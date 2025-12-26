Новини
Руски дронове повредиха чуждестранни плавателни съдове и инфраструктура в Украйна
  Тема: Украйна

Руски дронове повредиха чуждестранни плавателни съдове и инфраструктура в Украйна

26 Декември, 2025 16:56

Атаки в Одеска и Николаевска области нарушиха електрозахранване и повредиха жп и товарни съоръжения

Руски дронове повредиха чуждестранни плавателни съдове и инфраструктура в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Руски атаки с дронове през нощта са повредили плавателни съдове под флаговете на Словакия, Палау и Либерия в пристанища в Одеска и Николаевска области на Украйна, съобщи в петък вицепремиерът на страната Алексей Кулеба, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

През последните седмици Русия е засилила атаките срещу южната Одеска област, като украинските власти твърдят, че целта е да се откъсне страната от Черно море и да се всее хаос сред цивилното население.

При ударите в петък няма загинали, посочи Кулеба в изявление в Telegram, но атаките са довели до прекъсвания на електрозахранването и са повредили асансьори и цивилни складове в Одеска област.

Освен това, добави той, дронове са нанесли щети на локомотив и товарен вагон на северозападната жп гара Ковел, на около 60 километра от границата с Полша.

„Въпреки умишления терор от страна на Русия, логистичната система на Украйна продължава да функционира“, заяви Кулеба.

Русия все още не е коментирала нападенията.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 питам си

    69 5 Отговор
    Нали се твърди, че е ппълномащабна ввойна? Какво дирят чужди кораби във воюваща държава???

    Коментиран от #7

    17:04 26.12.2025

  • 4 Яснооо

    65 8 Отговор
    Укра остава без излаз на море. На Коледа стават чудеса. Каквото пожелаха им се сбъдва.

    17:04 26.12.2025

  • 5 онзи

    57 6 Отговор
    Малко им е на урките ! Така ще е , докато зеленият гном не седне на масата за преговори с Путин !

    17:04 26.12.2025

  • 6 ха-ха

    55 3 Отговор
    Укрите са като в праисторически времена - без ток , на студено .....А можеха да си живеят животеца , ама .....

    Коментиран от #8, #27, #61

    17:06 26.12.2025

  • 7 🤣😂🤣😂

    53 3 Отговор

    До коментар #3 от "питам си":

    Носят оръжия за 404. Но руснака им счупи гемиите. Сега реват.

    Коментиран от #9

    17:09 26.12.2025

  • 11 Евгени от Алфапласт

    36 2 Отговор
    Тия лопати с чипове били много опасни...🤣

    17:12 26.12.2025

  • 16 Па съм я бе

    28 2 Отговор
    Удри, Вова.Ели Стоянова да не е дежурна бе?

    17:15 26.12.2025

  • 17 Невада

    7 29 Отговор
    Тая война ще завърши с разстрел пред Бункера в Кремъл.

    17:15 26.12.2025

  • 18 Руското разузнаване е надеждно като

    5 21 Отговор
    Руска съпруга, или като медалите Връчени от Путин за превземането на Купянск

    17:15 26.12.2025

  • 19 Бъдещето

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "удрииии путине да се пукат душманите":

    Москва остава без Русия. И така трябва.

    17:16 26.12.2025

  • 20 Само

    5 29 Отговор

    До коментар #1 от "удрииии путине да се пукат душманите":

    Уруд може да се радва на страданията на невинни хора.

    Коментиран от #22, #30

    17:17 26.12.2025

  • 21 Арей

    3 21 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    А така ли бе? На руски комп в руския интерсет ли пишеш от обора?

    Коментиран от #26

    17:18 26.12.2025

  • 23 Картаген

    23 3 Отговор
    Може да са превозвали нарковещества.Бай Дончо каза да се унищожават всички плавателни съдове,ако бъдат в нещо заподозрени.Той така прави.

    17:19 26.12.2025

  • 24 Цял свят

    4 32 Отговор

    До коментар #15 от "Бой по кратуните":

    Видя, кои са нацистите. Рашистите!

    Коментиран от #33

    17:19 26.12.2025

  • 26 ъхъъ

    23 2 Отговор

    До коментар #21 от "Арей":

    На китайски. В краварника няма краварско. Само китайско.

