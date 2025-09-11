Горан Брегович отново на българска сцена

Десет години по-късно знаменитият Горан Брегович отново ще зарадва българските си фенове с концерт в София. С него, разбира се, ще бъдат и най-добрите музиканти от неговия "Оркестър за сватби и погребения", както и виртуозните музиканти от C'est La Vie Live Band & Show, които ще добавят още повече заряд и динамика към спектакъла на 24 септември.

Специално за почитателите си в София, Горан Брегович ще изпълни най-големите си балкански хитове – "Аризонска мечта", "Месечина", "Ъндърграунд", "Калашников" и много други. Неговият Оркестър за сватби и погребения превръща всеки концерт в истински празник на живота, от вихрените духови мелодии до дълбоките, емоционални балади

Дългата му кариера преминава през жанрове и стилове, абсорбира традиционни влияния, интерпретира познати мотиви и ги представя в нова и вълнуваща светлина.