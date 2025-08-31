Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души

Море от усмихнати лица, унес от красивата музика, солисти на върха на световния оперен Олимп – след месеци на усилена подготовка продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events превърна духовното сърце на българската столица в мащабна концертна зала под звездното небе. „Гала в София 2025”, която се проведе на 28 и 29 август на площад „Св. Александър Невски”, написа нова страница в историята на националната и международна култура, споделят организаторите.

Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

„Това е повече от сбъдната мечта за мен. Благодаря на екипа ми и на партньорите, че повярваха в този мой порив и го подкрепиха безрезервно. Щастлива съм, че имахме и толкова многобройна публика – благодаря на всеки, споделил тази незабравима емоция с нас”, заяви Соня Йончева в качеството си на солист и продуцент.

В първата вечер българските почитатели се срещнаха с любимеца на световната публика сред тенорите – страстния, емоционален и чаровен Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева, по чиято покана той посети България за първи път, създадоха магията на „Италианска вечер” – концерт с оперни шедьоври, филмова музика, любими канцонети. Убедено може да се твърди, че Григоло вече е любимец и на родната публика, след като с българската оперна прима са покорили заедно редица световни сцени.

Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

Във втората фестивална вечер станахме свидетели на нещо наистина безпрецедентно – титаните на глобалната опера Хосе Карерас и Пласидо Доминго за пръв път пяха заедно на една сцена в България. Легендите, прославили оперното изкуство по целия свят, поднесоха заедно със Соня Йончева много стилна програма от оперни класики, оперетни хитове и пламенна сарсуела. Тази среща между поколенията, жанровете и културите се случи в годината на 35-ия юбилей от създаването на великото трио „Тримата тенори” и на 90-ата годишнина от рождението на незабравимия Лучано Павароти.

Кулминационната точка на фестивала постави специалната изненада от Соня Йончева към публиката – трогателно изпълнение на емблематичната песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България”, олицетворяваща и нейния собствен житейски и артистичен път.

Музикалният съпровод на двата фестивални концерта бе поверен на маестро Найден Тодоров и Софийска филхармония.

Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

“Гала в София” ще се завърне и през 2026 г. - още по-мащабна и вдъхновяваща. Организаторите благодарят на публиката за всеотдайността и ентусиазма.

Следващият грандиозен проект на SY11 Events е провеждането за първи път в България на най-престижния оперен конкурс в света - "Опералия", който ще бъде домакинстван между 20 и 26 октомври в зала "България".

"Гала в София 2025" се осъществи от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с институционалната, логистична и комуникационна подкрепа на Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Италия в София.

Грандиозното събитие на площад “Св. Александър Невски” бе реализирано с духовната благословия на Българската православна църква.

Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

Генерален медиен партньор на фестивала бе bTV. Медийни партньори бяха още списание „Български Артист”, Радио Classic FM, БТА, TV1, списание EVA, Sofia City Info Guide.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компактдискът "Жорж" (2025).