Дончо Барбалов: Инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, а не от еврото

Дончо Барбалов: Инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, а не от еврото

12 Януари, 2026 17:52

Заместник-министърът на икономиката в оставка увери, че контролните органи ежедневно извършват стотици проверки

Дончо Барбалов: Инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, а не от еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влизането на България в еврозоната се случва плавно и според предварителните планове, без сериозни проблеми или сътресения. Това заяви заместник-министърът на икономиката в оставка Дончо Барбалов в ефира на „Пресечна точка“. Той отбеляза, че страната ни вече е в своя 12-и ден като пълноправен член на валутния съюз.

Барбалов подчерта ключовата роля на контролните органи, които извършват стотици насочени проверки всеки ден в по-рисковите магазини и обекти за услуги. По думите му това има за цел както да успокои гражданите, така и да дисциплинира представителите на бизнеса. „На този етап не виждаме системни грешки“, категоричен бе той.

Във връзка с опасенията на 76% от българите за евентуално поскъпване на стоките, заместник-министърът в оставка обясни, че само по себе си еврото не би трябвало да води до промяна в цените. Той посочи, че инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, като в момента се наблюдава относителна стабилност при енергоносителите.

По темата за предложените законодателни промени за въвеждане на таван от 20% върху надценките на основните хранителни стоки Барбалов сподели, че нагласите в бизнес средите са разнопосочни. Той подчерта, че е важно да се чуят всички страни и да се защити интересът на по-малките производители спрямо големите търговски участници.

►Практическо използване на новата валута

Заместник-министърът в оставка сподели личния си опит като потребител, като препоръча използването на картови плащания за избягване на затруднения с наличностите в евро. Той призна, че някои търговци срещат трудности при връщането на ресто в новата валута заради поддържането на две каси едновременно.

Барбалов посочи, че в момента се следят два основни процеса - изплащането на пенсиите и предстоящото изплащане на заплатите в края на месеца. Ако тези етапи преминат нормално, преходът ще може да се счита за напълно успешен.

►Икономически растеж и инвестиции

Според прогнозите икономическият растеж на България за 2025 г. и 2026 г. се очаква да бъде около 3%, което поставя страната сред водещите в Европейския съюз. Барбалов отбеляза, че ерата на България като дестинация с „евтина работна ръка“ е приключила.

„Целта е да привличаме инвестиции с висока добавена стойност и достойно заплащане за хората“, заяви той. По отношение на кредитния рейтинг на страната заместник-министърът в оставка посочи, че стремежът е преминаване към „А група“, но това зависи от политическата стабилност и приемането на редовен бюджет.


България
  • 1 Капитан Крийч

    7 1 Отговор
    И кво от това? Опразни ли се хладилникът на Ганю всички ще ядете дървото.

    17:53 12.01.2026

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Еврото не води до повишаване на цените, обаче фалшивия фиксиран курс на лева с всеки изминат ден помпа инфлацията.

    Коментиран от #11

    17:54 12.01.2026

  • 3 Пуфи

    7 2 Отговор
    Платен клакьор на Брюксел

    17:56 12.01.2026

  • 4 БеГемот

    1 2 Отговор
    Аз като извадя еврото и се чувствам европеец някак над средно статистическите български лузъри....

    17:56 12.01.2026

  • 5 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Още един папагал не разбрал, че инфлацията тръгна от анонса за влизане в еврозоната

    17:57 12.01.2026

  • 6 Някои Фактори !

    8 0 Отговор
    Някои Фактори !

    Съвсем нЕ СА !

    ИКОНОМИЧЕСКИ !

    Коментиран от #12

    17:58 12.01.2026

  • 7 Кой е тоя полуи...

    5 3 Отговор
    ...диот? Еврото не е ли фактор? Външно наложен ни фактор през вътрешни бандитски фактори.

    17:59 12.01.2026

  • 8 Аксиома

    3 2 Отговор
    Който е нямал лев, няма да има и Евро !

    17:59 12.01.2026

  • 9 Провинциалист от провинция Тракия

    2 1 Отговор
    Е да де, само дето външните и вътрешните икономически фактори вече зависят от еврото.

    18:07 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Чи так, гуланските възвишения те очакват.
    Айде метла !!!

    18:20 12.01.2026

  • 12 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някои Фактори !":

    Пел

    Тек

    ???

    18:22 12.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    1000 тояги на голо на тоя измамник и лъжец!
    България е на 60% от средните цени в Еврозоната - тоест има да навакса 40%
    Това е 40% пълзяща инфлация директно корелираща към приемане на еврото!

    НА всеки 1000 лева доход ще ви крадат по 400!!! Ето това е Еврото!
    ЕВРОТО Е СКАЧЕН СЪД! И ДОКАТО НЕ СЕ ИЗРАВНИ ТИЯ ИЗОСТАВАЩИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ!

    18:29 12.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Достатъчно е да му видиш киселата физиономия на тоя чичак и ти е ясно че е отпадъчен продукт, който се продава!

    18:30 12.01.2026

  • 15 Вдигайте още заплатите на🧑‍✈️с 50%

    1 0 Отговор
    После що имало инфлация

    18:36 12.01.2026

