Мариана Кукушева: Пазарът обича тишината. Той се саморегулира

12 Януари, 2026 17:45 616 16

15 браншови организации от хранително-вусовата промишленост излязоха с общо становище против законопроекта за търговските надценки. Негов вносител е ДПС-Ново начало

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На българския пазар няма нужда от тежки административни действия! Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред БНР.

15 браншови организации от хранително-вусовата промишленост излязоха с общо становище против законопроекта за търговските надценки. Негов вносител е ДПС-Ново начало. Основната цел на законопроекта е да се установи контрол над цените и надценките на основните продукти до края на 2026 година заради прехода към единната европейска валута.

"Ние имахме такова становище и по отношение на законопроекта, който беше внесен от БСП", подчерта тя.

Кукушева е категорична, че и двата законопроекта биха могли да доведат до отрицателни явления в пазарната ни икономика.

"Такъв тип непазарно регулиране би могло до доведе само до изкривяване и дефицити на пазара. Възможно е да изчезнат доста стоки, да се появи черна борса. В момента на пазара има саморегулация, която минава през промоциите. Действа Законът за въвеждане на еврото, който гарантира, че няма спекулативно да се покачват цените", обясни тя.

Контролните органи действат на терен, отбеляза още Кукушева. "Сигурна съм, че при засилен контрол биха могли да се намерят изкривени търговски практики".

Изкривяването на пазара би могло до доведе и до ликвидирането на определени български производства, каза тя.

"Те са свързани с добива на суровини и преработката им в краен продукт, който е за българската трапеза. Да ликвидираш родното си производство, свързано с храните, значи, че ликвидираш своята продоволствена сигурност. Такъв тип законодателство може само да навреди на потребителите, като повиши цените. Цените у нас започнаха да се покачват тогава, когато се появи желанието за широки разговори. Пазарът обича тишината. Той се саморегулира. Да не подценяваме потребителите. Те са добре информирани и могат да изберат къде да изхарчат своите средства", смята председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.


  • 1 Радичков

    17 3 Отговор
    и тихичко цените в евро стават като старите цени в левове и поскъпват двойно нещата. Честито на евробудалите, търговците пак ви метнаха.

    Коментиран от #16

    17:47 12.01.2026

  • 2 така е

    15 1 Отговор
    кражбата не е добре да се разчува за да не се усетят окрадените

    17:48 12.01.2026

  • 3 кифлата

    14 0 Отговор
    тази не знам какво образование има, но след подобно изказване трябва да я махнат веднага.... не разбира нищо от пазар, регулации, цени и т.н. , ...да й кажа само , за Адам Смит и нивидимата ръка на пазара е теория от 18 век и дори на запад не я цитират и прилагат....ОСТАВКА ВЕДНАГА!

    17:49 12.01.2026

  • 4 Кабамилионеров

    15 0 Отговор
    Пазарът обича тишината,и парите за купуването на римските гласове от ГЕПИ и НОВ.НА.чало са подсигурени от парите ,отпуснати уж за наводнените Карловски села.....този цирк се играе винаги преди избори......питайте ГЕПИ...Карлово.

    17:50 12.01.2026

  • 5 Фитка минус

    14 0 Отговор
    Аааа....хлебарката да каже защо с евтиното брашно, хляба е скъп.😆

    Коментиран от #10

    17:51 12.01.2026

  • 6 честен ционист

    9 0 Отговор
    Тишината на празните щандове. Като 91-ва у ЦУМ.

    17:52 12.01.2026

  • 7 Саморегулира се, ама у шестък

    13 0 Отговор
    Няма да казвам кое се саморегулира, че деморкатично ще ме изтрият.

    Инак за 35 години "саморегуляция", едно нещо не съм видял да поевтинее на пазара в дългосрочен план.

    17:54 12.01.2026

  • 8 Намалете !

    7 2 Отговор
    Намалете !

    Консумацията На Хляб !

    И Цената му !

    Ще легне !

    Коментиран от #11

    17:54 12.01.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    9 0 Отговор
    Пазарът обича парите, така се саморегулира, че бедните стават по-бедни, а богатите по-богати!

    17:56 12.01.2026

  • 10 Това Е !

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фитка минус":

    Това Е !

    Патента !

    На Нашенския х!

    Табает !

    17:56 12.01.2026

  • 11 Подсети ме

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Намалете !":

    В зората на демокраДцията един министер се изока: "ЗА БОГА, БРАТЯ, НЕ КУПУВАЙТЕ!"... И пак дойдохме на тая.

    17:56 12.01.2026

  • 12 И Бою

    11 0 Отговор
    каза , че сглобката му била в тишина , и мафията обича тишината . Абе , де що е подмолно обича тишината ! Даже и изпусналите се в трамвая я обичат и спотайват !

    17:57 12.01.2026

  • 13 А ма в..ло

    8 0 Отговор
    Обича тишината пазарът, но от време в тишината я гръм я запалване става и то даже в тяхната хлебарска мафия.

    17:58 12.01.2026

  • 14 интересно

    5 0 Отговор
    Как точно се саморегулира пазарът според любимата мантра на либералите. Представете си, че живеете в село без магазин. За да си купите хляб, трябва да отидете в съседното село на 4-5 километра, в което има само един магазин и в него хляба се продава на цена от 2.50 евро. Как точно единственото магазинче за две села ще се сблъска с конкуренция, която да промени цената? Това, разбира се, не се отнася само до хляба, но и до всички стоки, които в радиус от 10 км нямат конкуренция. Какво се случва в големите градове - представете си, че се връщате вечерта от работа и минавате през най-близкия магазин, за да купите хляб. Хлябът там струва 2.50 евро, а няма никаква гаранция, че ако грохнали от умора се разходите до по-далечния магазин, там цената ще е по-ниска. Теглите една наум и плащате. Как точно става саморегулацията, че не се сещам?!

    18:04 12.01.2026

  • 15 МУШЕННИЦИ

    3 0 Отговор
    Регулиране все нагоре в цените. За това братя българи не пазарете. Бойкот поне за 3 месеца. Бои богатички ТЕ бъдете солидарни с пенсионерите. ТЕ ТИЯ БРАНШОВИСТИ ДРЕБНАВИ ШУВЕНИСТИ САМИ ЩЕ СИ НАМАЛЯТ ЦЕНИТЕ. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ 100% НАДЦЕНКА

    18:14 12.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

