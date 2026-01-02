Европа е внесла рекордни количества втечнен природен газ през 2025 година

Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) през 2025 г., според изчисления, базирани на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

До края на 2025 г. потоците на LNG от европейските терминали към газопреносната система на ЕС надхвърлиха 142 милиарда кубически метра – с 28% повече отколкото през 2024 г.

През декември вносът на LNG също достигна рекорд, възлизайки на приблизително 12,7 милиарда кубически метра, което е с 2% по-високо отколкото през ноември и с 21% повече отколкото през декември 2024 г.

Доставките на втечнен природен газ (LNG) заеха първо място през 2025 г. сред европейските източници на газ, представлявайки 42,2%, според данни на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ (ENTSOG) към 27 декември. Доставките от Северно море (главно норвежки газ) бяха на второ място с 35,8% дял, а доставките на газ от Северна Африка бяха на трето място с 8,7%. Това надвишава доставките от Изток (руски газ, украински газ и европейски компании, изтеглящи газа си от украински подземни хранилища) (5,9%). Доставките на газ от Азербайджан представляват 3,4%.