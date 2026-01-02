Измериха минус 11 градуса в Чепеларе

Минус 11 градуса са измерени тази сутрин в Чепеларе, съобщиха за БТА от метеорологичната станция на връх Рожен.
Студено е било утрото и за жителите на областния център Смолян и девинския квартал „Настан“, където са отчетени минус 10 градуса. В Златоград термометрите са показали сутринта минус 8 градуса.
Необичайно за зимния сезон, най-топло в ранните часове е било по високите части на планината. На връх Рожен температурата сутринта е била минус 4 градуса, като снежната покривка там е 15 сантиметра, посочи още дежурният метеоролог.
Той обясни, че разликата в температурите се дължи на температурна инверсия, причинена от рязкото затопляне във височина, което ще се усеща още по-осезаемо в следващите дни.
Условията за ски и зимен туризъм в курорта Пампорово са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС). Снежната покривка в курорта достига 20 сантиметра, а всички лифтови съоръжения работят. От днес за любителите на зимните спортове е отворена и писта „Снежанка 5“.
В ранните часове температурата в Пампорово е била минус 11 градуса, но към момента вече се е повишила до минус 5 градуса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЯМА НОВИНА
13:34 02.01.2026
2 др Гей Билтс
Коментиран от #8
13:35 02.01.2026
3 Пустиня(к)
13:36 02.01.2026
4 тралала
13:38 02.01.2026
5 ъгъл
Коментиран от #9
13:47 02.01.2026
6 Това
14:02 02.01.2026
7 Бжбж
14:05 02.01.2026
8 хихи
До коментар #2 от "др Гей Билтс":Ами то и пише,че снимката е правена 2013 година.
14:14 02.01.2026
9 Господари на ефира
До коментар #5 от "ъгъл":Хареса ми това в Родопите духа вятър от висока класа хаха
14:25 02.01.2026