Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри

Днес, 25 август 2025 година, се навършват 95 години от рождението на сър Шон Конъри — една от най-емблематичните фигури в световното кино, оставил трайна следа в актьорството и най-вече в историята на екранния Джеймс Бонд.

Роден на 25 август 1930 година в Единбург, Шотландия, Томас Шон Конъри израства в скромно семейство и започва професионалния си път в живота далеч от прожекторите — работи като млекар, спасител, дори бодигард и модел за студенти по изкуство, преди да направи първите си стъпки на театралната сцена.

Международната му слава избухва през 1962 година, когато получава ролята на британския таен агент Джеймс Бонд във филма „Доктор Но“. Конъри става първият актьор, изиграл Бонд на голям екран, и се превръща в символ на цяла епоха, като участва в общо седем филма от легендарната поредица. Неговото изпълнение задава стандарт за всички следващи интерпретации на ролята, а изследователи на попкултурата и до днес цитират неговата харизма, ирония и естествена сила на присъствие като недостижими.

Кариерата на Шон Конъри далеч не се изчерпва с Бонд. През 80-те и 90-те години той участва в редица паметни ленти, сред които „Името на розата“, за която получава награда БАФТА, „Недосегаемите“ — филм, донесъл му „Оскар“ за поддържаща роля през 1988 година, „Ловът на Червения октомври“, „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, „Скалата“ и много други. Самият Конъри никога не е криел, че предпочита разнообразни предизвикателства в киното и често се отказва от роли, които не го вълнуват творчески.

Сред любопитните факти за живота му е страстта към голфа — спорт, към който се запалва по време на снимките на „Голдфингър“.

През 2000 година Шон Конъри получава рицарско звание от кралица Елизабет II за изключителните си заслуги към британската култура и филмово изкуство.

Макар да прекратява актьорската си кариера в началото на XXI век, той остава един от най-разпознаваемите гласове и лица в киното.

Шон Конъри напуска този свят през октомври 2020 година на 90-годишна възраст, но неговото наследство продължава да вдъхновява актьори, режисьори и зрители по цял свят. До днес той се смята за икона на мъжкия стил и професионализъм, а филмите с негово участие редовно присъстват в класациите за най-добри ленти на всички времена.