    Коментиран от #32, #38

    17:20 26.12.2025

  • 27 Life is life, а жизнь плохая!

    4 19 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха":

    От Радио Москва питали Радио Ереван:
    - Има ли живот на Луната.
    От Радио Ереван отговорили:
    - И там няма.

    Коментиран от #43

    17:20 26.12.2025

  • 28 Фил

    17 0 Отговор

    До коментар #22 от "Демократ":

    Що е демокрация според теб?

    Коментиран от #44

    17:21 26.12.2025

  • 29 Ачо

    25 0 Отговор
    А така!Продължавайте смело!Не спирайте,че пак ще ви удрят.Потопете 5 вражески за един руски ударен,да знаят пиратите,че има възмездие!Само така ще ги спрете.Понятна таварищ Путин!Мъй с вами!Хатим все такие новости!
    Убий врагу!

    17:21 26.12.2025

  • 30 Кои

    23 0 Отговор

    До коментар #20 от "Само":

    невинните хора? Само един де бил, може да си мисли.,че бандера е невинен. Влез в тубата и погледни, колко са невинни.

    17:22 26.12.2025

  • 31 Значи

    3 23 Отговор
    през тази нощ,руснаците пак ще трябва да се крият в подвалите.Украйна ще отговори немедлено.

    Коментиран от #48

    17:22 26.12.2025

  • 34 Доста оръжие

    23 0 Отговор
    от западните фашисти е заминало.

    17:23 26.12.2025

  • 36 Горски

    24 2 Отговор
    Русия победи сама Сащ НАТО ЕС укрия, без да получи от Дивия запад 500 млрд като просещите укри! Дори й крадат 300 млрд държавен резерв. И въпреки всичко, Русия изгради най-боеспособната армия в света, притежаваща технологично и производствено превъзходство над колективните бесни кучета. Отлагат преизвестеният край,без да мислят за обикновенните украинци,но се чудя след войната сегашните им управници,на луната ли ще живеят и мислят ли,че Тръмп ще ги остави да си харчат откраднатите пари? Очаквам през 2026 година пълен колапс на украинските военни, мисля че нищо добро не ги чака, в момента има геноцид срещу украинските военни почти на целия фронт, появяват се нови дупки на фронта и все по трудно се запълват, очаквам също и бунтове в Украйна заради мобилизацията, все по често се показват клипчета с нападнати и убити представители на Тцк които от страх вече ловят хора с помощта на полиция.

    Коментиран от #39, #47, #55

    17:25 26.12.2025

  • 38 Ха ха

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "ъхъъ":

    Бас се хващам, че пред американците си по нисък от тревата, лазиш им в краката и им лижеш подметките.

    Коментиран от #41

    17:27 26.12.2025

  • 39 Каквапе разликата

    5 16 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Аз чакам колапса на Запада от дете. Така ни учеха в детската градина, а то взе, че СССР падна. Какво те каря, че след като СССР падна пред Запада, Русия е по-добре?

    Коментиран от #66

    17:30 26.12.2025

  • 40 Пародия

    23 3 Отговор
    ,,Руски атаки с дронове през нощта са повредили плавателни съдове под флаговете на Словакия."
    ------
    Какви словашки кораби?Като гледам пристанищата на Словакия наброй са колкото българските космически станции.

    Коментиран от #50

    17:30 26.12.2025

  • 41 Кравешка подложко,

    12 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха":

    говори само за себе си. Не съди за другите по себе си.

    17:31 26.12.2025

  • 42 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор
    Черноморските и дунавските пристанища на Киев трябва да приличат на Лунен пейзаж, т.к. оттам идва основния поток от военни средства за киевската хунта.

    17:34 26.12.2025

  • 43 ха-ха

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Life is life, а жизнь плохая!":

    Главата не е само за равновесие , да си го знаеш !

    17:35 26.12.2025

  • 44 Според

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "Фил":

    него, демокрацията е да връзваш живи хора с бодлива тел по дърветата, край пътя. Това е правил степан бандера.

