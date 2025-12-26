Високопоставен представител на Кремъл обсъди с Вашингтон мирния план за Украйна

Съветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин е провел разговори с членове на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за потенциално мирно споразумение за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на Кремъл, предава БТА.
Юрий Ушаков е осъществил телефонни контакти с няколко представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, уточни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, без да посочи точната дата на разговора.
Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, е донесъл хартиени копия на американските предложения за мир в Москва след срещата в Маями през уикенда. Подробностите се анализират от Кремъл, посочи Песков. „Информацията беше прегледана и от името на президента Путин беше установен контакт между руската и американската администрация“, добави той, като подчерта, че е договорено диалогът да продължи.
Украинските мирни преговори са били обсъдени „в общи линии“, но допълнителни детайли не бяха предоставени, отбелязва Ройтерс. По-рано Дмитриев е информирал Путин за разговорите си с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през уикенда във Флорида, съобщава ДПА.
Песков не уточни как руското ръководство възприема предложенията за мир, но потвърди, че Путин е изложил своите изисквания по отношение на Киев по време на среща с руски бизнес лидери, съобщава „Коммерсант“. Според публикацията руският президент е повторил дългогодишните претенции на Москва към Донецка и Луганска области, които все още не са под руски контрол.
Не са обсъждани градовете Краматорск, Костянтиновка и Славянск, които имат стратегическо значение за украинската отбрана. Киев вече е отказал да ги предаде, отбелязва агенцията. В замяна Путин предложил преговори за изтегляне на руските войски от други украински територии.
Докладът също така посочва, че САЩ са предложили съвместно управление на руската атомна електроцентрала в Запорожие, с цел използване на част от произведената енергия за добив на биткойни. Украйна се надява да възстанови контрола върху най-голямата атомна централа в Европа и да я управлява заедно със САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:25 26.12.2025
2 Хахаха
16:25 26.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахахаха
Четейки тези 20 точки оставам с впечатление, че Украйна е победила и смачкала едновременно Русия, САЩ и ЕС, защото с ултимативен тон налага свои условия и иска. Иска близо 1 трилион долара, иска безусловно да бъде приета в ЕС, иска САЩ да им гарантира сигурността, иска НАТО безусловно да влезе във война с всеки, който Украйна му посочи. Искат, искат, искат. . Толкова нахално-нагли могат да бъдат само Зеленски и Асенката Василев.
Добри Божилов
Коментиран от #5
16:27 26.12.2025
5 За една година 1%
До коментар #4 от "Хахахаха":ЗАКРИВАЙ
Коментиран от #8
16:29 26.12.2025
6 Пак някаква
16:30 26.12.2025
7 си дзън
16:31 26.12.2025
8 Гьобелс
До коментар #5 от "За една година 1%":0.5% са.
Но се равняват на една България.
16:31 26.12.2025
9 Това
16:33 26.12.2025
10 Българин...
Коментиран от #11
16:33 26.12.2025
11 Да де
До коментар #10 от "Българин...":Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.След два месеца почва петата.
16:35 26.12.2025