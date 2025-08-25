Новини
Култура »
Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри

Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри

25 Август, 2025 12:32 586 6

  • джеймс бонд-
  • шон конъри-
  • рожден ден-
  • рождение-
  • годишнина-
  • актьор

Шон Конъри е първият актьор, който изиграва култовия Джеймс Бонд в игрален филм

Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес, 25 август 2025 година, се навършват 95 години от рождението на сър Шон Конъри — една от най-емблематичните фигури в световното кино, оставил трайна следа в актьорството и най-вече в историята на екранния Джеймс Бонд.

Роден на 25 август 1930 година в Единбург, Шотландия, Томас Шон Конъри израства в скромно семейство и започва професионалния си път в живота далеч от прожекторите — работи като млекар, спасител, дори бодигард и модел за студенти по изкуство, преди да направи първите си стъпки на театралната сцена.

Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри

Международната му слава избухва през 1962 година, когато получава ролята на британския таен агент Джеймс Бонд във филма „Доктор Но“. Конъри става първият актьор, изиграл Бонд на голям екран, и се превръща в символ на цяла епоха, като участва в общо седем филма от легендарната поредица. Неговото изпълнение задава стандарт за всички следващи интерпретации на ролята, а изследователи на попкултурата и до днес цитират неговата харизма, ирония и естествена сила на присъствие като недостижими.

Кариерата на Шон Конъри далеч не се изчерпва с Бонд. През 80-те и 90-те години той участва в редица паметни ленти, сред които „Името на розата“, за която получава награда БАФТА, „Недосегаемите“ — филм, донесъл му „Оскар“ за поддържаща роля през 1988 година, „Ловът на Червения октомври“, „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, „Скалата“ и много други. Самият Конъри никога не е криел, че предпочита разнообразни предизвикателства в киното и често се отказва от роли, които не го вълнуват творчески.

Преди 95 г. се ражда първият Джеймс Бонд - Шон Конъри

Сред любопитните факти за живота му е страстта към голфа — спорт, към който се запалва по време на снимките на „Голдфингър“.

През 2000 година Шон Конъри получава рицарско звание от кралица Елизабет II за изключителните си заслуги към британската култура и филмово изкуство.

Макар да прекратява актьорската си кариера в началото на XXI век, той остава един от най-разпознаваемите гласове и лица в киното.

Шон Конъри напуска този свят през октомври 2020 година на 90-годишна възраст, но неговото наследство продължава да вдъхновява актьори, режисьори и зрители по цял свят. До днес той се смята за икона на мъжкия стил и професионализъм, а филмите с негово участие редовно присъстват в класациите за най-добри ленти на всички времена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 3 Отговор
    да е жив и здрав

    Коментиран от #3

    12:34 25.08.2025

  • 2 Георги

    3 0 Отговор
    Голям е баце Шон!

    12:45 25.08.2025

  • 3 Забележка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Умнико, Шон Конъри почина на 31.10.2020 година, недей да пишеш простоти!

    13:22 25.08.2025

  • 4 мнение

    1 2 Отговор
    Безспорно голям актьор, въпреки, че лично за мен Даниел Крейг е по-добрият Бонд!

    13:25 25.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Неподписан

    0 0 Отговор
    ми6/ми5 започнаха ли г.ъзъ си да мият,или ДАНС все още им го облизват...

    13:42 25.08.2025