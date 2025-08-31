Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души

Море от усмихнати лица, унес от красивата музика, солисти на върха на световния оперен Олимп – след месеци на усилена подготовка продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events превърна духовното сърце на българската столица в мащабна концертна зала под звездното небе. „Гала в София 2025”, която се проведе на 28 и 29 август на площад „Св. Александър Невски”, написа нова страница в историята на националната и международна култура, споделят организаторите.
„Това е повече от сбъдната мечта за мен. Благодаря на екипа ми и на партньорите, че повярваха в този мой порив и го подкрепиха безрезервно. Щастлива съм, че имахме и толкова многобройна публика – благодаря на всеки, споделил тази незабравима емоция с нас”, заяви Соня Йончева в качеството си на солист и продуцент.
В първата вечер българските почитатели се срещнаха с любимеца на световната публика сред тенорите – страстния, емоционален и чаровен Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева, по чиято покана той посети България за първи път, създадоха магията на „Италианска вечер” – концерт с оперни шедьоври, филмова музика, любими канцонети. Убедено може да се твърди, че Григоло вече е любимец и на родната публика, след като с българската оперна прима са покорили заедно редица световни сцени.
Във втората фестивална вечер станахме свидетели на нещо наистина безпрецедентно – титаните на глобалната опера Хосе Карерас и Пласидо Доминго за пръв път пяха заедно на една сцена в България. Легендите, прославили оперното изкуство по целия свят, поднесоха заедно със Соня Йончева много стилна програма от оперни класики, оперетни хитове и пламенна сарсуела. Тази среща между поколенията, жанровете и културите се случи в годината на 35-ия юбилей от създаването на великото трио „Тримата тенори” и на 90-ата годишнина от рождението на незабравимия Лучано Павароти.
Кулминационната точка на фестивала постави специалната изненада от Соня Йончева към публиката – трогателно изпълнение на емблематичната песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България”, олицетворяваща и нейния собствен житейски и артистичен път.
Музикалният съпровод на двата фестивални концерта бе поверен на маестро Найден Тодоров и Софийска филхармония.
“Гала в София” ще се завърне и през 2026 г. - още по-мащабна и вдъхновяваща. Организаторите благодарят на публиката за всеотдайността и ентусиазма.
Следващият грандиозен проект на SY11 Events е провеждането за първи път в България на най-престижния оперен конкурс в света - "Опералия", който ще бъде домакинстван между 20 и 26 октомври в зала "България".
"Гала в София 2025" се осъществи от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с институционалната, логистична и комуникационна подкрепа на Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Италия в София.
Грандиозното събитие на площад “Св. Александър Невски” бе реализирано с духовната благословия на Българската православна църква.
Генерален медиен партньор на фестивала бе bTV. Медийни партньори бяха още списание „Български Артист”, Радио Classic FM, БТА, TV1, списание EVA, Sofia City Info Guide.
За SY11 Events:
Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компактдискът "Жорж" (2025).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първия Софианец
Коментиран от #4
10:27 31.08.2025
2 ШесПет
10:33 31.08.2025
3 12321
Не сеспори, че Соня Йончева е ТОП, но нека участва в опрена постановка, а тези до нея - отдавна са преминали силните си години.
Коментиран от #5
10:39 31.08.2025
4 хъхъ
До коментар #1 от "Първия Софианец":По-добре е от онзи чалгаджия в класическата музика - Андре Рийо.
10:40 31.08.2025
5 матю хари
До коментар #3 от "12321":Класическата музика и операта не са за всеки. Изброените са го разбрали и ги поднасят по един по-достъпен начин, който се харесва на масовата публика.
10:41 31.08.2025
6 чччч
10:41 31.08.2025
7 Политкоректен
10:45 31.08.2025
8 Сандо
10:59 31.08.2025