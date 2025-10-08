Новини
Любопитно »
България става част от европейския културен маршрут на виното

България става част от европейския културен маршрут на виното

8 Октомври, 2025 19:01 508 11

  • вино-
  • културен маршрут-
  • културен туризъм-
  • лозарство-
  • лозаро-винарски сектор-
  • винарство

Страната ни е част от 23-те държави с утвърдено винопроизводство и лозаро-винарските традиции

България става част от европейския културен маршрут на виното - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

България постави началото на процеса по присъединяване към престижния европейски културен маршрут „Пътят на виното“ (Iter Vitis) – сертифициран Културен маршрут на Съвета на Европа от 2009 г. Това стана по време на домакинството на страната ни на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив.

Министърът на туризма Мирослав Боршош проведе работна среща с Емануела Панке, председател на федерация Iter Vitis, която обединява региони с утвърдено винопроизводство и популяризира лозаро-винарските традиции в 23 държави.

Основен акцент в разговора бяха възможностите за включване на България в инициативата и различните модели на членство. По думите на министър Мирослав Боршош, България ще може да избере най-подходящия за страната подход за членство с възможност за бъдещо разширяване.

„България има изключителен потенциал да се наложи като водеща винено-туристическа дестинация в региона. Нашите вина, традиции и региони могат да разкажат уникална история – не само за вкусове, а за култура и идентичност. Възможността за присъединяване към европейския културен маршрут “Iter Vitis” е признание за този потенциал и възможност да го развием в европейски мащаб,“ заяви министър Мирослав Боршош.

В срещата участваха още Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм и Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти. През следващите месеци предстои предприемането на конкретни стъпки за официалното присъединяване на България към мрежата на европейските винени маршрути.

България става част от европейския културен маршрут на виното
Снимка: Министерство на туризма


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Вината в магазините е менте.

    Коментиран от #8

    19:02 08.10.2025

  • 2 Нещо

    3 1 Отговор
    не знаещо нищо .

    19:04 08.10.2025

  • 3 Наздраве

    4 0 Отговор
    най-после...!

    19:07 08.10.2025

  • 4 Не е лошо ,

    3 0 Отговор
    да почетете малко история !?. Не те трябва да ни ,а ние трябва да ги учим👋

    19:08 08.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    България отдавна е център за алкохолен туризъм‼️

    Коментиран от #6

    19:09 08.10.2025

  • 6 нахойкания

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    а ти в центъра на сенсуалния гомо

    Коментиран от #9

    19:33 08.10.2025

  • 7 Госあ

    0 0 Отговор
    Пътят на виното започва от България ве майцепродавци ! Айде, в Грузия и Армения е намерено малко по-старо вино от България и Гърция ( с паралелна датировка, но лично аз смятам че гърците са го взели от нас, както и няколко божества, а друг е въпросът македонците гърци ли са. Не, разбира се)

    19:33 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "нахойкания":

    🖕Удари си една ЗЛОБАРКА в банята,
    че ще се спукаш от злоба🖕

    19:50 08.10.2025

  • 10 Мария Антоанета

    0 0 Отговор
    Като нямат вода да пият вино!

    20:02 08.10.2025

  • 11 притча

    0 0 Отговор
    Старият кръчмар Виноводов на смъртния си одър, към синовете:
    Правил съм вино от какво ли не, но съм чувал, че и от грозде може да се направи вино, но не ми остана време да пробвам. Заръчвам ви вие да пробвате.

    20:13 08.10.2025