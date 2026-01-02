Антоан Семеньо на прага на трансфер в Манчестър Сити – сделката с Борнемут е почти финализирана

Антоан Семеньо, изгряващата звезда на Борнемут, е на път да облече светлосиния екип на Манчестър Сити. Според авторитетния журналист Бен Джейкъбс, двата клуба вече са постигнали принципно споразумение за преминаването на ганаеца на „Етихад“. В момента трансферната сага е в заключителната си фаза, като се доуточняват последните формалности по договора.

Очаква се в рамките на следващите 24 часа да бъде обявена официалната дата, на която 25-годишният нападател ще се присъедини към състава на Пеп Гуардиола.

Семеньо впечатли всички с изявите си през настоящия сезон във Висшата лига. С девет гола и три асистенции в 18 мача, той се превърна в ключова фигура за атаката на Борнемут и привлече вниманието на водещи клубове.

Макар и Ливърпул да проявяваше сериозен интерес към бързоногото крило, Манчестър Сити успя да изпревари конкуренцията и да се договори за правата му.

Очаква се „гражданите“ да платят около 74 милиона евро за трансфера на Семеньо – сума, която подчертава високата оценка за таланта и потенциала на ганаеца.