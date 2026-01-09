ПСС предупреждава за изключително висока лавинна опасност през уикенда

Екстремна лавинна опасност грози туристите в българските планини през предстоящите почивни дни. Рискът достига четвърта степен по петстепенната скала, като на места има вероятност да прерасне в максималната пета степен. Предупреждението отправи председателят на Управителния съвет на Планинската спасителна служба (ПСС) Александър Весков, цитиран от NOVA.

Причината за критичната ситуация е опасната комбинация от метеорологични аномалии. Редуването на дъжд, рязко застудяване и последващ обилен снеговалеж е създало "сандвич" от нестабилни слоеве.

"Образувала се е ледена кора, върху която пресният сняг лесно се откъсва и предизвиква лавини," обясни механизмът на опасността Александър Весков.

Потвърждение за нестабилната обстановка е регистрираната голяма спонтанна лавина в Пирин. Снежната маса се е свлякла по маршрута между хижа "Вихрен" и местността Шилигарника без човешка намеса. Инцидентът се е разминал без пострадали, но служи като сериозно предупреждение, че планината е непредсказуема дори без натоварване от скиори.

От ПСС съветват любителите на зимните спортове да избягват високите части на планината и категорично да не напускат маркираните писти. Най-смъртоносни в момента са улеите и стръмните склонове, където натрупаните снежни маси са в критично равновесие.

На фона на усложнената обстановка, спасителите отново повдигнаха въпроса за финансовата безотговорност на част от туристите. Средната цена на една спасителна акция, която се покрива от бюджета на службата при липса на застраховка, варира между 500 и 700 лева. В същото време, годишната планинска застраховка е на стойност между 20 и 40 лева – сума, която многократно подбива реалния риск.

Въпреки достъпната цена, броят на застрахованите туристи остава тревожно нисък, което поставя под напрежение ресурсите на ПСС.

"Разумното поведение и добрата подготовка могат да спасят живот," подчерта Весков, призовавайки планинарите да следят прогнозите и да не подценяват планината в условията на екстремно зимно време.