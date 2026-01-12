Мариана Кукушева: Пазарът обича тишината. Той се саморегулира

На българския пазар няма нужда от тежки административни действия! Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред БНР.

15 браншови организации от хранително-вусовата промишленост излязоха с общо становище против законопроекта за търговските надценки. Негов вносител е ДПС-Ново начало. Основната цел на законопроекта е да се установи контрол над цените и надценките на основните продукти до края на 2026 година заради прехода към единната европейска валута.

"Ние имахме такова становище и по отношение на законопроекта, който беше внесен от БСП", подчерта тя.

Кукушева е категорична, че и двата законопроекта биха могли да доведат до отрицателни явления в пазарната ни икономика.

"Такъв тип непазарно регулиране би могло до доведе само до изкривяване и дефицити на пазара. Възможно е да изчезнат доста стоки, да се появи черна борса. В момента на пазара има саморегулация, която минава през промоциите. Действа Законът за въвеждане на еврото, който гарантира, че няма спекулативно да се покачват цените", обясни тя.

Контролните органи действат на терен, отбеляза още Кукушева. "Сигурна съм, че при засилен контрол биха могли да се намерят изкривени търговски практики".

Изкривяването на пазара би могло до доведе и до ликвидирането на определени български производства, каза тя.

"Те са свързани с добива на суровини и преработката им в краен продукт, който е за българската трапеза. Да ликвидираш родното си производство, свързано с храните, значи, че ликвидираш своята продоволствена сигурност. Такъв тип законодателство може само да навреди на потребителите, като повиши цените. Цените у нас започнаха да се покачват тогава, когато се появи желанието за широки разговори. Пазарът обича тишината. Той се саморегулира. Да не подценяваме потребителите. Те са добре информирани и могат да изберат къде да изхарчат своите средства", смята председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.