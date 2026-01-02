Новини
Европа е внесла рекордни количества втечнен природен газ през 2025 година

2 Януари, 2026 13:47 814 11

Близо 142 милиарда кубически метра

Европа е внесла рекордни количества втечнен природен газ през 2025 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) през 2025 г., според изчисления, базирани на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

До края на 2025 г. потоците на LNG от европейските терминали към газопреносната система на ЕС надхвърлиха 142 милиарда кубически метра – с 28% повече отколкото през 2024 г.

През декември вносът на LNG също достигна рекорд, възлизайки на приблизително 12,7 милиарда кубически метра, което е с 2% по-високо отколкото през ноември и с 21% повече отколкото през декември 2024 г.

Доставките на втечнен природен газ (LNG) заеха първо място през 2025 г. сред европейските източници на газ, представлявайки 42,2%, според данни на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ (ENTSOG) към 27 декември. Доставките от Северно море (главно норвежки газ) бяха на второ място с 35,8% дял, а доставките на газ от Северна Африка бяха на трето място с 8,7%. Това надвишава доставките от Изток (руски газ, украински газ и европейски компании, изтеглящи газа си от украински подземни хранилища) (5,9%). Доставките на газ от Азербайджан представляват 3,4%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Извънземен

    21 2 Отговор
    Този втечнен газ долятя от Космоса, а не от Русия :)

    13:51 02.01.2026

  • 2 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Що лъжеш ма??

    13:51 02.01.2026

  • 3 койдазнай

    4 6 Отговор
    Цената на природния газ през 2010 г в България беше 72 лв за МВт час.
    Цената на природния газ пред 2015г в България беше 68 лв за МВт час.
    Цената на природния газ днес е 63 лева за МВт час.

    Това е същността на кризата с горивата! За 15 години цените не се променят, което унищожава иикономика на държавата!

    13:52 02.01.2026

  • 4 Ъхъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    Осем държави в Европейския съюз (ЕС) продължават да получават руски природен газ, съобщева The Guardian, позовавайки се на говорителя на Европейската комисия Ана Кайса Итконен. Става въпрос за доставки на втечнен газ или през тръбопровод, но Брюксел няма данни каква е крайната дестинация.

    По данни на ЕК руският природен газ се доставя до Белгия, Франция, Гърция, Унгария, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания.

    Коментиран от #5

    13:58 02.01.2026

  • 5 Българин

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъъъъъ":

    България внася половината природен газ от Азербейджан, 1/3 от Туция и останалото от където дойде. Само че, 60% от азерскяи газ е руски, както е и 3/4 от газа в Турция. С една дума, получава се че около 2/3 от природния газ в България продължава реално да е от Русия, без да внасяме нито молекула от там.

    Коментиран от #6

    14:04 02.01.2026

  • 6 Ъхъъъъъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Благодаря за уточнението но това не можем да го обясним на хората от "клуба на богатите"
    Те са ехееее.....

    14:07 02.01.2026

  • 7 Бай Х@й

    0 1 Отговор
    Това е важно да има Х@й.

    14:31 02.01.2026

  • 8 Българин

    1 2 Отговор
    За да работи ефективно икономиката, цените на горивата трябва да се повишават с по 6-7% годишно. Това значи за 10 години да се удвояват. Само че сега, защото се борим с Русия, цените изкуствено се задържат ниски, като по този начин подкопават икономиката на Бългаия. И колкото повече се задържат изкуствено, толкова повече че страдаме, когато правдата възтържествува и цените компенсират изоставането си. За пример, ако сега се извърши необходимата корекция, цените на гориват трябва да се вдигнат три пъти. Само че сега това няам да се направи, поради което след някой друга година цените ще се удесеторят!

    14:35 02.01.2026

  • 9 Евродебил

    6 1 Отговор
    Нека си го кажем така...Поне 3/4 от обема е руски газ демонократизирал се в някое чифутокрадско пристанище.Не ми стана ясно само какъв газ теглят от украйнски хранилища?То че е руски ясно,но да пращаш газ от ериторията със затихващи функции Украйна към западна Европа,не ми изглежда много здравомислещо.Май някой пак ще купува златни тоалетни чинии,гърнета,бидета,богатита имения,яхти и т.н.

    14:36 02.01.2026

  • 10 дядото

    4 1 Отговор
    интересно,след отказа от руския газ нови находища ли са открити и разработени та вноса в европа толкова нараства.

    14:42 02.01.2026

  • 11 Забравихте

    2 1 Отговор
    Да подчертаете от Русия!

    14:50 02.01.2026