Високопоставен представител на Кремъл обсъди с Вашингтон мирния план за Украйна
  Тема: Украйна

Високопоставен представител на Кремъл обсъди с Вашингтон мирния план за Украйна

26 Декември, 2025 16:24 501 11

Кремъл потвърди контакт между представителите на двете администрации след доставени американски предложения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Съветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин е провел разговори с членове на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за потенциално мирно споразумение за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на Кремъл, предава БТА.

Юрий Ушаков е осъществил телефонни контакти с няколко представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, уточни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, без да посочи точната дата на разговора.

Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, е донесъл хартиени копия на американските предложения за мир в Москва след срещата в Маями през уикенда. Подробностите се анализират от Кремъл, посочи Песков. „Информацията беше прегледана и от името на президента Путин беше установен контакт между руската и американската администрация“, добави той, като подчерта, че е договорено диалогът да продължи.

Украинските мирни преговори са били обсъдени „в общи линии“, но допълнителни детайли не бяха предоставени, отбелязва Ройтерс. По-рано Дмитриев е информирал Путин за разговорите си с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през уикенда във Флорида, съобщава ДПА.

Песков не уточни как руското ръководство възприема предложенията за мир, но потвърди, че Путин е изложил своите изисквания по отношение на Киев по време на среща с руски бизнес лидери, съобщава „Коммерсант“. Според публикацията руският президент е повторил дългогодишните претенции на Москва към Донецка и Луганска области, които все още не са под руски контрол.

Не са обсъждани градовете Краматорск, Костянтиновка и Славянск, които имат стратегическо значение за украинската отбрана. Киев вече е отказал да ги предаде, отбелязва агенцията. В замяна Путин предложил преговори за изтегляне на руските войски от други украински територии.

Докладът също така посочва, че САЩ са предложили съвместно управление на руската атомна електроцентрала в Запорожие, с цел използване на част от произведената енергия за добив на биткойни. Украйна се надява да възстанови контрола върху най-голямата атомна централа в Европа и да я управлява заедно със САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    16:25 26.12.2025

  • 2 Хахаха

    9 2 Отговор
    А пък Макарона чакал и той да се чуе с Путин. Хахаха.

    16:25 26.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахаха

    10 3 Отговор
    Зеля разкри предколедните си мечти. Те звучат също толкова нелепо като мечтите на Мирчев за 121 мандата.
    Четейки тези 20 точки оставам с впечатление, че Украйна е победила и смачкала едновременно Русия, САЩ и ЕС, защото с ултимативен тон налага свои условия и иска. Иска близо 1 трилион долара, иска безусловно да бъде приета в ЕС, иска САЩ да им гарантира сигурността, иска НАТО безусловно да влезе във война с всеки, който Украйна му посочи. Искат, искат, искат.  . Толкова нахално-нагли могат да бъдат само Зеленски и Асенката Василев.
    Добри Божилов

    Коментиран от #5

    16:27 26.12.2025

  • 5 За една година 1%

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #8

    16:29 26.12.2025

  • 6 Пак някаква

    2 8 Отговор
    Мафиотска му тра, тоя да не го срещаш по тъмно ! ... Че и по светло !

    16:30 26.12.2025

  • 7 си дзън

    3 8 Отговор
    Мир в Украйна ще има само след разпада на русията на феоди с крепосни и частни армии.

    16:31 26.12.2025

  • 8 Гьобелс

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "За една година 1%":

    0.5% са.
    Но се равняват на една България.

    16:31 26.12.2025

  • 9 Това

    2 2 Отговор
    Дракула ли е ?!

    16:33 26.12.2025

  • 10 Българин...

    4 4 Отговор
    Мирен план няма да има! Можеше да има преди 10 години! Сега ще има Бой До Откат! Никакъв излаз на море! Руснаците ще спрат до полската граница!

    Коментиран от #11

    16:33 26.12.2025

  • 11 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин...":

    Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.След два месеца почва петата.

    16:35 26.12.2025

