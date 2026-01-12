Европа е лидер във възстановяването на световния пазар на жилища

Цените на жилищата в 55 държави продължават да се стабилизират, въпреки че растежът остава неравномерен, сочат данните на Индексът на глобалните цени на жилищата на Knight Frank за третото тримесечие на 2025 г. Общата тенденция се характеризира с умерено увеличение, подкрепено от намаляване на лихвените проценти, като около 85% от пазарите отбелязват положителен годишен растеж.

Турция отново е лидер в номиналния годишен растеж с 32,8%. Поради високата инфлация обаче, реалният ръст на цените остава отрицателен на -1,7%. Като цяло Европа твърдо заема челните места в класацията, като Северна Македония (+19,9%), Португалия (+18,1%) и България (+15,5%) демонстрират най-силен годишен номинален растеж. Извън Европа, значителен растеж се наблюдава и в Колумбия (+10,0%), Индия (+9,4%) и Япония (+7,6%).

В другия край на класацията са регистрирани най-големи годишни спадове: континентален Китай (-6,4%) и Хонконг (-6,3%). Други пазари, където цените паднаха, включват Финландия (-2,7%), Канада (-1,8%) и Перу (-1,7%).

Картината в основните развити икономики е смесена, но показва стабилизация: Германия (+2,6%), Обединеното кралство (+2,1%) и САЩ (+1,9%) отчитат умерен, но положителен годишен растеж.

Експертите очакват устойчиво, макар и крехко, възстановяване на цените в началото на 2026 г. Перспективите за световния пазар на жилища са пряко зависими от по-нататъшното облекчаване на паричната политика. Според Лиъм Бейли от Knight Frank, Европа е водеща в настоящото възстановяване.