    17:35 26.12.2025

  • 45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 17 Отговор
    Айдеее..още един отлетя с кошница с цветя при Кобзон. Бившия зам. на Шойгу, генерал-полковник Садовенко сдал дежурството заради сърдечни проблеми... Ако продължат с такова темпо, скоро и правостоящите места при Кобзон ще свършат..

    17:35 26.12.2025

  • 46 Ама тези чужди кораби като

    16 3 Отговор
    знаят, че там се води СВО какво правят там? Значи са подготвени и си го очакват. И ако не им се случи нищо дори би трябвало да се изненадат, а не да очакват чудо.

    17:37 26.12.2025

  • 47 Да питам 🤣🤣🤣

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Амчи убуу де..а защо руснаците питат, че живеят като папуасите в Нова Гвинея?

    Коментиран от #49, #51

    17:38 26.12.2025

  • 48 овч,

    13 3 Отговор

    До коментар #31 от "Значи":

    Досега нито веднъж не сме прочели , че на руснаците им се е налагало да се крият , както урките ежедневно са в мазетата !

    Коментиран от #53, #62

    17:40 26.12.2025

  • 49 Амчи

    12 0 Отговор

    До коментар #47 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    И нашия Шиши туй го питаха българите.

    17:40 26.12.2025

  • 50 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пародия":

    Корабите са речни, а не морски.
    Голяма част от логистика вече върви по Дунава.
    Онзи ден руснаците удариха една баржа ... Голяма заря.

    17:42 26.12.2025

  • 51 село мое ,

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    И да ти отговорят - няма да ги разбереш ! Медицината не е всесилна за такива като теб !

    17:42 26.12.2025

  • 52 Интересно

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Кой е победителЯ?

    17:44 26.12.2025

  • 53 Гаранция

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "овч,":

    Затова много харесват Руския мир и ще го приемат с отворени обятия.

    Коментиран от #60

    17:49 26.12.2025

  • 55 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Едни триста милиарда са за покриване на частни щети.

    17:52 26.12.2025

  • 57 кравария

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "На Света USA е върха!":

    е върхът само в схемите, кражбите, дрогата, пиратството и тероризма - бегай бездомен в метрото в Ню Йорк, плъх розов, защо цоцаш грантове в русофилска България

    17:54 26.12.2025

  • 59 Интересно

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 80":

    Това е невъзможно. Русия е миролюбива страна, а НАТО е агресивен съюз на войнолюбци. Как така?

    17:59 26.12.2025

  • 60 Така както бомбардираните

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Гаранция":

    България, Япония, Виетнам, Югославия, Палестина, Ирак, Сирия и мн. др. харесват краварската “демокрация”

    Коментиран от #63

    18:00 26.12.2025

  • 61 Въпрос

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха":

    Ти на това в Русия живот ли му казваш, бе ма ло умник?

    18:00 26.12.2025

  • 62 Естествено

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "овч,":

    Украинците не стрелят по беззащитни цивилни като варварите блатници..

    18:02 26.12.2025

  • 63 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Така както бомбардираните":

    Сигурно е за предпочитане пред ботуша

    18:05 26.12.2025

  • 65 Гаранция

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Българите сме за Русия":

    Както се вижда цензурата е много калпава.
    Сравни я с руската. Далеч назад...

    18:12 26.12.2025

  • 66 39 ТРИЛИОНА

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Каквапе разликата":

    е държавният дълг на кравария. Още толкова е частният. Плюс дълговете на други западнали като Франция, Италия, Гърция, Япония, Южна Корея, които са практически във фалит. Този път зануляването нещо не минава с война - няма да чакаш още дълго колапса на западналите, варненски розов пудел

    18:12 26.12.2025

  • 67 Плавателни съдове превозващи Оръжия и

    0 0 Отговор
    Боеприпаси до Пристанищата в Одеска Област са Лигитимни ВОЕННИ ЦЕЛИ! МАЛКО СЪМНИТЕЛНО ДА ИМА И ТАКЪВ СЛОВАШКИ! СЛОВАКИЯ СПАЗВА НЕУТРАЛИТЕТ В ТОЯ КОНФЛИКТ!

    18:15 26.12.2025

