Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим

Защо Путин отново стреля с "Орешник"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът с балистичната ракета "Орешник" по цели в Украйна е бил нанесен в отговор на предполагаем опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват резиденцията на руския президент в нощта на 29 декември. Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията. По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов

В последните дни обаче руските власти могат да намерят и други поводи за подобен пуск. Най-очевидният е задържането на руски танкер от специалните части на американската брегова охрана в Атлантическия океан.

Макар "Орешник" да беше използван срещу цел на територията на Украйна, това оръжие е част от системата за ядрено възпиране и демонстрацията му в бойни условия не може да не бъде сигнал към западноевропейските държави и Съединените щати.

Ракетата не е носела ядрени бойни глави — най-вероятно това са били имитатори. Въпреки това те са развили хиперзвукова скорост и при удара се е отделила значителна кинетична енергия. Засега няма информация за нанесените разрушения.

"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски. Тази ракета със среден обсег е сериозно и опасно оръжие. Поради краткото време за подлет и хиперзвуковата скорост, с която бойните глави се насочват към целта, тя е изключително трудна за прихващане.

Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим. Въпреки това е трудно да не се съпоставят двата факта — задържането на танкера и пускът на ракетата, които съвпадат толкова точно във времето.

Към това следва да се добави, че подобни ракетни системи вече са разположени на територията на Беларус. Това обстоятелство съществено променя стратегическата картина за сигурността в Европа, тъй като географската близост скъсява значително времето за полет към цели дълбоко във вътрешността на континента. От позиции в Беларус ракетите могат да достигнат ключови военни, инфраструктурни и командни обекти в Централна и Западна Европа в рамките на изключително кратки времеви прозорци.

Именно това съкращаване на времето за реакция е сред най-сериозните предизвикателства за системите за противоракетна отбрана. Комбинацията от среден обсег, хиперзвукова скорост и разполагане в Беларус означава, че политическите и военните центрове в Европа разполагат с минимално време за вземане на решения при евентуална ескалация. В този смисъл демонстративното използване на "Орешник" в бойни условия може да се тълкува не само като тактически ход във войната в Украйна, а и като стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минувач

    35 9 Отговор
    Защото може!

    Коментиран от #21, #24, #46, #50

    22:21 09.01.2026

  • 2 Усраула Лайненс

    41 6 Отговор
    за да се използват по често златните тоалетни
    закупени от европейското овче стадо и свещената крава

    22:21 09.01.2026

  • 3 Европеец

    29 6 Отговор
    ВВС - глупаво заглавие....

    22:22 09.01.2026

  • 4 Хахаха

    39 8 Отговор
    Удри Путине. Нека се чудят.

    22:22 09.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тия па още питат.

    32 26 Отговор
    Още не могат да схванат какво им се случва.

    Коментиран от #26

    22:23 09.01.2026

  • 7 кой му дреме

    11 0 Отговор
    ху дь хел кеьрс
    бе

    22:24 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МирО

    20 5 Отговор
    M .. да, продажбата на памперси май експоненциално нарастна

    22:25 09.01.2026

  • 12 Няма край руското безсилие.

    14 33 Отговор
    Змията хапе но умира.

    22:25 09.01.2026

  • 13 Име

    16 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:25 09.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хипотетично

    12 20 Отговор
    ✔️стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати✔️
    Когато си нямаш козове, цакаш с асото за ефект.

