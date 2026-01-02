Европа е внесла рекордни количества втечнен природен газ през 2025 година

Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) през 2025 г., според изчисления, базирани на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).
До края на 2025 г. потоците на LNG от европейските терминали към газопреносната система на ЕС надхвърлиха 142 милиарда кубически метра – с 28% повече отколкото през 2024 г.
През декември вносът на LNG също достигна рекорд, възлизайки на приблизително 12,7 милиарда кубически метра, което е с 2% по-високо отколкото през ноември и с 21% повече отколкото през декември 2024 г.
Доставките на втечнен природен газ (LNG) заеха първо място през 2025 г. сред европейските източници на газ, представлявайки 42,2%, според данни на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ (ENTSOG) към 27 декември. Доставките от Северно море (главно норвежки газ) бяха на второ място с 35,8% дял, а доставките на газ от Северна Африка бяха на трето място с 8,7%. Това надвишава доставките от Изток (руски газ, украински газ и европейски компании, изтеглящи газа си от украински подземни хранилища) (5,9%). Доставките на газ от Азербайджан представляват 3,4%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 койдазнай
Цената на природния газ пред 2015г в България беше 68 лв за МВт час.
Цената на природния газ днес е 63 лева за МВт час.
Това е същността на кризата с горивата! За 15 години цените не се променят, което унищожава иикономика на държавата!
13:52 02.01.2026
4 Ъхъъъъъъъ
По данни на ЕК руският природен газ се доставя до Белгия, Франция, Гърция, Унгария, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания.
Коментиран от #5
13:58 02.01.2026
5 Българин
До коментар #4 от "Ъхъъъъъъъ":България внася половината природен газ от Азербейджан, 1/3 от Туция и останалото от където дойде. Само че, 60% от азерскяи газ е руски, както е и 3/4 от газа в Турция. С една дума, получава се че около 2/3 от природния газ в България продължава реално да е от Русия, без да внасяме нито молекула от там.
Коментиран от #6
14:04 02.01.2026
6 Ъхъъъъъъъ
До коментар #5 от "Българин":Благодаря за уточнението но това не можем да го обясним на хората от "клуба на богатите"
Те са ехееее.....
14:07 02.01.2026
