Високопоставен представител на Кремъл обсъди с Вашингтон мирния план за Украйна

Съветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин е провел разговори с членове на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за потенциално мирно споразумение за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на Кремъл, предава БТА.

Юрий Ушаков е осъществил телефонни контакти с няколко представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, уточни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, без да посочи точната дата на разговора.

Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, е донесъл хартиени копия на американските предложения за мир в Москва след срещата в Маями през уикенда. Подробностите се анализират от Кремъл, посочи Песков. „Информацията беше прегледана и от името на президента Путин беше установен контакт между руската и американската администрация“, добави той, като подчерта, че е договорено диалогът да продължи.

Украинските мирни преговори са били обсъдени „в общи линии“, но допълнителни детайли не бяха предоставени, отбелязва Ройтерс. По-рано Дмитриев е информирал Путин за разговорите си с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през уикенда във Флорида, съобщава ДПА.

Песков не уточни как руското ръководство възприема предложенията за мир, но потвърди, че Путин е изложил своите изисквания по отношение на Киев по време на среща с руски бизнес лидери, съобщава „Коммерсант“. Според публикацията руският президент е повторил дългогодишните претенции на Москва към Донецка и Луганска области, които все още не са под руски контрол.

Не са обсъждани градовете Краматорск, Костянтиновка и Славянск, които имат стратегическо значение за украинската отбрана. Киев вече е отказал да ги предаде, отбелязва агенцията. В замяна Путин предложил преговори за изтегляне на руските войски от други украински територии.

Докладът също така посочва, че САЩ са предложили съвместно управление на руската атомна електроцентрала в Запорожие, с цел използване на част от произведената енергия за добив на биткойни. Украйна се надява да възстанови контрола върху най-голямата атомна централа в Европа и да я управлява заедно със САЩ.