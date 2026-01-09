"Защо Путин отново стреля с "Орешник"?"

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът с балистичната ракета "Орешник" по цели в Украйна е бил нанесен в отговор на предполагаем опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват резиденцията на руския президент в нощта на 29 декември. Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията. По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов
В последните дни обаче руските власти могат да намерят и други поводи за подобен пуск. Най-очевидният е задържането на руски танкер от специалните части на американската брегова охрана в Атлантическия океан.
Макар "Орешник" да беше използван срещу цел на територията на Украйна, това оръжие е част от системата за ядрено възпиране и демонстрацията му в бойни условия не може да не бъде сигнал към западноевропейските държави и Съединените щати.
Ракетата не е носела ядрени бойни глави — най-вероятно това са били имитатори. Въпреки това те са развили хиперзвукова скорост и при удара се е отделила значителна кинетична енергия. Засега няма информация за нанесените разрушения.
"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски. Тази ракета със среден обсег е сериозно и опасно оръжие. Поради краткото време за подлет и хиперзвуковата скорост, с която бойните глави се насочват към целта, тя е изключително трудна за прихващане.
Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим. Въпреки това е трудно да не се съпоставят двата факта — задържането на танкера и пускът на ракетата, които съвпадат толкова точно във времето.
Към това следва да се добави, че подобни ракетни системи вече са разположени на територията на Беларус. Това обстоятелство съществено променя стратегическата картина за сигурността в Европа, тъй като географската близост скъсява значително времето за полет към цели дълбоко във вътрешността на континента. От позиции в Беларус ракетите могат да достигнат ключови военни, инфраструктурни и командни обекти в Централна и Западна Европа в рамките на изключително кратки времеви прозорци.
Именно това съкращаване на времето за реакция е сред най-сериозните предизвикателства за системите за противоракетна отбрана. Комбинацията от среден обсег, хиперзвукова скорост и разполагане в Беларус означава, че политическите и военните центрове в Европа разполагат с минимално време за вземане на решения при евентуална ескалация. В този смисъл демонстративното използване на "Орешник" в бойни условия може да се тълкува не само като тактически ход във войната в Украйна, а и като стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати.
1 Минувач
Коментиран от #21, #24, #46, #50
22:21 09.01.2026
2 Усраула Лайненс
закупени от европейското овче стадо и свещената крава
22:21 09.01.2026
3 Европеец
22:22 09.01.2026
4 Хахаха
22:22 09.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тия па още питат.
Коментиран от #26
22:23 09.01.2026
7 кой му дреме
бе
22:24 09.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МирО
22:25 09.01.2026
12 Няма край руското безсилие.
22:25 09.01.2026
13 Име
22:25 09.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хипотетично
Когато си нямаш козове, цакаш с асото за ефект.
Коментиран от #33, #58
22:26 09.01.2026
16 гост
През нощта срещу 9 януари Русия изстреля втората си ракета "Орешник" към западите части на Украйна. Според местните власти в Лвовска област по същото време е имало взривове около Стрий, където се намират газохранилищата на страната. Информации за удари по газова инфраструктура не бяха потвърдени - в района за кратко беше спряно газоподаването в едно от населените места (за по-малко от 400 домакинства) като причината се оказа блокирал спирателен кран.
Олександър Коваленко сравнява ефективността на "Орешник" с балистичните ракети "Искандер - М". Според неговите изчисления с конвенционални бойни глави ударът от "Орешник" е съпоставим с удар от 700-750 кг тротилов еквивалент. Това са една и половина ракети "Искандер - М" или 7 управляеми авиационни бомби ФАБ-250, посочва експертът. Според него бомбардировач Су-34 може да носи 22 авиационни бомби ФАБ-250 и това е квивалент на повече от 2 тона тротил. Ако цената на "Орешник" е 100 млн. долара, каквито са изявленията, то използването на такава ракета с конвенционална, а не ядрена глава, е напълно безсмислено - един полет на Су-34, или две ракети "Искандер - М" струват около 3 млн. долара, допълва Коваленко.
