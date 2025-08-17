Почина легендарният Терънс Стамп

Британският актьор Терънс Стамп, известен с ролята си на злодея в продължението на „Супермен“ и с участието си във филмите „Привидения в замъка” и „Присила, кралицата на пустинята“, е починал на 87-годишна възраст, съобщиха британски медии, позовавайки се на семейството му.

„Той оставя след себе си изключително творческо наследство – както като актьор, така и като писател – което ще продължи да вдъхновява хората години наред“, съобщиха в изявление близките му.

Стамп, една от емблематичните фигури на „раздвижените шейсет години“ в британското кино, остава запомнен с харизмата си и със забележителната си кариера, която бележи цели десетилетия от историята на киното.

Признат за майстор на силното, мълчаливо присъствие, той се утвърди като модна икона на 1960-те. Стамп е носител на множество награди и номинации, включително „Златен глобус“, „Сребърна мечка“ от фестивала в Берлин, отличие от кинофорума в Кан, както и номинации за „Оскар“ и две БАФТА.