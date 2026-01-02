Измериха минус 11 градуса в Чепеларе

Минус 11 градуса са измерени тази сутрин в Чепеларе, съобщиха за БТА от метеорологичната станция на връх Рожен.

Студено е било утрото и за жителите на областния център Смолян и девинския квартал „Настан“, където са отчетени минус 10 градуса. В Златоград термометрите са показали сутринта минус 8 градуса.

Необичайно за зимния сезон, най-топло в ранните часове е било по високите части на планината. На връх Рожен температурата сутринта е била минус 4 градуса, като снежната покривка там е 15 сантиметра, посочи още дежурният метеоролог.

Той обясни, че разликата в температурите се дължи на температурна инверсия, причинена от рязкото затопляне във височина, което ще се усеща още по-осезаемо в следващите дни.

Условията за ски и зимен туризъм в курорта Пампорово са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС). Снежната покривка в курорта достига 20 сантиметра, а всички лифтови съоръжения работят. От днес за любителите на зимните спортове е отворена и писта „Снежанка 5“.

В ранните часове температурата в Пампорово е била минус 11 градуса, но към момента вече се е повишила до минус 5 градуса.