За тази цена Русия е можела да използва 50 балистични ракети, които са 35 пъти по-разрушителни
Коментиран от #30, #34, #59, #60
22:27 09.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Христо Христов
До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":Пропагандата винаги се цели в глупака!
22:28 09.01.2026
19 Мда
22:28 09.01.2026
20 мдаааа
22:29 09.01.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Минувач":Може И защото го има.... Що да не се похвали човека и да гледа страха в очите на западащите.... Би било хубаво да видим и изпитание на "посеидон", защо не и около малобритания....
22:30 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Логистикът
22:31 09.01.2026
24 да питам
До коментар #1 от "Минувач":Какво "може" бе , таваришч ?
Коментиран от #28
22:31 09.01.2026
25 Факт
Коментиран от #42
22:32 09.01.2026
26 Европеец
До коментар #6 от "Тия па още питат.":Е като са бавно развиващи....
22:32 09.01.2026
27 Елементарно
Коментиран от #74
22:32 09.01.2026
28 Мммммм
До коментар #24 от "да питам":Питай бе тъ пунгер
22:32 09.01.2026
29 Факти
22:33 09.01.2026
30 Хипотетично
До коментар #16 от "гост":Тук икономиката се оставя на заден план, а се стреми да се покаже решимост след фиаското на руската ПВО в Иран и във Венецуела. (т.е.и западът е също безсилен да прихване атака) Но като способност за управляемост на орешник нищо не става ясно, не се уточнява къде и каква цел е поразена.
Коментиран от #37, #43, #48
22:33 09.01.2026
31 ?????
22:34 09.01.2026
32 Ами
"Орешник" не може да бъде прихванат, тъй като не може да бъде засечен.
Скоростта на втория "Орешник" е с над 3000 км/ч по-голяма от първия.
Има клипове в нета. На мен ми приличаше по-скоро на светкавици.
22:34 09.01.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Хипотетично":Щом така играеш карти, ясен си, хахахахах
22:34 09.01.2026
34 Пич
До коментар #16 от "гост":Дрън дрън , мрън мрън !!! Запуска си струва парите, защото психологическият ефект върху цялото НАТО е опустошителен , дори и да беше съвсем без бойна глава !!! Ясно разбраха че са напълно безпомощни !!!
Коментиран от #40
22:34 09.01.2026
35 АБВ
Този въпрос много прилича на онзи, зададен на един американски генерал през 1999 г.:
"Защо бомбардирате мостовете и телевизията на Белград ?"
Отговорът и на двата въпроса е един и същ:
"Защото можем !"
Най-отвратителното в този свят са двойните стандарти.
22:35 09.01.2026
36 Айде стига
22:35 09.01.2026
37 Факти
До коментар #30 от "Хипотетично":Има няколко системи, които могат да прихванат Орешник. Украйна разбира се не разполага с такива. Путин стреля по лесни мишени, където ще мине.
Коментиран от #39, #41
22:36 09.01.2026
38 Невероятни т паци
Поредните ви фейкове.
Кога Путин лично е стрелял с ракети? Вие нормални ли сте?
22:38 09.01.2026
39 Седни
До коментар #37 от "Факти":Слаб 2! Къде дремаха великите помагачи от НАТО през хилядите километри полет на ракети?
Коментиран от #49
22:39 09.01.2026
40 Факти
До коментар #34 от "Пич":А психологическият ефект от 4 години война до 100 км от границата с над милион руски жертви какъв е? Отдавна разбрахме, че Русия е жалка. Никой не го е стах от десетината й орешника. Путин вече издумка два в Украйна и не постигна нищо.
Коментиран от #47
22:40 09.01.2026
41 Системите, които прихващат Орешник
До коментар #37 от "Факти":Има ги, в "Междузвезни войни", четвърти епизод и в стая 314 на клиниката.
