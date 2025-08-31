Новини
Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души

31 Август, 2025

  • гала в софия-
  • соня йончева-
  • пласидо доминго-
  • хосе карерас

„Гала в София” 2025 бе илюстрация на мотото на оперната прима, че „Културата е бъдещето”

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души - 1
Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Море от усмихнати лица, унес от красивата музика, солисти на върха на световния оперен Олимп – след месеци на усилена подготовка продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events превърна духовното сърце на българската столица в мащабна концертна зала под звездното небе. „Гала в София 2025”, която се проведе на 28 и 29 август на площад „Св. Александър Невски”, написа нова страница в историята на националната и международна култура, споделят организаторите.

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души
Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

„Това е повече от сбъдната мечта за мен. Благодаря на екипа ми и на партньорите, че повярваха в този мой порив и го подкрепиха безрезервно. Щастлива съм, че имахме и толкова многобройна публика – благодаря на всеки, споделил тази незабравима емоция с нас”, заяви Соня Йончева в качеството си на солист и продуцент.

В първата вечер българските почитатели се срещнаха с любимеца на световната публика сред тенорите – страстния, емоционален и чаровен Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева, по чиято покана той посети България за първи път, създадоха магията на „Италианска вечер” – концерт с оперни шедьоври, филмова музика, любими канцонети. Убедено може да се твърди, че Григоло вече е любимец и на родната публика, след като с българската оперна прима са покорили заедно редица световни сцени.

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души
Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

Във втората фестивална вечер станахме свидетели на нещо наистина безпрецедентно – титаните на глобалната опера Хосе Карерас и Пласидо Доминго за пръв път пяха заедно на една сцена в България. Легендите, прославили оперното изкуство по целия свят, поднесоха заедно със Соня Йончева много стилна програма от оперни класики, оперетни хитове и пламенна сарсуела. Тази среща между поколенията, жанровете и културите се случи в годината на 35-ия юбилей от създаването на великото трио „Тримата тенори” и на 90-ата годишнина от рождението на незабравимия Лучано Павароти.

Кулминационната точка на фестивала постави специалната изненада от Соня Йончева към публиката – трогателно изпълнение на емблематичната песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България”, олицетворяваща и нейния собствен житейски и артистичен път.

Музикалният съпровод на двата фестивални концерта бе поверен на маестро Найден Тодоров и Софийска филхармония.

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души
Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

“Гала в София” ще се завърне и през 2026 г. - още по-мащабна и вдъхновяваща. Организаторите благодарят на публиката за всеотдайността и ентусиазма.

Следващият грандиозен проект на SY11 Events е провеждането за първи път в България на най-престижния оперен конкурс в света - "Опералия", който ще бъде домакинстван между 20 и 26 октомври в зала "България".

"Гала в София 2025" се осъществи от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с институционалната, логистична и комуникационна подкрепа на Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Италия в София.

Грандиозното събитие на площад “Св. Александър Невски” бе реализирано с духовната благословия на Българската православна църква.

Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души
Снимка: Лилия Йотова и Милена Янкова

Генерален медиен партньор на фестивала бе bTV. Медийни партньори бяха още списание „Български Артист”, Радио Classic FM, БТА, TV1, списание EVA, Sofia City Info Guide.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компактдискът "Жорж" (2025).









КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Първия Софианец

    2 3 Отговор
    Скъпи билети и грачене

    Коментиран от #4

    10:27 31.08.2025

  • 2 ШесПет

    5 0 Отговор
    Стоичков, оперният капацитет, сигурно е хъркал през целия концерт! ))

    10:33 31.08.2025

  • 3 12321

    1 1 Отговор
    Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Лучано Павароти за съжаление превърнаха елитарното изкуство - операта - в чалга поднесени концерти. При концертите се губи магията на операта. Седят едни супер изпълнители, а си губят времето в подпявания на арии, канцонети, детски песнички. Усмихват се, подбутват се, а публиката, за съжаление не посещавала истинско оперно изпълнение, пляска, защото хората са платили доста пари, пък и снимктие във фейса ще се котират.
    Не сеспори, че Соня Йончева е ТОП, но нека участва в опрена постановка, а тези до нея - отдавна са преминали силните си години.

    Коментиран от #5

    10:39 31.08.2025

  • 4 хъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първия Софианец":

    По-добре е от онзи чалгаджия в класическата музика - Андре Рийо.

    10:40 31.08.2025

  • 5 матю хари

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "12321":

    Класическата музика и операта не са за всеки. Изброените са го разбрали и ги поднасят по един по-достъпен начин, който се харесва на масовата публика.

    10:41 31.08.2025

  • 6 чччч

    0 3 Отговор
    Голяма работа - да не е Лили Иванова?

    10:41 31.08.2025

  • 7 Политкоректен

    2 0 Отговор
    Браво!

    10:45 31.08.2025

  • 8 Сандо

    1 0 Отговор
    Браво!Дано някоя телевизия се е сетила да го заснеме.И винаги след симфоничен концерт,гледайки лицата на зрителите,съм се сещал и съм ги сравнявал с тия от рок концертите,особено от тежкия рок.Сравнете ги и вижте какво е влиянието на музиката върху хората.

    10:59 31.08.2025