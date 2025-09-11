Новини
Култура »
Спектакъл, който пренася зрителя през хилядолетията, се представя в четири български града

Спектакъл, който пренася зрителя през хилядолетията, се представя в четири български града

11 Септември, 2025 15:37 501 2

  • танцът на епохите-
  • спектакъл-
  • турция-
  • кавказ

Музика, светлини, акробатика и танц оживяват историята от древността до съвремието

Спектакъл, който пренася зрителя през хилядолетията, се представя в четири български града - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Танцът на епохите“ е спектакъл, който не просто се гледа – той се преживява. Впечатляваща смесица от танц, акробатика, музика и светлинни ефекти, постановката превръща сцената в своеобразна машина на времето, която отвежда зрителя от митичните времена на древността до динамиката на модерния свят.

През ноември българската публика за първи път ще има шанс да се потопи в тази магия – шоуто вече е покорило международната сцена и е гостувало в над 40 държави по света.

История, разказана чрез танца

„Танцът на епохите“ представя човешката цивилизация чрез символи, легенди и легендарни личности. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският Потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на древните предания, царица Томирис – военачалникът, победил основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – образ от народния фолклор.

Всеки епизод е изграден като картина – със своя културен контекст, музикална атмосфера и уникален танцов изказ.

Визия, която впечатлява

Спектакълът съчетава съвременни танцови форми и акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор. Впечатляващите костюми – повече от 1000 уникални модела, вдъхновени от музейни образци и традиционни орнаменти – превръщат всяка сцена в истински шедьовър. Светлинните ефекти и сценичните преобразявания подсилват усещането за магия, а музикалният съпровод плавно води публиката през различните епохи.

„С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите,“ споделя режисьорът и хореограф Серхат Турак.

Трупата зад спектакъла

На сцената излизат над 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Подготовката им включва не само класическа и модерна хореография, но и дълбоко изучаване на регионални фолклорни традиции. За по-голяма автентичност артистите се обучават от местни майстори и историци, превръщайки всяка сцена в „живо платно“ от миналото.

През годините спектакълът е посрещан с овации по цял свят – от САЩ и Франция до Япония и Китай. Критиците често го наричат „сценична енциклопедия на културите“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!!

    0 0 Отговор
    за първи път чета подобен текст рекламиращ предстоящо културно събитие, реализирано от екип, за който не се споменава и дума, освен, че са много добри…като например данни за националност, от кой театър са името на режисьора е изстреляно, все едно става въпрос за Хичхок, а не за световно неизвестна личност… “На сцената оживяват” изреждат се имена, които освен Ной са също неизвестни. “Танцът на епохите предсавлява човешката цивилизация” ама дали с турското и кавказко танцово изкуство може да се изобрази такъв огромен обем от информация…??? Изобщо пъстри костюми, гъвкави тела, цветно осветление… музика едингоспод знае каква…там сме, ама поне да знаем името на състава, щото рекламни снимки дал бог!

    16:06 11.09.2025

  • 2 Горно

    0 0 Отговор
    Човешката глупост е безкрайна

    16:30 11.09.2025