22:40 09.01.2026
42 Гений
До коментар #25 от "Факт":Ти си гений!
22:40 09.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Механик
Ма, чакайте! Путин все още не ви го е показал целия! Това е само върхът на кожичката.
Коментиран от #61
22:41 09.01.2026
45 Ъхъ!!!
22:42 09.01.2026
46 Този
До коментар #1 от "Минувач":Пигмей друго не може … какво да прави трябва му внимание…
22:42 09.01.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Факти":Смешник, оди свири на пиано без ръце, КАТО любимая ти ххол - наркоман
Коментиран от #53
22:43 09.01.2026
48 гост
До коментар #30 от "Хипотетично":Имаш ли си барем идея колко "орешника" без ядрени глави ще му трябват на Путлер дори само за Украйна , да не говорим за НАТО ??? По най-оптимистични сметки МИЛИОНИ !!! По 100 милиона всяка от тях !!! А той има 10-20 и дори да имаше тия десетки трилиони за другите ще му трябват около 2-3 000 (ХИЛЯДИ) години да ги произведе !! А ако е толкова тъп да пробва дори с една ядрена ще получи война , ама истинска дори с любимия ти Китай , да не говорим за НАТО !!! А тия розови сънища , че бил "уплашил" НАТО само болен алкашки мозък може да си въобрази , НАТО освен да умре от смях от такива простотии друго няма да дочакаш !!!
Коментиран от #63, #65, #72, #76
22:43 09.01.2026
49 Факти
До коментар #39 от "Седни":Ще ти издам една тайна - орешникът не е летял над натовска територия...
22:43 09.01.2026
50 Аналитик
До коментар #1 от "Минувач":А все още разчита на разум...и да не слушат ббс
22:43 09.01.2026
51 НеБе
22:45 09.01.2026
52 Аква
Ние пък си имаме УРСУЛА и КАЯ. Страшна работа.
22:46 09.01.2026
53 Факти
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кажи го това на стотици хиляди руснаци, които твоят господар Путин остави без ръце в тридневната си операция.
22:46 09.01.2026
54 Има забрана за сваляне на Руски
22:47 09.01.2026
55 ти да видиш
22:47 09.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ъъъъъъъъ
А защо BBC не цитира Алистър Крок, който освен бивш дипломат от кариерата е и бивш високопоставен служител от Ми6? Според Крок, атаката е била насочена към ядрен команден център в района на резиденцията. Същото заявиха и ЦРУ - че е атакуван военен обект, който е бил атакуван и преди и този обект се намира в в района на резиденцията. Тръмп също заяви загадъчно, че "нещо се е случило там", но не е атакувана резиденцията. Колко изтопника трябва да кажат едно и също нещо, за да спрете да ни пробутвате евтините си опорки, че е не имало атака?🤣
22:47 09.01.2026
58 Реално обаче
До коментар #15 от "Хипотетично":Другото асо е под вода няколко мегатона точно до белото къща
22:48 09.01.2026
59 АБВ
До коментар #16 от "гост":Ако не беше ударът с "Орешник" Олександър Коваленко нямаше да може да покаже тази своя "експертиза" и нямаше да разберем дори, че е жив.
Като военен резултат може да е нищо, но като политически и психологически такъв, ефектът е огромен. За 35 изстреляни "Искандер"-а щеше да има по 2 - 3 реда в медиите. Но сега цялата преса по света обсъжда "Орешник"-а. Страхуването е голяма работа !
То и убийствата в Москва нямат никакъв военен ефект, ударите по руските рафинерии също - те си работят, но украинците го правят. Защо ли ?
Коментиран от #64, #71
22:48 09.01.2026
60 Учуден
До коментар #16 от "гост":Прав си много си умен, добър анализ, само не разбирам защо не се цаниш за съветник на Путин?
