Руски дронове повредиха чуждестранни плавателни съдове и инфраструктура в Украйна

Руски атаки с дронове през нощта са повредили плавателни съдове под флаговете на Словакия, Палау и Либерия в пристанища в Одеска и Николаевска области на Украйна, съобщи в петък вицепремиерът на страната Алексей Кулеба, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

През последните седмици Русия е засилила атаките срещу южната Одеска област, като украинските власти твърдят, че целта е да се откъсне страната от Черно море и да се всее хаос сред цивилното население.

При ударите в петък няма загинали, посочи Кулеба в изявление в Telegram, но атаките са довели до прекъсвания на електрозахранването и са повредили асансьори и цивилни складове в Одеска област.

Освен това, добави той, дронове са нанесли щети на локомотив и товарен вагон на северозападната жп гара Ковел, на около 60 километра от границата с Полша.

„Въпреки умишления терор от страна на Русия, логистичната система на Украйна продължава да функционира“, заяви Кулеба.

Русия все още не е коментирала нападенията.