #48 от "овч,":Затова много харесват Руския мир и ще го приемат с отворени обятия.
Коментиран от #60
17:49 26.12.2025
55 Интересно
До коментар #36 от "Горски":Едни триста милиарда са за покриване на частни щети.
17:52 26.12.2025
57 кравария
До коментар #32 от "На Света USA е върха!":е върхът само в схемите, кражбите, дрогата, пиратството и тероризма - бегай бездомен в метрото в Ню Йорк, плъх розов, защо цоцаш грантове в русофилска България
17:54 26.12.2025
59 Интересно
До коментар #54 от "az СВО Победа 80":Това е невъзможно. Русия е миролюбива страна, а НАТО е агресивен съюз на войнолюбци. Как така?
17:59 26.12.2025
60 Така както бомбардираните
До коментар #53 от "Гаранция":България, Япония, Виетнам, Югославия, Палестина, Ирак, Сирия и мн. др. харесват краварската “демокрация”
Коментиран от #63
18:00 26.12.2025
61 Въпрос
До коментар #6 от "ха-ха":Ти на това в Русия живот ли му казваш, бе ма ло умник?
18:00 26.12.2025
62 Естествено
До коментар #48 от "овч,":Украинците не стрелят по беззащитни цивилни като варварите блатници..
18:02 26.12.2025
63 Интересно
До коментар #60 от "Така както бомбардираните":Сигурно е за предпочитане пред ботуша
18:05 26.12.2025
65 Гаранция
До коментар #64 от "Българите сме за Русия":Както се вижда цензурата е много калпава.
Сравни я с руската. Далеч назад...
18:12 26.12.2025
66 39 ТРИЛИОНА
До коментар #39 от "Каквапе разликата":е държавният дълг на кравария. Още толкова е частният. Плюс дълговете на други западнали като Франция, Италия, Гърция, Япония, Южна Корея, които са практически във фалит. Този път зануляването нещо не минава с война - няма да чакаш още дълго колапса на западналите, варненски розов пудел
18:12 26.12.2025
67 Плавателни съдове превозващи Оръжия и
18:15 26.12.2025