    Коментиран от #33, #58

    22:26 09.01.2026

  • 16 гост

    16 23 Отговор
    "Орешник" не стресна Украйна - балистичните ракети са по-евтини и ефективни
    През нощта срещу 9 януари Русия изстреля втората си ракета "Орешник" към западите части на Украйна. Според местните власти в Лвовска област по същото време е имало взривове около Стрий, където се намират газохранилищата на страната. Информации за удари по газова инфраструктура не бяха потвърдени - в района за кратко беше спряно газоподаването в едно от населените места (за по-малко от 400 домакинства) като причината се оказа блокирал спирателен кран.
    Олександър Коваленко сравнява ефективността на "Орешник" с балистичните ракети "Искандер - М". Според неговите изчисления с конвенционални бойни глави ударът от "Орешник" е съпоставим с удар от 700-750 кг тротилов еквивалент. Това са една и половина ракети "Искандер - М" или 7 управляеми авиационни бомби ФАБ-250, посочва експертът. Според него бомбардировач Су-34 може да носи 22 авиационни бомби ФАБ-250 и това е квивалент на повече от 2 тона тротил. Ако цената на "Орешник" е 100 млн. долара, каквито са изявленията, то използването на такава ракета с конвенционална, а не ядрена глава, е напълно безсмислено - един полет на Су-34, или две ракети "Искандер - М" струват около 3 млн. долара, допълва Коваленко.

    За тази цена Русия е можела да използва 50 балистични ракети, които са 35 пъти по-разрушителни

    Коментиран от #30, #34, #59, #60

    22:27 09.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Христо Христов

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!

    22:28 09.01.2026

  • 19 Мда

    17 6 Отговор
    Бля, бля от BBC. Днес има само разни розови гювечи за Орешника. Жалко за "Факти", легнаха яко на либерастката пропаганда...

    22:28 09.01.2026

  • 20 мдаааа

    5 3 Отговор
    МЗащото , изкопа бункера още по-дълбоко ...

    22:29 09.01.2026

  • 21 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Може И защото го има.... Що да не се похвали човека и да гледа страха в очите на западащите.... Би било хубаво да видим и изпитание на "посеидон", защо не и около малобритания....

    22:30 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Логистикът

    15 5 Отговор
    Защото може да си го позволи предполагам ??

    22:31 09.01.2026

  • 24 да питам

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Какво "може" бе , таваришч ?

    Коментиран от #28

    22:31 09.01.2026

  • 25 Факт

    5 5 Отговор
    Ако попадне в атомен реактор става страшно!

    Коментиран от #42

    22:32 09.01.2026

  • 26 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тия па още питат.":

    Е като са бавно развиващи....

    22:32 09.01.2026

  • 27 Елементарно

    11 14 Отговор
    Бункерният плъх просто си тества ракетата ,дали ще долети до някаква цел в Украйна. Реално нищо съществено не е постигнато освен 50 милиона на вятъра..

    Коментиран от #74

    22:32 09.01.2026

  • 28 Мммммм

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    Питай бе тъ пунгер

    22:32 09.01.2026

  • 29 Факти

    7 13 Отговор
    Защото е отчаян. Изхарчи 100 милиона долара за да направи двоен бицепс отпред, но си остава все същото жуже. Газовото хранилище е невредимо. Башар падна. Мадуро падна. Хаменей ще падне всеки момент. А Си - той не му е приятел, а сводник.

    22:33 09.01.2026

  • 30 Хипотетично

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Тук икономиката се оставя на заден план, а се стреми да се покаже решимост след фиаското на руската ПВО в Иран и във Венецуела. (т.е.и западът е също безсилен да прихване атака) Но като способност за управляемост на орешник нищо не става ясно, не се уточнява къде и каква цел е поразена.

    Коментиран от #37, #43, #48

    22:33 09.01.2026

  • 31 ?????

    11 3 Отговор
    Щото може и има с кво да стреля.

    22:34 09.01.2026

  • 32 Ами

    11 3 Отговор
    Твърди се, че е ударено най-голямото газохранилище.
    "Орешник" не може да бъде прихванат, тъй като не може да бъде засечен.
    Скоростта на втория "Орешник" е с над 3000 км/ч по-голяма от първия.
    Има клипове в нета. На мен ми приличаше по-скоро на светкавици.

    22:34 09.01.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Щом така играеш карти, ясен си, хахахахах

    22:34 09.01.2026

  • 34 Пич

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Дрън дрън , мрън мрън !!! Запуска си струва парите, защото психологическият ефект върху цялото НАТО е опустошителен , дори и да беше съвсем без бойна глава !!! Ясно разбраха че са напълно безпомощни !!!

