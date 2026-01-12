Дончо Барбалов: Инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, а не от еврото

Влизането на България в еврозоната се случва плавно и според предварителните планове, без сериозни проблеми или сътресения. Това заяви заместник-министърът на икономиката в оставка Дончо Барбалов в ефира на „Пресечна точка“. Той отбеляза, че страната ни вече е в своя 12-и ден като пълноправен член на валутния съюз.

Барбалов подчерта ключовата роля на контролните органи, които извършват стотици насочени проверки всеки ден в по-рисковите магазини и обекти за услуги. По думите му това има за цел както да успокои гражданите, така и да дисциплинира представителите на бизнеса. „На този етап не виждаме системни грешки“, категоричен бе той.

Във връзка с опасенията на 76% от българите за евентуално поскъпване на стоките, заместник-министърът в оставка обясни, че само по себе си еврото не би трябвало да води до промяна в цените. Той посочи, че инфлационният натиск зависи от външни и вътрешни икономически фактори, като в момента се наблюдава относителна стабилност при енергоносителите.

По темата за предложените законодателни промени за въвеждане на таван от 20% върху надценките на основните хранителни стоки Барбалов сподели, че нагласите в бизнес средите са разнопосочни. Той подчерта, че е важно да се чуят всички страни и да се защити интересът на по-малките производители спрямо големите търговски участници.

►Практическо използване на новата валута

Заместник-министърът в оставка сподели личния си опит като потребител, като препоръча използването на картови плащания за избягване на затруднения с наличностите в евро. Той призна, че някои търговци срещат трудности при връщането на ресто в новата валута заради поддържането на две каси едновременно.

Барбалов посочи, че в момента се следят два основни процеса - изплащането на пенсиите и предстоящото изплащане на заплатите в края на месеца. Ако тези етапи преминат нормално, преходът ще може да се счита за напълно успешен.

►Икономически растеж и инвестиции

Според прогнозите икономическият растеж на България за 2025 г. и 2026 г. се очаква да бъде около 3%, което поставя страната сред водещите в Европейския съюз. Барбалов отбеляза, че ерата на България като дестинация с „евтина работна ръка“ е приключила.

„Целта е да привличаме инвестиции с висока добавена стойност и достойно заплащане за хората“, заяви той. По отношение на кредитния рейтинг на страната заместник-министърът в оставка посочи, че стремежът е преминаване към „А група“, но това зависи от политическата стабилност и приемането на редовен бюджет.