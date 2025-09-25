Новини
Гроб на християнски мъченик беше открит на Перперикон

25 Септември, 2025 16:28

Костите на мъченика са били съхранявани на друго място, но в началото на VI век са били погребани там

Гроб на християнски мъченик беше открит на Перперикон - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолозите на Перперикон разкриха погребение на християнски мъченик. Хипотезата им се основава на находките в открития каменен саркофаг от некропола в Южния квартал, в близост до голямата базилика. В него са положени костни останки, предава БТА.

При опитите си да разчетат откритието, учените намират аналогии в научната литература, според която през V–VI век се формират култовете към християнските мъченици.

Неговите кости са били съхранявани някъде другаде и в един момент в началото на VI век е направена гробницата, където те са били погребани в нея. Става дума за този драматичен период около приемането на християнството на Перперикон, а именно в първата половина на V век, според хипотезата по която работим“, обясни проф. Николай Овчаров. Той допълни, че костите на такива хора вероятно са били съхранявани отделно и когато християнството се утвърдило в скалния град, била построена голямата базилика, около която били полагани останки на мъченици.

На уникалната находка се натъква археологът Милен Камарев от екипа на проф. Овчаров. Той разказа, че при проучването на погребението е установено анатомично разместване на костите: тазът е бил изместен с около 30 сантиметра нагоре, пръстите на краката са подредени в редица, единственото запазено ребро е извън лакътната кост, а черепът е обърнат обратно.

„След като бъдат вдигнати костните останки, може да бъде определено дали върху тях има някакви следи от отсичане, от рязане, но оставяме последната дума на антрополозите“, каза Камарев.

До момента в Южния квартал на Перперикон са разкрити над 310 гроба. Проучванията ще продължат още две седмици.