    Коментиран от #40

    22:34 09.01.2026

  • 35 АБВ

    14 4 Отговор
    "Защо Путин отново стреля с "Орешник"?"

    Този въпрос много прилича на онзи, зададен на един американски генерал през 1999 г.:
    "Защо бомбардирате мостовете и телевизията на Белград ?"

    Отговорът и на двата въпроса е един и същ:
    "Защото можем !"

    Най-отвратителното в този свят са двойните стандарти.

    22:35 09.01.2026

  • 36 Айде стига

    9 2 Отговор
    За една лопата с центрофуга от аурика 05 неможете да платите само мастилото .

    22:35 09.01.2026

  • 37 Факти

    7 14 Отговор

    До коментар #30 от "Хипотетично":

    Има няколко системи, които могат да прихванат Орешник. Украйна разбира се не разполага с такива. Путин стреля по лесни мишени, където ще мине.

    Коментиран от #39, #41

    22:36 09.01.2026

  • 38 Невероятни т паци

    7 3 Отговор
    Защо пак лъжете?
    Поредните ви фейкове.
    Кога Путин лично е стрелял с ракети? Вие нормални ли сте?

    22:38 09.01.2026

  • 39 Седни

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Слаб 2! Къде дремаха великите помагачи от НАТО през хилядите километри полет на ракети?

    Коментиран от #49

    22:39 09.01.2026

  • 40 Факти

    7 9 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    А психологическият ефект от 4 години война до 100 км от границата с над милион руски жертви какъв е? Отдавна разбрахме, че Русия е жалка. Никой не го е стах от десетината й орешника. Путин вече издумка два в Украйна и не постигна нищо.

    Коментиран от #47

    22:40 09.01.2026

  • 41 Системите, които прихващат Орешник

    14 4 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Има ги, в "Междузвезни войни", четвърти епизод и в стая 314 на клиниката.

    22:40 09.01.2026

  • 42 Гений

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Ти си гений!

    22:40 09.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Механик

    12 5 Отговор
    Напълнихте ли гащурките, мили мои евро-атлантически понита?
    Ма, чакайте! Путин все още не ви го е показал целия! Това е само върхът на кожичката.

    Коментиран от #61

    22:41 09.01.2026

  • 45 Ъхъ!!!

    5 8 Отговор
    Путин стреля по една съвсем проста причина - стреми се да възстанови пострадалото си реноме! А то наистина много пострада: изгуби Сирия, после Венецуела, сега губи танкер след танкер, тридневната СВО края й не се види, Иран се клати със страшна сила, .....................!

    22:42 09.01.2026

  • 46 Този

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Пигмей друго не може … какво да прави трябва му внимание…

    22:42 09.01.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Смешник, оди свири на пиано без ръце, КАТО любимая ти ххол - наркоман

    Коментиран от #53

    22:43 09.01.2026

  • 48 гост

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "Хипотетично":

    Имаш ли си барем идея колко "орешника" без ядрени глави ще му трябват на Путлер дори само за Украйна , да не говорим за НАТО ??? По най-оптимистични сметки МИЛИОНИ !!! По 100 милиона всяка от тях !!! А той има 10-20 и дори да имаше тия десетки трилиони за другите ще му трябват около 2-3 000 (ХИЛЯДИ) години да ги произведе !! А ако е толкова тъп да пробва дори с една ядрена ще получи война , ама истинска дори с любимия ти Китай , да не говорим за НАТО !!! А тия розови сънища , че бил "уплашил" НАТО само болен алкашки мозък може да си въобрази , НАТО освен да умре от смях от такива простотии друго няма да дочакаш !!!

    Коментиран от #63, #65, #72, #76

    22:43 09.01.2026

  • 49 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Седни":

    Ще ти издам една тайна - орешникът не е летял над натовска територия...

    22:43 09.01.2026

  • 50 Аналитик

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    А все още разчита на разум...и да не слушат ббс

    22:43 09.01.2026

  • 51 НеБе

    4 2 Отговор
    Туй беше пералня малко по-бърза

    22:45 09.01.2026

  • 52 Аква

    9 2 Отговор
    Защо стреля с орешник??!! Ами това ИМА! Лошото е , че има плутоний. Много. Моля се , да не го използва. Има и ПОСЕЙДОН. И още имена от гръцката митология.
    Ние пък си имаме УРСУЛА и КАЯ. Страшна работа.