22:48 09.01.2026
61 Даниел Немитов
До коментар #44 от "Механик":Абе не знам със сигурност кой е с по-пълни гащи, ама знам със сигурност кой седи в най-дълбокия бункер! А това говори много - е, ако можеш да мислиш, де.
22:48 09.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хипотетично
До коментар #48 от "гост":Предложеното видео за вероятно попадение на орешник по-скоро изглежда че плазмата около ракетата привлича или поражда няколко електрически мълнии, а няма никакъв светлинен взрив, сякаш не е имало дори конвенционален заряд. Разчита се само като носител на самонасочващи се ядрени бойни глави, когато са монтирани.
22:52 09.01.2026
64 Факти
До коментар #59 от "АБВ":Руските рафинерии така си работят, че по бензиностанциите липсва гориво, износът е забранен и се внася допълнително от Китай и Беларус. В същото време след орешника дори не е спряно газоподаването до крайните потребители.
Коментиран от #70
22:53 09.01.2026
65 Шмайзер
До коментар #48 от "гост":Като свършат орешниците, се вадят всички чипове от перални от складовете. Национална мобилизация за чипове. И се почва едно чипиране в ЕС....
22:53 09.01.2026
66 АБВ
До коментар #56 от "Готов за бой":По-зле си от Атила от Блиц ! Оня, за разлика от теб, има цели 3 - 4 изречения в репертоара си.
22:54 09.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 az СВО Победа 80
1. Чрез подобни "анализи" Лондон се мъчи да изкривява реалноста, като представя използването на "Орешник" като удар насочен срещу Вашингтон
2. Всъщност ударът е насочен към самия Лондон, който заедно с Брюксел губи войната срещу Русия... Това е поредната война, която обединената за трети път Европа губи срещу руснаците. Предишните два пъти бяха с Наполеон и Хитлер.
22:56 09.01.2026
69 Знаещ
Оказа се,че мултиките,се оказаха всъщност плашеща реалност.
22:56 09.01.2026
70 АБВ
До коментар #64 от "Факти":В интернет има достъп до камери в някои руски градове, в т.ч. и близо до бензиностанции. Ако си малко по-умен ще можеш да ги гледаш в реално време и да се убедиш, че пишеш глупости.
Има също доста видео в реално време за живота в Русия. И от улиците, и от магазините.
А ти си живей с представите си за Русия от 80 и 90-те години.
23:00 09.01.2026
71 гост
До коментар #59 от "АБВ":Единственото което обсъжда пресата е невъобразимата глупост ,която кремълските алкашки пихтии раждат винаги !!! Уплашил бил НАТО , хахахахахах !! Уплашил е баба ти фърчилото , прочети ком 48 , че не ми се пише два пъти за заблудени путинолюбци , меко казано !!
23:00 09.01.2026
72 Аман
До коментар #48 от "гост":От пишман икономисти дето смятат колко струват ракетите на Русия "направени с части от перални". Даже и оная кукумявка Урсулата се пробва на това поприще.
Коментиран от #75
23:05 09.01.2026
73 Лявата партия на Жан-Люк Меланшон
23:08 09.01.2026
74 Ти какво
До коментар #27 от "Елементарно":Си тръгнал да броиш парите на Путин, да не би да е дошъл да ги проси като клоуна Зеленски.
23:15 09.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Висящият от колесник
До коментар #48 от "гост":поне прочети малко информация преди да говориш глупости
интервюто е дадено в студио на телевизията в лвов
Щетите от ракетата „Орешник“ са ужасни, противовъздушната отбрана не може да ги види, казва кметът на Лвов.
Слава Богу, „Орешник“ беше без бойните си глави, каза Садовой.
Кметът на Лвов призна сериозни щети на инфраструктурата след удара на руска ракета „Орешник“ и заяви, че украинските противовъздушни системи не са успели да засекат полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радара, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути.
Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовой обаче потвърди унищожаването на един критичен инфраструктурен обект и определи щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни.
23:19 09.01.2026
77 Последния Софиянец
23:21 09.01.2026