Новини
Култура »
Горан Брегович отново на българска сцена

Горан Брегович отново на българска сцена

11 Септември, 2025 21:53 629 5

  • горан брегович-
  • концерт-
  • софия

С него на сцената ще се качат виртуозните музиканти от C'est La Vie Live Band & Show

Горан Брегович отново на българска сцена - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Десет години по-късно знаменитият Горан Брегович отново ще зарадва българските си фенове с концерт в София. С него, разбира се, ще бъдат и най-добрите музиканти от неговия "Оркестър за сватби и погребения", както и виртуозните музиканти от C'est La Vie Live Band & Show, които ще добавят още повече заряд и динамика към спектакъла на 24 септември.

Специално за почитателите си в София, Горан Брегович ще изпълни най-големите си балкански хитове – "Аризонска мечта", "Месечина", "Ъндърграунд", "Калашников" и много други. Неговият Оркестър за сватби и погребения превръща всеки концерт в истински празник на живота, от вихрените духови мелодии до дълбоките, емоционални балади

Дългата му кариера преминава през жанрове и стилове, абсорбира традиционни влияния, интерпретира познати мотиви и ги представя в нова и вълнуваща светлина.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    10 1 Отговор
    И ще поздрави специално украинската върхушка с песента си "Калашников".

    22:00 11.09.2025

  • 2 А50

    4 0 Отговор
    В Арена Армеец няма никаква акустика за концерти, все едно е халето на централна гара и върви съобщение за закъснял влак

    22:01 11.09.2025

  • 3 1488

    2 0 Отговор
    а миле китич и новак джокович ко казуваха по вапроса

    22:05 11.09.2025

  • 4 Яшар

    2 0 Отговор
    Препоръчвам на българите да пишат минуси ..и после кат дойде в Перник ( тУи печка не беше ли ...) да дивеят на кючеците му българките ..ох котия

    22:18 11.09.2025

  • 5 Още един

    1 3 Отговор
    русофилитичен отпафък.

    22:27 11.09.2025