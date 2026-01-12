Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Изследване: Килограмите и проблемите се връщат след спиране на лекарствата за отслабване

12 Януари, 2026 18:01 507 1

  • напълняване-
  • тегло-
  • килограми-
  • лекарства за отслабване-
  • инжекции за отслабване-
  • здравословни проблеми

За по-малко от две години след прекъсването на лекарствата за отслабване, теглото и здравословните проблеми се връщат, установи нов анализ

Изследване: Килограмите и проблемите се връщат след спиране на лекарствата за отслабване - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Когато пациентите спрат да приемат лекарства за отслабване, благоприятният ефект на медикаментите върху теглото и други здравословни показатели изчезва за по-малко от две години. Това е установил широк анализ на вече съществуващи изследвания, предаде Ройтерс, цитирайки учен от Университета на Оксфорд.

Изследователите са прегледали данни за 9 341 пациенти с наднормено тегло или затлъстяване, включени в 37 проучвания с общо 18 различни медикамента за отслабване, пояснява БТА. Те установили, че пациентите възвръщат средно почти 0,4 кг на месец след спиране на лекарствата и обикновено достигат теглото си от преди началото на лечението за около година и осем до девет месеца.

Подобренията в сърдечното здраве, като кръвно налягане и нива на холестерол, които са настъпили по време на лечението, също се очаква да се върнат на предишните си стойности средно за около година и четири до пет месеца след спиране на терапията, според публикация на изследването в медицинското списание The BMJ.

Около половината от пациентите са приемали GLP-1 медикаменти – клас лекарства, които имитират хормона, потискащ апетита – включително 1 776 души, получили по-новите и по-ефективни лекарства семаглутид, продаван като „Оземпик“ (Ozempic) и „Вегови“ (Wegovy) от „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk), както и тирзепатид, продаван като „Мунджаро“ (Mounjaro) и „Зепбаунд“ (Zepbound) от „Илай Лили“.

Скоростта на възвръщане на теглото била по-висока при семаглутид и тирзепатид – средно почти 0,8 кг на месец. „Но тъй като хората на семаглутид или тирзепатид първоначално губят повече тегло, всички достигат до базовото си тегло приблизително по едно и също време“, обяснява старши изследователят д-р Димитриос Кутукидис от Университета на Оксфорд. Това означава, че пациентите се връщат към първоначалното си тегло средно за около година и четири до пет месеца, след спиране на тези нови лекарства, в сравнение с година и осем до девет месеца при другите медикаменти.

Независимо от свалените килограми, месечното възвръщане на теглото след медикаментозна терапия било по-бързо отколкото след поведенчески програми за управление на теглото, установили още изследователите.

Ретроспективното изследване не позволява да се определи кои пациенти са по-склонни да задържат сваленото тегло. „Да разберем кой се справя добре и кой не – това е един от 'свещените' въпроси при изследванията на отслабването, но все още никой не е намерил отговора“, казва Кутукидис.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
  • 1 на снимката

    1 0 Отговор
    събка си мери талията

    18:11 12.01.2026