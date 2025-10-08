България става част от европейския културен маршрут на виното

България постави началото на процеса по присъединяване към престижния европейски културен маршрут „Пътят на виното“ (Iter Vitis) – сертифициран Културен маршрут на Съвета на Европа от 2009 г. Това стана по време на домакинството на страната ни на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив.

Министърът на туризма Мирослав Боршош проведе работна среща с Емануела Панке, председател на федерация Iter Vitis, която обединява региони с утвърдено винопроизводство и популяризира лозаро-винарските традиции в 23 държави.

Основен акцент в разговора бяха възможностите за включване на България в инициативата и различните модели на членство. По думите на министър Мирослав Боршош, България ще може да избере най-подходящия за страната подход за членство с възможност за бъдещо разширяване.

„България има изключителен потенциал да се наложи като водеща винено-туристическа дестинация в региона. Нашите вина, традиции и региони могат да разкажат уникална история – не само за вкусове, а за култура и идентичност. Възможността за присъединяване към европейския културен маршрут “Iter Vitis” е признание за този потенциал и възможност да го развием в европейски мащаб,“ заяви министър Мирослав Боршош.

В срещата участваха още Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм и Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти. През следващите месеци предстои предприемането на конкретни стъпки за официалното присъединяване на България към мрежата на европейските винени маршрути.

Снимка: Министерство на туризма