    22:46 09.01.2026

  • 53 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кажи го това на стотици хиляди руснаци, които твоят господар Путин остави без ръце в тридневната си операция.

    22:46 09.01.2026

  • 54 Има забрана за сваляне на Руски

    4 1 Отговор
    дронове със скъпи западни и US ракети. Има забрана за използване на определени видове оръжия над Киев, така че при трудни метеорологични условия ефективността на защитата на въздушното пространство на столицата намалява или липсва. Това е заявил Виктор Глеба, експерт по публична администрация в областта на градоустройството, в ефира на Новости. LIVE». "Съветът за отбрана е забранил свалянето на Шахеди над град Киев. Това е в сила и днес, в момента," е подчертал Глеба. Той твърди, че поради това ограничение основната тежест на отблъскването на атаки пада върху мобилни огневи групи, чиито възможности зависят значително от външни фактори, особено от климатичните особености на времето. Глеба се фокусира върху факта, че при трудни метеорологични условия ефективността на стрелковия огън срещу въздушни цели намалява.

    22:47 09.01.2026

  • 55 ти да видиш

    3 3 Отговор
    Защото нещо не вярваха наркоманите от влака?

    22:47 09.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ъъъъъъъъ

    9 3 Отговор
    "Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията. По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов"

    А защо BBC не цитира Алистър Крок, който освен бивш дипломат от кариерата е и бивш високопоставен служител от Ми6? Според Крок, атаката е била насочена към ядрен команден център в района на резиденцията. Същото заявиха и ЦРУ - че е атакуван военен обект, който е бил атакуван и преди и този обект се намира в в района на резиденцията. Тръмп също заяви загадъчно, че "нещо се е случило там", но не е атакувана резиденцията. Колко изтопника трябва да кажат едно и също нещо, за да спрете да ни пробутвате евтините си опорки, че е не имало атака?🤣

    22:47 09.01.2026

  • 58 Реално обаче

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Другото асо е под вода няколко мегатона точно до белото къща

    22:48 09.01.2026

  • 59 АБВ

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Ако не беше ударът с "Орешник" Олександър Коваленко нямаше да може да покаже тази своя "експертиза" и нямаше да разберем дори, че е жив.
    Като военен резултат може да е нищо, но като политически и психологически такъв, ефектът е огромен. За 35 изстреляни "Искандер"-а щеше да има по 2 - 3 реда в медиите. Но сега цялата преса по света обсъжда "Орешник"-а. Страхуването е голяма работа !
    То и убийствата в Москва нямат никакъв военен ефект, ударите по руските рафинерии също - те си работят, но украинците го правят. Защо ли ?

    Коментиран от #64, #71

    22:48 09.01.2026

  • 60 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Прав си много си умен, добър анализ, само не разбирам защо не се цаниш за съветник на Путин?

    22:48 09.01.2026

  • 61 Даниел Немитов

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Абе не знам със сигурност кой е с по-пълни гащи, ама знам със сигурност кой седи в най-дълбокия бункер! А това говори много - е, ако можеш да мислиш, де.

    22:48 09.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    Предложеното видео за вероятно попадение на орешник по-скоро изглежда че плазмата около ракетата привлича или поражда няколко електрически мълнии, а няма никакъв светлинен взрив, сякаш не е имало дори конвенционален заряд. Разчита се само като носител на самонасочващи се ядрени бойни глави, когато са монтирани.

    22:52 09.01.2026

  • 64 Факти

    6 6 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    Руските рафинерии така си работят, че по бензиностанциите липсва гориво, износът е забранен и се внася допълнително от Китай и Беларус. В същото време след орешника дори не е спряно газоподаването до крайните потребители.

