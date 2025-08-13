Тракийско погребално златно съкровище беше показано в Археологическия музей в София (СНИМКИ)

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ беше отрита във вторник вечерта в Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН). Експозицията включва уникални находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград, и ще бъде достъпна за публиката в София от 13 до 17 август.

Сред експонатите са железен нож със златни апликации и полускъпоценни камъни, златна гривна с отлети малки фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция. Акцент в изложбата е и масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, който беше показан за първи път по-рано през годината.

Директорът на НАИМ-БАН доц. д-р Христо Попов приветства екипите, работили по откриването и възстановяването на тези важни находки за българската археология, които есента ще бъдат върнати в Историческия музей в Тополовград.

Откритията са резултат от спасителни археологически разкопки на Могила 1, част от некропол с общо седем могили, в местността „Тумбата“, проведени през 2024 г. под ръководството на Даниела Агре и д-р Деян Дичев и с участието на специалисти археолози.

В центъра на могилата археолозите са открили гроб на виден тракийски воин – аристократ, погребан в разкош и воински почести. Ритуалът включва кремация на клада, върху която са положени неговото въоръжение, златни дарове и лични вещи. До него е кремиран и неговият кон, върху който са поставени три железни юзди и украси към три сбруи. Погребението датира от късноелинистическата епоха.

Ръководителят на проекта Даниела Агре разказа, че това е един от най-богатите, а може би и най-богатият гроб от тази епоха на тракийски воин-аристократ, откриван на територията на България.

Председателят на БАН член-кореспондент доктор на химическите науки Евелина Славчева акцентира върху това, че златните съкровища, открити в нашите земи, свидетелстват за високо майсторство, богат духовен живот и проспериращи общества.

Според заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов тепърва ще ставаме свидетели на знакови открития на ценности в Странджа, дошли до нас през вековете, които ще красят българските музеи и ще бъдат част от нашата визитна картичка пред света.

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова посочи община Тополовград като отличник в това да се съхранява и показва културноисторическото наследство на България. А кметът на Тополовград Божин Божинов обеща следващата година да бъдат представени нови интересни артефакти.

Разкритите богати материали от изложбата „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ са имали нужда от изключителна грижа по консервация и реставрация, за да станат достояние на широката публика. Процесът по реставрация допълнително е бил утежнен от обстоятелството, че заради кремирането на тялото много от предметите са били тежко засегнати от високата температура. За съжалениe, някои от тях - невъзвратимо. Представените в настоящата изложба находки са реставрирани от специалисти-реставратори от лабораториите на НАИМ-БАН (д-р Петя Пенкова) и РИМ Ямбол (Георги Илиев).

Средствата за реставрацията са осигурени от Министерството на културата на Република България, националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ и НАИМ-БАН.