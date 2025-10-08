България става част от европейския културен маршрут на виното

България постави началото на процеса по присъединяване към престижния европейски културен маршрут „Пътят на виното“ (Iter Vitis) – сертифициран Културен маршрут на Съвета на Европа от 2009 г. Това стана по време на домакинството на страната ни на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив.
Министърът на туризма Мирослав Боршош проведе работна среща с Емануела Панке, председател на федерация Iter Vitis, която обединява региони с утвърдено винопроизводство и популяризира лозаро-винарските традиции в 23 държави.
Основен акцент в разговора бяха възможностите за включване на България в инициативата и различните модели на членство. По думите на министър Мирослав Боршош, България ще може да избере най-подходящия за страната подход за членство с възможност за бъдещо разширяване.
„България има изключителен потенциал да се наложи като водеща винено-туристическа дестинация в региона. Нашите вина, традиции и региони могат да разкажат уникална история – не само за вкусове, а за култура и идентичност. Възможността за присъединяване към европейския културен маршрут “Iter Vitis” е признание за този потенциал и възможност да го развием в европейски мащаб,“ заяви министър Мирослав Боршош.
В срещата участваха още Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм и Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти. През следващите месеци предстои предприемането на конкретни стъпки за официалното присъединяване на България към мрежата на европейските винени маршрути.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #8
19:02 08.10.2025
2 Нещо
19:04 08.10.2025
3 Наздраве
19:07 08.10.2025
4 Не е лошо ,
19:08 08.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6
19:09 08.10.2025
6 нахойкания
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":а ти в центъра на сенсуалния гомо
Коментиран от #9
19:33 08.10.2025
7 Госあ
19:33 08.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "нахойкания":🖕Удари си една ЗЛОБАРКА в банята,
че ще се спукаш от злоба🖕
19:50 08.10.2025
10 Мария Антоанета
20:02 08.10.2025
11 притча
Правил съм вино от какво ли не, но съм чувал, че и от грозде може да се направи вино, но не ми остана време да пробвам. Заръчвам ви вие да пробвате.
20:13 08.10.2025