    Коментиран от #70

    22:53 09.01.2026

  • 65 Шмайзер

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    Като свършат орешниците, се вадят всички чипове от перални от складовете. Национална мобилизация за чипове. И се почва едно чипиране в ЕС....

    22:53 09.01.2026

  • 66 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Готов за бой":

    По-зле си от Атила от Блиц ! Оня, за разлика от теб, има цели 3 - 4 изречения в репертоара си.

    22:54 09.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    Накратко:

    1. Чрез подобни "анализи" Лондон се мъчи да изкривява реалноста, като представя използването на "Орешник" като удар насочен срещу Вашингтон

    2. Всъщност ударът е насочен към самия Лондон, който заедно с Брюксел губи войната срещу Русия... Това е поредната война, която обединената за трети път Европа губи срещу руснаците. Предишните два пъти бяха с Наполеон и Хитлер.

    22:56 09.01.2026

  • 69 Знаещ

    5 2 Отговор
    Когато се води война,най нормално е да се използват различни оръжия,кой с каквото разполага.
    Оказа се,че мултиките,се оказаха всъщност плашеща реалност.

    22:56 09.01.2026

  • 70 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    В интернет има достъп до камери в някои руски градове, в т.ч. и близо до бензиностанции. Ако си малко по-умен ще можеш да ги гледаш в реално време и да се убедиш, че пишеш глупости.
    Има също доста видео в реално време за живота в Русия. И от улиците, и от магазините.
    А ти си живей с представите си за Русия от 80 и 90-те години.

    23:00 09.01.2026

  • 71 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    Единственото което обсъжда пресата е невъобразимата глупост ,която кремълските алкашки пихтии раждат винаги !!! Уплашил бил НАТО , хахахахахах !! Уплашил е баба ти фърчилото , прочети ком 48 , че не ми се пише два пъти за заблудени путинолюбци , меко казано !!

    23:00 09.01.2026

  • 72 Аман

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    От пишман икономисти дето смятат колко струват ракетите на Русия "направени с части от перални". Даже и оная кукумявка Урсулата се пробва на това поприще.

    Коментиран от #75

    23:05 09.01.2026

  • 73 Лявата партия на Жан-Люк Меланшон

    0 0 Отговор
    във Франция е внесла Резолюция за изтегляне на страната от НАТО във Френския парламент. Това е обявено на страницата в социалната мрежа X от депутатката на "Непокорена Франция", вицепредседателката на парламента Клеманс Гет, която е внесла съответната резолюция. Тя критикува действията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Венецуела, Гренландия и Палестина. "Съединените щати на Тръмп отвличат държавен глава във Венецуела. САЩ на Тръмп подкрепят и предоставят военна помощ за геноцида в Палестина. САЩ на Тръмп заплашват Гренландия с въоръжена анексия. САЩ на Тръмп бомбардират държави в пълно нарушение на международното право. Днес, повече от всякога, въпросът за участието на Франция в Организацията на Северноатлантическия договор, военен алианс, воден от САЩ и обслужващ нейните интереси, е актуален. Предлагам резолюция относно планирано изтегляне от НАТО, започвайки с интегрираното му командване", казала Гьоте.

    23:08 09.01.2026

  • 74 Ти какво

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Елементарно":

    Си тръгнал да броиш парите на Путин, да не би да е дошъл да ги проси като клоуна Зеленски.

    23:15 09.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Висящият от колесник

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    поне прочети малко информация преди да говориш глупости
    интервюто е дадено в студио на телевизията в лвов

    Щетите от ракетата „Орешник“ са ужасни, противовъздушната отбрана не може да ги види, казва кметът на Лвов.
    Слава Богу, „Орешник“ беше без бойните си глави, каза Садовой.
    Кметът на Лвов призна сериозни щети на инфраструктурата след удара на руска ракета „Орешник“ и заяви, че украинските противовъздушни системи не са успели да засекат полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радара, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути.
    Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовой обаче потвърди унищожаването на един критичен инфраструктурен обект и определи щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни.

    23:19 09.01.2026

  • 77 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Бункера е отчаян, усеща края, Хага го зове!

    23:21 09.01.2026

