Новини
Имоти »
Европа е лидер във възстановяването на световния пазар на жилища

12 Януари, 2026 17:41 547 3

Северна Македония, Португалия и България с най-силен годишен номинален растеж

Европа е лидер във възстановяването на световния пазар на жилища - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на жилищата в 55 държави продължават да се стабилизират, въпреки че растежът остава неравномерен, сочат данните на Индексът на глобалните цени на жилищата на Knight Frank за третото тримесечие на 2025 г. Общата тенденция се характеризира с умерено увеличение, подкрепено от намаляване на лихвените проценти, като около 85% от пазарите отбелязват положителен годишен растеж.

Турция отново е лидер в номиналния годишен растеж с 32,8%. Поради високата инфлация обаче, реалният ръст на цените остава отрицателен на -1,7%. Като цяло Европа твърдо заема челните места в класацията, като Северна Македония (+19,9%), Португалия (+18,1%) и България (+15,5%) демонстрират най-силен годишен номинален растеж. Извън Европа, значителен растеж се наблюдава и в Колумбия (+10,0%), Индия (+9,4%) и Япония (+7,6%).

В другия край на класацията са регистрирани най-големи годишни спадове: континентален Китай (-6,4%) и Хонконг (-6,3%). Други пазари, където цените паднаха, включват Финландия (-2,7%), Канада (-1,8%) и Перу (-1,7%).

Картината в основните развити икономики е смесена, но показва стабилизация: Германия (+2,6%), Обединеното кралство (+2,1%) и САЩ (+1,9%) отчитат умерен, но положителен годишен растеж.

Експертите очакват устойчиво, макар и крехко, възстановяване на цените в началото на 2026 г. Перспективите за световния пазар на жилища са пряко зависими от по-нататъшното облекчаване на паричната политика. Според Лиъм Бейли от Knight Frank, Европа е водеща в настоящото възстановяване.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кийв ин дъ дарк

    4 2 Отговор
    А пък Украйна е номер едно в племахването на жилища.

    17:42 12.01.2026

  • 2 Мда

    3 2 Отговор
    Пък юростан на Гано е лидер по празните прескъпи кутийки. Заради голямото възстановяване на световния пазар ще да е.

    17:52 12.01.2026

  • 3 Мдааа

    3 0 Отговор
    Лъжи и пак лъжи

    18:19 12.01.2026